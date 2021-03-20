https://ria.ru/20210320/vozgoranie-1602125660.html
В Москве загорелся Измайловский кремль
В Москве загорелся Измайловский кремль
На территории Измайловского кремля на востоке Москвы загорелось деревянное здание, сообщило ГУ МЧС. РИА Новости, 20.03.2021
2021-03-20T15:32
2021-03-20T15:32
2021-03-20T21:36
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/14/1602135925_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_0ae0dae366bde684817a406948c3434a.jpg
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. На территории Измайловского кремля на востоке Москвы загорелось деревянное здание, сообщило ГУ МЧС.Информация о пожаре на площади 160 квадратных метров поступила в 15:12.В ведомстве уточнили, что горели личные вещи и отделка на первом этаже в разноуровневом здании, в 15:44 возгорание локализовали на площади 20 "квадратов".Информации о пострадавших нет, в 15:55 пожар ликвидировали."Кремль в Измайлово" — культурно-развлекательный комплекс в Восточном административном округе Москвы. Его построили в 1998-2007 годах с имитацией форм русской архитектуры начала XVII века. Там работают несколько музеев и художественных мастерских.
https://ria.ru/20210317/tatarstan-1601579061.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/14/1602135925_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_d1d3f5bc7cbce7b94ac2081a1900a366.jpg
Пожар в Измайловском кремле
На территории Измайловского кремля на востоке Москвы в субботу, 20 марта, загорелось деревянное здание. Информация о пожаре на площади 160 квадратных метров поступила в 15:12.
2021-03-20T15:32
true
PT0M52S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия