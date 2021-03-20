https://ria.ru/20210320/volodin-1602095552.html

Председатель Госдумы Володин назвал истинную цель "Умного голосования"

Председатель Госдумы Володин назвал истинную цель "Умного голосования"

"Умное голосование" не направлено на решение проблем россиян, в его основе – желание попасть во власть, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 20.03.2021

2021-03-20T09:35

2021-03-20T09:35

2021-03-20T12:40

россия

госдума рф

единая россия

вячеслав володин

политика

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МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. "Умное голосование" не направлено на решение проблем россиян, в его основе – желание попасть во власть, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.Он также отметил, что необходимо учитывать, что инициаторы данного проекта находятся за границей."На мой взгляд, за ним стоят западные государства и спецслужбы. Через него осуществляется вмешательство во внутренние дела нашей страны. Используются политики, которых вовлекают в этот проект, объясняя его только одним - он оппозиционен действующей власти", - добавил Володин."Умное голосование" - стратегия, предложенная, чтобы лишить "Единую Россию" голосов на выборах. Избирателям предлагают консолидированно голосовать за определенных кандидатов на региональных и федеральных выборах, чтобы кандидаты от ЕР не одержали победу.

https://ria.ru/20200924/proval-1577697460.html

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2021

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россия, госдума рф, единая россия, вячеслав володин, политика