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Вильфанд предупредил о падении атмосферного давления в Европейской России
Вильфанд предупредил о падении атмосферного давления в Европейской России
Атмосферное давление в центре Европейской России из-за циклона во второй половине воскресенья будет на 10-12 миллиметров ртутного столба ниже нормы, сообщил РИА РИА Новости, 20.03.2021
2021-03-20T07:24
2021-03-20T07:24
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
общество
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Атмосферное давление в центре Европейской России из-за циклона во второй половине воскресенья будет на 10-12 миллиметров ртутного столба ниже нормы, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Он отметил, что деятельность циклона будет сопровождаться также низкими облаками и выпадением осадков в виде снега.
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россия, роман вильфанд, гидрометцентр, общество

Вильфанд предупредил о падении атмосферного давления в Европейской России

07:24 20.03.2021
 
© РИА Новости / Нина ЗотинаРоман Вильфанд
Роман Вильфанд - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Атмосферное давление в центре Европейской России из-за циклона во второй половине воскресенья будет на 10-12 миллиметров ртутного столба ниже нормы, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"В воскресенье над центром Европейской России начнет действовать циклон и давление будет очень низкое. Сначала давление понизится в ночь с субботы на воскресенье. Оно будет на 10-12 миллиметров ниже нормы. Прогнозируем, что будет 734 миллиметров ртутного столба (при норме 744 миллиметров ртутного столба - ред.) во второй половине дня воскресенья и в понедельник ночью", - сказал Вильфанд.
Прохожие на Никольской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
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Вильфанд рассказал, когда потеплеет в европейской части России
Он отметил, что деятельность циклона будет сопровождаться также низкими облаками и выпадением осадков в виде снега.
 
РоссияРоман ВильфандГидрометцентрОбщество
 
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