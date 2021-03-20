https://ria.ru/20210320/vmeshatelstvo-1602139530.html
В Госдуме рассказали об активизации Запада для вмешательства в выборы
В Госдуме рассказали об активизации Запада для вмешательства в выборы
Комиссия ГД по расследованию фактов вмешательства в дела РФ извне начала работу по отслеживанию попыток повлиять на парламентские выборы 2021 года, и хотя... РИА Новости, 20.03.2021
2021-03-20T17:42
2021-03-20T17:42
2021-03-20T20:07
василий пискарев
госдума рф
политика
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Комиссия ГД по расследованию фактов вмешательства в дела РФ извне начала работу по отслеживанию попыток повлиять на парламентские выборы 2021 года, и хотя кампания еще официально не началась, уже сейчас с целью вмешаться активизируются зарубежные силы, заявил глава комиссии Василий Пискарев.Он отметил, что одним из примеров такого вмешательства являются попытки продвижения так называемого "умного голосования", "за которым стоят внешние силы и их иностранные агенты, работающие на территории нашей страны"."Реклама "умного голосования" во время прошлых избирательных кампаний не раз появлялась в иностранных СМИ и соцсетях, в том числе, в "день тишины", когда любая агитация запрещена по закону", - напомнил парламентарий.Кроме того, добавляет Пискарев, кандидатам, опирающимся на поддержку из-за рубежа, по действующему законодательству не запрещается участие в выборах, но они обязаны указывать в подписных листах и агитпродукции, что они являются иноагентами или аффилированы с ними."Комиссия в режиме реального времени будет выявлять любые попытки зарубежных сил повлиять на выбор наших граждан. Выборы должны пройти открыто, конкурентно и в полном соответствии с российским избирательным законодательством", - добавил депутат.
https://ria.ru/20210320/volodin-1602095552.html
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василий пискарев, госдума рф, политика
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости.
Комиссия ГД
по расследованию фактов вмешательства в дела РФ извне начала работу по отслеживанию попыток повлиять на парламентские выборы 2021 года, и хотя кампания еще официально не началась, уже сейчас с целью вмешаться активизируются зарубежные силы, заявил глава комиссии Василий Пискарев
.
"Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России начала работу по отслеживанию возможного вмешательства из-за рубежа в парламентские выборы 2021 года. Избирательная кампания еще официально не началась, но уже сейчас мы видим явную активизацию зарубежных структур, которые попытаются повлиять на волеизъявление наших граждан", - написал Пискарев в Instagram.
Он отметил, что одним из примеров такого вмешательства являются попытки продвижения так называемого "умного голосования", "за которым стоят внешние силы и их иностранные агенты, работающие на территории нашей страны".
"Реклама "умного голосования" во время прошлых избирательных кампаний не раз появлялась в иностранных СМИ и соцсетях, в том числе, в "день тишины", когда любая агитация запрещена по закону", - напомнил парламентарий.
Кроме того, добавляет Пискарев, кандидатам, опирающимся на поддержку из-за рубежа, по действующему законодательству не запрещается участие в выборах, но они обязаны указывать в подписных листах и агитпродукции, что они являются иноагентами или аффилированы с ними.
"Комиссия в режиме реального времени будет выявлять любые попытки зарубежных сил повлиять на выбор наших граждан. Выборы должны пройти открыто, конкурентно и в полном соответствии с российским избирательным законодательством", - добавил депутат.