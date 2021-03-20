Власти назвали причину утечки топлива в Саратовской области
© Фото : ГУ МЧС по Саратовской области Утечка нефтепродуктов из нефтепровода в Пугачевском районе Саратовской области
САРАТОВ, 20 мар - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Перепад давления в системе рассматривается в качестве основной версии причины утечки нефти на трубопроводе Куйбышев - Тихорецк в Пугачевском районе Саратовской области, по факту разлива нефти прокуратура проводит проверку, сообщили РИА Новости в пресс-службе надзорного ведомства региона.
"Пугачевской межрайонной прокуратурой организована проверка по факту разлива нефти между селами Орловка и Селезниха Пугачевского района. Предварительно установлено, что в результате перепада давления в нефтепроводе филиала АО "Транснефть-Приволга" произошла утечка нефти на участок земли площадью около 150 квадратных метров. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - сказала собеседница агентства.
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Ранее в главке МЧС по региону сообщали, что утечка из нефтепровода "Транснефть-Приволга" произошла в субботу в Пугачевском районе Саратовской области на площади 700 квадратных метров, происшествие не представляет угрозы населенным пунктам, возможности загрязнения водоемов нет, как и нет угрозы взрыва или возгорания. В компании уточнили, что утечка нефти на трубопроводе Куйбышев - Тихорецк локализована, сам нефтепровод работает штатно, а ситуация не опасна для окружающей среды. В правительстве региона заявили, что создадут специальную комиссию для оценки ущерба от утечки нефти.