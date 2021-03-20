https://ria.ru/20210320/utechka-1602121381.html

В Саратовской области произошла утечка топлива из нефтепровода

В Саратовской области произошла утечка топлива из нефтепровода

В Пугачевском районе Саратовской области произошла утечка нефти, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС. РИА Новости, 20.03.2021

2021-03-20T14:46

2021-03-20T14:46

2021-03-20T16:10

россия

лисичанск

транснефть

самара

саратовская область

происшествия

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САРАТОВ, 20 мар — РИА Новости. В Пугачевском районе Саратовской области произошла утечка нефти, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.Аварию зафиксировали на нефтепроводе диаметром 1200 миллиметров, принадлежащем компании "Транснефть — Приволга".В ведомстве подчеркнули, что угрозы взрыва и возгорания нет.В свою очередь, в "Транснефти — Приволга" уточнили, что речь идет о нефтепроводе Куйбышев — Тихорецк, в то время как МЧС первоначально сообщило об аварии на трубе Самара — Лисичанск."Ситуация не представляет опасности для окружающей среды и не окажет влияния на потребителей. Предпосылки для введения чрезвычайной ситуации отсутствуют. Причины инцидента устанавливаются. Нефтепровод работает штатно", — заключили в компании.

https://ria.ru/20200803/1575313113.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, лисичанск, транснефть, самара, саратовская область, происшествия