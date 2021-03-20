https://ria.ru/20210320/utechka-1602162322.html

Власти назвали причину утечки топлива в Саратовской области

Власти назвали причину утечки топлива в Саратовской области

Перепад давления в системе рассматривается в качестве основной версии причины утечки нефти на трубопроводе Куйбышев - Тихорецк в Пугачевском районе Саратовской... РИА Новости, 20.03.2021

2021-03-20T23:44

2021-03-20T23:44

2021-03-20T23:44

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

транснефть

куйбышев

тихорецк

пугачевский район

происшествия

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САРАТОВ, 20 мар - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Перепад давления в системе рассматривается в качестве основной версии причины утечки нефти на трубопроводе Куйбышев - Тихорецк в Пугачевском районе Саратовской области, по факту разлива нефти прокуратура проводит проверку, сообщили РИА Новости в пресс-службе надзорного ведомства региона.Ранее в главке МЧС по региону сообщали, что утечка из нефтепровода "Транснефть-Приволга" произошла в субботу в Пугачевском районе Саратовской области на площади 700 квадратных метров, происшествие не представляет угрозы населенным пунктам, возможности загрязнения водоемов нет, как и нет угрозы взрыва или возгорания. В компании уточнили, что утечка нефти на трубопроводе Куйбышев - Тихорецк локализована, сам нефтепровод работает штатно, а ситуация не опасна для окружающей среды. В правительстве региона заявили, что создадут специальную комиссию для оценки ущерба от утечки нефти.

https://ria.ru/20200803/1575313113.html

россия

куйбышев

тихорецк

пугачевский район

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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), транснефть, куйбышев, тихорецк, пугачевский район, происшествия