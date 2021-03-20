https://ria.ru/20210320/zavod-1602134662.html

В Химках загорелся стекольный завод

В Химках загорелся стекольный завод

Стекольный завод загорелся в подмосковных Химках на площади 750 квадратных метров, сообщило ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 20.03.2021

2021-03-20T16:50

2021-03-20T16:50

2021-03-20T19:08

россия

московская область (подмосковье)

химки

происшествия

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Стекольный завод загорелся в подмосковных Химках на площади 750 квадратных метров, сообщило ГУ МЧС по региону.Там уточнили, что предприятие находится по адресу: микрорайон Сходня, улица Первомайская, дом 56.Позднее в ведомстве добавили, что возгорание локализовали на площади 500 "квадратов"."В 17:14 ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении.Как сообщает областной МЧС, горели пластиковые изделия, крошки. По предварительной информации, пострадавших нет.Отмечается, что пожар тушили 82 человека и 24 единицы техники, в том числе от МЧС - 58 человек и 17 единиц техники.В 18.46 пожар полностью ликвидировали, сообщает региональный ГУМЧС."18.46 полная ликвидация пожара", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210320/vozgoranie-1602125660.html

россия

московская область (подмосковье)

химки

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Густой черный дым валит от пожара на стеклозаводе в Химках В Химках(Московская область) произошел пожар на территории стекольного завода. К тушению привлекается 82 человека и 24 ед. техники. Возгорание локализовано на площади 500 кв. метров. 2021-03-20T16:50 true PT0M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, московская область (подмосковье), химки, происшествия