https://ria.ru/20210320/vodomet-1602149603.html

В Касселе полиция применила водомет против митингующих

В Касселе полиция применила водомет против митингующих

Водомет был применен в немецком Касселе против 20 тысяч митингующих, есть задержанные, сообщил РИА Новости по телефону официальный представитель городской... РИА Новости, 20.03.2021

2021-03-20T19:55

2021-03-20T19:55

2021-03-20T19:55

германия

в мире

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БЕРЛИН, 20 мар - РИА Новости. Водомет был применен в немецком Касселе против 20 тысяч митингующих, есть задержанные, сообщил РИА Новости по телефону официальный представитель городской полиции.Собравшиеся вели себя агрессивно, кидали в полицейских бутылки. Они не реагировали на предупреждения полиции, в итоге правоохранители были вынуждены применить слезоточивый газ и дубинки. В настоящее время ситуация немного стабилизировалась."Были задержания, но точное число задержанных я пока назвать не могу. Насилие применялось со стороны демонстрантов, которые целенаправленно атаковали полицейских, пытались прорвать заграждения", - заявил РИА Новости представитель полиции Касселя.Ранее представитель информационного агентства "Sputnik Германия" сообщил РИА Новости, что его сотрудник пострадал в результате применения газовых баллончиков со стороны полицейских в отношении протестующих.В Берлине акции протеста завершились в субботу мирно, полиция заявила РИА Новости, что они собрали меньшее количество участников, чем ранее было заявлено. По информации правоохранителей, митинг возле Бранденбургских ворот собрал 150 участников.Протесты против ограничительных мер проходят на выходных в целом ряде стран. Помимо Германии, люди вышли на улицы в Польше, Финляндии и Нидерландах.

https://ria.ru/20210320/parizh-1602142101.html

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

германия, в мире