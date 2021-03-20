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ВТБ войдет в список негосударственных акционеров "Первого канала"
ВТБ войдет в список негосударственных акционеров "Первого канала"
Банк ВТБ войдет в список негосударственных акционеров АО "Первый канал", который покинул осенью 2020 года, соответствующее распоряжение опубликовано на портале... РИА Новости, 20.03.2021
2021-03-20T22:06
2021-03-20T22:46
втб капитал
первый канал (телеканал)
втб
экономика
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Банк ВТБ войдет в список негосударственных акционеров АО "Первый канал", который покинул осенью 2020 года, соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.В конце сентября 2020 года стало известно, что ВТБ вышел из капитала Первого канала, в котором через "ВТБ Капитал" владел 20%. В январе ВТБ отметил, что рассматривает возможность вхождения в капитал Первого канала, она может быть реализована через конвертацию части кредита в акции.Кроме того, в распоряжении добавляется, что размер доли РФ в капитале "Первого канала" составит 34,23%, а негосударственных акционеров - 65,77%. Также РФ получает "золотую акцию" на участие в управлении АО "Первый канал"."Росимуществу заключить от имени Российской Федерации с негосударственными акционерами акционерного общества "Первый канал" акционерное соглашение, предусмотрев в нем в том числе условия согласно приложению", - отмечается в распоряжении.
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втб капитал, первый канал (телеканал), втб, экономика

ВТБ войдет в список негосударственных акционеров "Первого канала"

22:06 20.03.2021 (обновлено: 22:46 20.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСтенд банка ВТБ на Петербургском международном экономическом форуме-2019
Стенд банка ВТБ на Петербургском международном экономическом форуме-2019 - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Банк ВТБ войдет в список негосударственных акционеров АО "Первый канал", который покинул осенью 2020 года, соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.
В конце сентября 2020 года стало известно, что ВТБ вышел из капитала Первого канала, в котором через "ВТБ Капитал" владел 20%. В январе ВТБ отметил, что рассматривает возможность вхождения в капитал Первого канала, она может быть реализована через конвертацию части кредита в акции.

"Определить следующий перечень негосударственных акционеров акционерного общества "Первый канал": Банк ВТБ (публичное акционерное общество); акционерное общество "Национальная Медиа Группа"; акционерное общество "Страховое общество газовой промышленности", - говорится в документе.

Кроме того, в распоряжении добавляется, что размер доли РФ в капитале "Первого канала" составит 34,23%, а негосударственных акционеров - 65,77%. Также РФ получает "золотую акцию" на участие в управлении АО "Первый канал".
"Росимуществу заключить от имени Российской Федерации с негосударственными акционерами акционерного общества "Первый канал" акционерное соглашение, предусмотрев в нем в том числе условия согласно приложению", - отмечается в распоряжении.
Отделение банка ВТБ на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
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