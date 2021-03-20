https://ria.ru/20210320/vozgoranie-1602125660.html

В Москве загорелся Измайловский кремль

В Москве загорелся Измайловский кремль

На территории Измайловского кремля на востоке Москвы загорелось деревянное здание, сообщило ГУ МЧС. РИА Новости, 20.03.2021

2021-03-20T15:32

2021-03-20T15:32

2021-03-20T21:36

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

происшествия

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. На территории Измайловского кремля на востоке Москвы загорелось деревянное здание, сообщило ГУ МЧС.Информация о пожаре на площади 160 квадратных метров поступила в 15:12.В ведомстве уточнили, что горели личные вещи и отделка на первом этаже в разноуровневом здании, в 15:44 возгорание локализовали на площади 20 "квадратов".Информации о пострадавших нет, в 15:55 пожар ликвидировали."Кремль в Измайлово" — культурно-развлекательный комплекс в Восточном административном округе Москвы. Его построили в 1998-2007 годах с имитацией форм русской архитектуры начала XVII века. Там работают несколько музеев и художественных мастерских.

https://ria.ru/20210317/tatarstan-1601579061.html

россия

москва

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2021

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Пожар в Измайловском кремле На территории Измайловского кремля на востоке Москвы в субботу, 20 марта, загорелось деревянное здание. Информация о пожаре на площади 160 квадратных метров поступила в 15:12. 2021-03-20T15:32 true PT0M52S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия