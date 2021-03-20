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В Крыму 11 тысяч участков попали под запрет на владение иностранцами
В Крыму 11 тысяч участков попали под запрет на владение иностранцами
Иностранные граждане на начало этого года продолжали оставаться владельцами порядка 11 тысяч крымских земельных участков, подпадающих под действие указа... РИА Новости, 20.03.2021
2021-03-20T12:04
2021-03-20T12:04
торговая недвижимость
недвижимость
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости. Иностранные граждане на начало этого года продолжали оставаться владельцами порядка 11 тысяч крымских земельных участков, подпадающих под действие указа президента о запрете владения землей иностранцами на приграничной территории в Крыму, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкомитета по государственной регистрации и кадастру республики Крым.Крым указом президента России был включен в список приграничных территорий, на которых иностранцы не могут владеть земельными участками. Указом главы государства муниципальные образования республики Крым и города федерального значения Севастополя были дополнительно включены в перечень приграничных территорий, на которых иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут обладать на праве собственности земельными участками. Так, в республике Крым включено 11 районов и восемь городов, в их числе Армянск, Евпатория, Ялта, Алушта, Феодосия, Керчь. В Севастополе в перечень попало восемь муниципальных образований, включая город Инкерман.Указ был подписан 20 марта 2020 года, иностранным гражданам в течение года было необходимо передать права на землю (провести отчуждение) или получить гражданство России.
https://ria.ru/20210320/krym-1602106139.html
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торговая недвижимость, недвижимость, республика крым

В Крыму 11 тысяч участков попали под запрет на владение иностранцами

12:04 20.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей МальгавкоВид на город Севастополь
Вид на город Севастополь - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости. Иностранные граждане на начало этого года продолжали оставаться владельцами порядка 11 тысяч крымских земельных участков, подпадающих под действие указа президента о запрете владения землей иностранцами на приграничной территории в Крыму, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкомитета по государственной регистрации и кадастру республики Крым.
"По состоянию на 1 января 2021 года земельных участков, которые попадают под действие указа и принадлежащих иностранным гражданам в Крыму, оставалось порядка 11 тысяч. То есть, за период с апреля 2020 года число таких участков уменьшилось примерно на 500 единиц", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Крым указом президента России был включен в список приграничных территорий, на которых иностранцы не могут владеть земельными участками. Указом главы государства муниципальные образования республики Крым и города федерального значения Севастополя были дополнительно включены в перечень приграничных территорий, на которых иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут обладать на праве собственности земельными участками. Так, в республике Крым включено 11 районов и восемь городов, в их числе Армянск, Евпатория, Ялта, Алушта, Феодосия, Керчь. В Севастополе в перечень попало восемь муниципальных образований, включая город Инкерман.
Указ был подписан 20 марта 2020 года, иностранным гражданам в течение года было необходимо передать права на землю (провести отчуждение) или получить гражданство России.
Дворец-замок Ласточкино гнездо - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
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Торговая недвижимостьНедвижимостьРеспублика Крым
 
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