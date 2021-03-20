https://ria.ru/20210320/vilfand-1602090537.html
Вильфанд предупредил о падении атмосферного давления в Европейской России
Вильфанд предупредил о падении атмосферного давления в Европейской России
Атмосферное давление в центре Европейской России из-за циклона во второй половине воскресенья будет на 10-12 миллиметров ртутного столба ниже нормы, сообщил РИА РИА Новости, 20.03.2021
2021-03-20T07:24
2021-03-20T07:24
2021-03-20T07:24
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
общество
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Атмосферное давление в центре Европейской России из-за циклона во второй половине воскресенья будет на 10-12 миллиметров ртутного столба ниже нормы, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Он отметил, что деятельность циклона будет сопровождаться также низкими облаками и выпадением осадков в виде снега.
https://ria.ru/20210320/pogoda-1602089724.html
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россия, роман вильфанд, гидрометцентр, общество