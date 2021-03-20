https://ria.ru/20210320/zelenskiy-1602098332.html

Зеленский подписал указ о создании центра по борьбе с дезинформацией

Зеленский подписал указ о создании центра по борьбе с дезинформацией

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) о создании центра... РИА Новости, 20.03.2021

2021-03-20T10:10

2021-03-20T10:10

2021-03-20T10:14

владимир зеленский

украина

в мире

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КИЕВ, 20 мар - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) о создании центра противодействия дезинформации.Ранее министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко анонсировал создание в стране центра противодействия дезинформации. По мнению президента Владимира Зеленского, такой центр нужен Украине, чтобы бороться с фейками, якобы запускаемыми Россией. Одиннадцатого марта решение о создании центра было принято на уровне СНБО."Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 марта 2021 "О создании Центра противодействия дезинформации", - говорится в тексте указа, который опубликован на сайте офиса президента.

https://ria.ru/20210318/zelenskiy-1601700555.html

украина

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владимир зеленский, украина, в мире