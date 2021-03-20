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В Химках загорелся стекольный завод
В Химках загорелся стекольный завод
Стекольный завод загорелся в подмосковных Химках на площади 750 квадратных метров, сообщило ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 20.03.2021
2021-03-20T16:50
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россия
московская область (подмосковье)
химки
происшествия
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Стекольный завод загорелся в подмосковных Химках на площади 750 квадратных метров, сообщило ГУ МЧС по региону.Там уточнили, что предприятие находится по адресу: микрорайон Сходня, улица Первомайская, дом 56.Позднее в ведомстве добавили, что возгорание локализовали на площади 500 "квадратов"."В 17:14 ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении.Как сообщает областной МЧС, горели пластиковые изделия, крошки. По предварительной информации, пострадавших нет.Отмечается, что пожар тушили 82 человека и 24 единицы техники, в том числе от МЧС - 58 человек и 17 единиц техники.В 18.46 пожар полностью ликвидировали, сообщает региональный ГУМЧС."18.46 полная ликвидация пожара", - говорится в сообщении.
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россия
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
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Густой черный дым валит от пожара на стеклозаводе в Химках
В Химках(Московская область) произошел пожар на территории стекольного завода. К тушению привлекается 82 человека и 24 ед. техники. Возгорание локализовано на площади 500 кв. метров.
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60
россия, московская область (подмосковье), химки, происшествия

В Химках загорелся стекольный завод

16:50 20.03.2021 (обновлено: 19:08 20.03.2021)
 
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Стекольный завод загорелся в подмосковных Химках на площади 750 квадратных метров, сообщило ГУ МЧС по региону.
Там уточнили, что предприятие находится по адресу: микрорайон Сходня, улица Первомайская, дом 56.
Позднее в ведомстве добавили, что возгорание локализовали на площади 500 "квадратов".
"В 17:14 ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении.
Как сообщает областной МЧС, горели пластиковые изделия, крошки. По предварительной информации, пострадавших нет.
Отмечается, что пожар тушили 82 человека и 24 единицы техники, в том числе от МЧС - 58 человек и 17 единиц техники.
В 18.46 пожар полностью ликвидировали, сообщает региональный ГУМЧС.
"18.46 полная ликвидация пожара", - говорится в сообщении.
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