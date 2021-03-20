Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210320/utechka-1602162322.html
Власти назвали причину утечки топлива в Саратовской области
Власти назвали причину утечки топлива в Саратовской области
Перепад давления в системе рассматривается в качестве основной версии причины утечки нефти на трубопроводе Куйбышев - Тихорецк в Пугачевском районе Саратовской... РИА Новости, 20.03.2021
2021-03-20T23:44
2021-03-20T23:44
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
транснефть
куйбышев
тихорецк
пугачевский район
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/14/1602121494_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_aae25e5c3a442badd15bb7aaf571f0bb.jpg
САРАТОВ, 20 мар - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Перепад давления в системе рассматривается в качестве основной версии причины утечки нефти на трубопроводе Куйбышев - Тихорецк в Пугачевском районе Саратовской области, по факту разлива нефти прокуратура проводит проверку, сообщили РИА Новости в пресс-службе надзорного ведомства региона.Ранее в главке МЧС по региону сообщали, что утечка из нефтепровода "Транснефть-Приволга" произошла в субботу в Пугачевском районе Саратовской области на площади 700 квадратных метров, происшествие не представляет угрозы населенным пунктам, возможности загрязнения водоемов нет, как и нет угрозы взрыва или возгорания. В компании уточнили, что утечка нефти на трубопроводе Куйбышев - Тихорецк локализована, сам нефтепровод работает штатно, а ситуация не опасна для окружающей среды. В правительстве региона заявили, что создадут специальную комиссию для оценки ущерба от утечки нефти.
https://ria.ru/20200803/1575313113.html
россия
куйбышев
тихорецк
пугачевский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/14/1602121494_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_b94185274014b7fb019c70cd3fb1280d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), транснефть, куйбышев, тихорецк, пугачевский район, происшествия

Власти назвали причину утечки топлива в Саратовской области

23:44 20.03.2021
 
© Фото : ГУ МЧС по Саратовской области Утечка нефтепродуктов из нефтепровода в Пугачевском районе Саратовской области
Утечка нефтепродуктов из нефтепровода в Пугачевском районе Саратовской области - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
© Фото : ГУ МЧС по Саратовской области
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 20 мар - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Перепад давления в системе рассматривается в качестве основной версии причины утечки нефти на трубопроводе Куйбышев - Тихорецк в Пугачевском районе Саратовской области, по факту разлива нефти прокуратура проводит проверку, сообщили РИА Новости в пресс-службе надзорного ведомства региона.

"Пугачевской межрайонной прокуратурой организована проверка по факту разлива нефти между селами Орловка и Селезниха Пугачевского района. Предварительно установлено, что в результате перепада давления в нефтепроводе филиала АО "Транснефть-Приволга" произошла утечка нефти на участок земли площадью около 150 квадратных метров. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - сказала собеседница агентства.

Разлив нефти - РИА Новости, 1920, 03.08.2020
3 августа 2020, 16:02
В Коми произошел разлив семи тонн нефти
Ранее в главке МЧС по региону сообщали, что утечка из нефтепровода "Транснефть-Приволга" произошла в субботу в Пугачевском районе Саратовской области на площади 700 квадратных метров, происшествие не представляет угрозы населенным пунктам, возможности загрязнения водоемов нет, как и нет угрозы взрыва или возгорания. В компании уточнили, что утечка нефти на трубопроводе Куйбышев - Тихорецк локализована, сам нефтепровод работает штатно, а ситуация не опасна для окружающей среды. В правительстве региона заявили, что создадут специальную комиссию для оценки ущерба от утечки нефти.
 
РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ТранснефтьКуйбышевТихорецкПугачевский районПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:35"Большая беда": депутат Рады раскрыл планы Зеленского на Украину
04:10Реабилитолог рассказал о гимнастике для легких
03:15Источники сообщили о переносе запуска спутников Galileo "Союзом" с Куру
03:14Посол Келин: политические отношения с Лондоном "практически мертвы"
03:10Названы шесть продуктов, которые не стоит покупать в супермаркете
02:24США пока не приняли решения о сроках вывода войск из Афганистана
02:18Антонов вылетел из Нью-Йорка в Москву для консультаций
02:14Аналитик объяснил, когда нужно избавляться от доллара
02:14Названы способы путешествовать дешевле
02:05"Протрет им пол": американцы оценили отказ Байдена от беседы с Путиным
01:14Посол России в США раскрыл подробности поездки в Москву для консультаций
01:11Финансист предупредил, когда не стоит связываться с долларами
00:57На Украине возбудили уголовное дело после событий у офиса президента
00:53Антонов анонсировал специальную встречу после возвращения из России
23:53Правительство утвердило концепцию профилактики правонарушений подростков
23:50Ряд шведских компаний выразили готовность производить "Спутник V"
23:44Власти назвали причину утечки топлива в Саратовской области
23:12В Ставрополе задержали подозреваемых в избиении мужчины с ребенком
23:06В Саратове рассказали о семье, в которой при пожаре погибли двое детей
22:54В Варшаве двое полицейских пострадали во время акции протеста
Лента новостейМолния