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В Касселе полиция применила водомет против митингующих
В Касселе полиция применила водомет против митингующих
Водомет был применен в немецком Касселе против 20 тысяч митингующих, есть задержанные, сообщил РИА Новости по телефону официальный представитель городской... РИА Новости, 20.03.2021
2021-03-20T19:55
2021-03-20T19:55
2021-03-20T19:55
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БЕРЛИН, 20 мар - РИА Новости. Водомет был применен в немецком Касселе против 20 тысяч митингующих, есть задержанные, сообщил РИА Новости по телефону официальный представитель городской полиции.Собравшиеся вели себя агрессивно, кидали в полицейских бутылки. Они не реагировали на предупреждения полиции, в итоге правоохранители были вынуждены применить слезоточивый газ и дубинки. В настоящее время ситуация немного стабилизировалась."Были задержания, но точное число задержанных я пока назвать не могу. Насилие применялось со стороны демонстрантов, которые целенаправленно атаковали полицейских, пытались прорвать заграждения", - заявил РИА Новости представитель полиции Касселя.Ранее представитель информационного агентства "Sputnik Германия" сообщил РИА Новости, что его сотрудник пострадал в результате применения газовых баллончиков со стороны полицейских в отношении протестующих.В Берлине акции протеста завершились в субботу мирно, полиция заявила РИА Новости, что они собрали меньшее количество участников, чем ранее было заявлено. По информации правоохранителей, митинг возле Бранденбургских ворот собрал 150 участников.Протесты против ограничительных мер проходят на выходных в целом ряде стран. Помимо Германии, люди вышли на улицы в Польше, Финляндии и Нидерландах.
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германия, в мире
БЕРЛИН, 20 мар - РИА Новости. Водомет был применен в немецком Касселе против 20 тысяч митингующих, есть задержанные, сообщил РИА Новости по телефону официальный представитель городской полиции.
"Мы исходим из того, что в нелегальной акции приняли участие до 20 тысяч человек. Был применён водомет", - заявил полицейский. Он пояснил, что в субботу в городе были санкционированы несколько акций, общая численность заявленных участников не превышала шести тысяч человек, однако в итоге в центре города спонтанно собралась многочисленная группа противников ограничений в связи с пандемией коронавируса.
Собравшиеся вели себя агрессивно, кидали в полицейских бутылки. Они не реагировали на предупреждения полиции, в итоге правоохранители были вынуждены применить слезоточивый газ и дубинки. В настоящее время ситуация немного стабилизировалась.
"Были задержания, но точное число задержанных я пока назвать не могу. Насилие применялось со стороны демонстрантов, которые целенаправленно атаковали полицейских, пытались прорвать заграждения", - заявил РИА Новости представитель полиции Касселя.
Ранее представитель информационного агентства "Sputnik Германия" сообщил РИА Новости, что его сотрудник пострадал в результате применения газовых баллончиков со стороны полицейских в отношении протестующих.
В Берлине акции протеста завершились в субботу мирно, полиция заявила РИА Новости, что они собрали меньшее количество участников, чем ранее было заявлено. По информации правоохранителей, митинг возле Бранденбургских ворот собрал 150 участников.
Протесты против ограничительных мер проходят на выходных в целом ряде стран. Помимо Германии
, люди вышли на улицы в Польше
, Финляндии
и Нидерландах
.