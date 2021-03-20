Председатель Госдумы Володин назвал истинную цель "Умного голосования"
09:35 20.03.2021 (обновлено: 12:40 20.03.2021)
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. "Умное голосование" не направлено на решение проблем россиян, в его основе – желание попасть во власть, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Умное голосование" - это про форму, это несодержательный проект, он не направлен на решение вопросов и проблем граждан. В его основе – желание попасть во власть", - написал Володин в Telegram-канале.
Он также отметил, что необходимо учитывать, что инициаторы данного проекта находятся за границей.
"На мой взгляд, за ним стоят западные государства и спецслужбы. Через него осуществляется вмешательство во внутренние дела нашей страны. Используются политики, которых вовлекают в этот проект, объясняя его только одним - он оппозиционен действующей власти", - добавил Володин.
"Умное голосование" - стратегия, предложенная, чтобы лишить "Единую Россию" голосов на выборах. Избирателям предлагают консолидированно голосовать за определенных кандидатов на региональных и федеральных выборах, чтобы кандидаты от ЕР не одержали победу.
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