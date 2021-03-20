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В пригороде Алеппо прогремел взрыв на складе аккумуляторов

В пригороде Алеппо прогремел взрыв на складе аккумуляторов

Один человек погиб и 11 пострадали в субботу в результате взрыва на складе автомобильных аккумуляторов в городе Эль-Баб в северном пригороде сирийского Алеппо,... РИА Новости, 20.03.2021

2021-03-20T14:13

2021-03-20T14:13

2021-03-20T14:13

война в сирии

эль-баб

сирия

алеппо

в мире

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АНТАКИЯ, 20 мар - РИА Новости. Один человек погиб и 11 пострадали в субботу в результате взрыва на складе автомобильных аккумуляторов в городе Эль-Баб в северном пригороде сирийского Алеппо, сообщил РИА Новости местный источник.Причина взрыва не уточняется.Ранее сирийский телеканал "Аль-Ихбария" сообщил о взрыве заминированного автомобиля в этом городе, показав кадры сильного пожара. Он сообщил о нескольких раненых в результате происшествия.

эль-баб

сирия

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эль-баб, сирия, алеппо, в мире