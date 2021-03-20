https://ria.ru/20210320/zapret-1602107697.html

В Крыму 11 тысяч участков попали под запрет на владение иностранцами

В Крыму 11 тысяч участков попали под запрет на владение иностранцами

Иностранные граждане на начало этого года продолжали оставаться владельцами порядка 11 тысяч крымских земельных участков, подпадающих под действие указа... РИА Новости, 20.03.2021

2021-03-20T12:04

2021-03-20T12:04

2021-03-20T12:04

торговая недвижимость

недвижимость

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости. Иностранные граждане на начало этого года продолжали оставаться владельцами порядка 11 тысяч крымских земельных участков, подпадающих под действие указа президента о запрете владения землей иностранцами на приграничной территории в Крыму, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкомитета по государственной регистрации и кадастру республики Крым.Крым указом президента России был включен в список приграничных территорий, на которых иностранцы не могут владеть земельными участками. Указом главы государства муниципальные образования республики Крым и города федерального значения Севастополя были дополнительно включены в перечень приграничных территорий, на которых иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут обладать на праве собственности земельными участками. Так, в республике Крым включено 11 районов и восемь городов, в их числе Армянск, Евпатория, Ялта, Алушта, Феодосия, Керчь. В Севастополе в перечень попало восемь муниципальных образований, включая город Инкерман.Указ был подписан 20 марта 2020 года, иностранным гражданам в течение года было необходимо передать права на землю (провести отчуждение) или получить гражданство России.

https://ria.ru/20210320/krym-1602106139.html

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

торговая недвижимость, недвижимость, республика крым