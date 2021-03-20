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В Саратовской области произошла утечка топлива из нефтепровода
В Саратовской области произошла утечка топлива из нефтепровода
В Пугачевском районе Саратовской области произошла утечка нефти, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС. РИА Новости, 20.03.2021
2021-03-20T14:46
2021-03-20T14:46
2021-03-20T16:10
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лисичанск
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САРАТОВ, 20 мар — РИА Новости. В Пугачевском районе Саратовской области произошла утечка нефти, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.Аварию зафиксировали на нефтепроводе диаметром 1200 миллиметров, принадлежащем компании "Транснефть — Приволга".В ведомстве подчеркнули, что угрозы взрыва и возгорания нет.В свою очередь, в "Транснефти — Приволга" уточнили, что речь идет о нефтепроводе Куйбышев — Тихорецк, в то время как МЧС первоначально сообщило об аварии на трубе Самара — Лисичанск."Ситуация не представляет опасности для окружающей среды и не окажет влияния на потребителей. Предпосылки для введения чрезвычайной ситуации отсутствуют. Причины инцидента устанавливаются. Нефтепровод работает штатно", — заключили в компании.
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россия, лисичанск, транснефть, самара, саратовская область, происшествия
САРАТОВ, 20 мар — РИА Новости.
В Пугачевском районе Саратовской области
произошла утечка нефти, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС
.
Аварию зафиксировали на нефтепроводе диаметром 1200 миллиметров, принадлежащем компании "Транснефть — Приволга".
"Площадь разлива около 700 квадратных метров. Угрозы населенным пунктам нет, до ближайшего населенного пункта Орловка — пять километров, угрозы загрязнения водоемов нет. На месте работы по сбору и утилизации нефтепродуктов проводит Самарское районное нефтепроводное управление — 40 человек, 15 единиц техники", — добавили в пресс-службе.
В ведомстве подчеркнули, что угрозы взрыва и возгорания нет.
В свою очередь, в "Транснефти — Приволга" уточнили, что речь идет о нефтепроводе Куйбышев — Тихорецк, в то время как МЧС первоначально сообщило об аварии на трубе Самара — Лисичанск.
"Ситуация не представляет опасности для окружающей среды и не окажет влияния на потребителей. Предпосылки для введения чрезвычайной ситуации отсутствуют. Причины инцидента устанавливаются. Нефтепровод работает штатно", — заключили в компании.