В Крыму 11 тысяч участков попали под запрет на владение иностранцами
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости. Иностранные граждане на начало этого года продолжали оставаться владельцами порядка 11 тысяч крымских земельных участков, подпадающих под действие указа президента о запрете владения землей иностранцами на приграничной территории в Крыму, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкомитета по государственной регистрации и кадастру республики Крым.
"По состоянию на 1 января 2021 года земельных участков, которые попадают под действие указа и принадлежащих иностранным гражданам в Крыму, оставалось порядка 11 тысяч. То есть, за период с апреля 2020 года число таких участков уменьшилось примерно на 500 единиц", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Крым указом президента России был включен в список приграничных территорий, на которых иностранцы не могут владеть земельными участками. Указом главы государства муниципальные образования республики Крым и города федерального значения Севастополя были дополнительно включены в перечень приграничных территорий, на которых иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут обладать на праве собственности земельными участками. Так, в республике Крым включено 11 районов и восемь городов, в их числе Армянск, Евпатория, Ялта, Алушта, Феодосия, Керчь. В Севастополе в перечень попало восемь муниципальных образований, включая город Инкерман.
Указ был подписан 20 марта 2020 года, иностранным гражданам в течение года было необходимо передать права на землю (провести отчуждение) или получить гражданство России.