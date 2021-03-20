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В Москве загорелся Измайловский кремль
В Москве загорелся Измайловский кремль
На территории Измайловского кремля на востоке Москвы загорелось деревянное здание, сообщило ГУ МЧС. РИА Новости, 20.03.2021
2021-03-20T15:32
2021-03-20T21:36
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
происшествия
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. На территории Измайловского кремля на востоке Москвы загорелось деревянное здание, сообщило ГУ МЧС.Информация о пожаре на площади 160 квадратных метров поступила в 15:12.В ведомстве уточнили, что горели личные вещи и отделка на первом этаже в разноуровневом здании, в 15:44 возгорание локализовали на площади 20 "квадратов".Информации о пострадавших нет, в 15:55 пожар ликвидировали."Кремль в Измайлово" — культурно-развлекательный комплекс в Восточном административном округе Москвы. Его построили в 1998-2007 годах с имитацией форм русской архитектуры начала XVII века. Там работают несколько музеев и художественных мастерских.
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Пожар в Измайловском кремле
На территории Измайловского кремля на востоке Москвы в субботу, 20 марта, загорелось деревянное здание. Информация о пожаре на площади 160 квадратных метров поступила в 15:12.
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия

В Москве загорелся Измайловский кремль

15:32 20.03.2021 (обновлено: 21:36 20.03.2021)
 
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. На территории Измайловского кремля на востоке Москвы загорелось деревянное здание, сообщило ГУ МЧС.
Информация о пожаре на площади 160 квадратных метров поступила в 15:12.
В ведомстве уточнили, что горели личные вещи и отделка на первом этаже в разноуровневом здании, в 15:44 возгорание локализовали на площади 20 "квадратов".
Информации о пострадавших нет, в 15:55 пожар ликвидировали.
"Кремль в Измайлово" — культурно-развлекательный комплекс в Восточном административном округе Москвы. Его построили в 1998-2007 годах с имитацией форм русской архитектуры начала XVII века. Там работают несколько музеев и художественных мастерских.
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