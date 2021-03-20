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На Украине радикалы забросали офис президента петардами
На Украине радикалы забросали офис президента петардами
Участники митинга у офиса президента Украины забросали здание взрывпакетами и петардами, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.03.2021
2021-03-20T20:49
2021-03-20T20:49
2021-03-21T01:25
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КИЕВ, 20 мар — РИА Новости. Участники митинга у офиса президента Украины забросали здание взрывпакетами и петардами, сообщил корреспондент РИА Новости.Около тысячи человек вышли в центре украинской столицы на акцию в поддержку бывшего главы одесской ячейки "Правого сектора"* Сергея Стерненко, приговоренного к семи годам заключения.Протестующие облили краской центральный вход в здание президентского офиса и разбили стекла в дверях. Они бросили внутрь фаер, который вскоре потух. Митингующие также безуспешно попытались поджечь дверь. Рядом находились сотрудники полиции диалога, которые призваны налаживать связь с организаторами массовых мероприятий, но они не стали вмешиваться в происходящее. Митингующие требовали освободить осужденного.Полиция Киева квалифицировала события у офиса президента как хулиганство и возбудила уголовное дело. Наказание может включать в себя до семи лет лишения свободы.Приморский районный суд Одессы 23 февраля признал Стерненко виновным в похищении человека и разбое и приговорил к семи годам лишения свободы с конфискацией половины имущества.В 2015 году в Одесской области похитили депутата Коминтерновского райсовета Сергея Щербича, его избивали и требовали отказаться от мандата. Щербич заявил, что его похитили Стерненко и его соратник Руслан Демчук.*В январе 2015 года "Правый сектор" был внесен в реестр запрещенных в России организаций.
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владимир зеленский, одесская область, одесса, киев, украина, в мире
КИЕВ, 20 мар — РИА Новости. Участники митинга у офиса президента Украины забросали здание взрывпакетами и петардами, сообщил корреспондент РИА Новости.
Около тысячи человек вышли в центре украинской столицы на акцию в поддержку бывшего главы одесской ячейки "Правого сектора
"* Сергея Стерненко, приговоренного к семи годам заключения.
Протестующие облили краской центральный вход в здание президентского офиса и разбили стекла в дверях. Они бросили внутрь фаер, который вскоре потух. Митингующие также безуспешно попытались поджечь дверь. Рядом находились сотрудники полиции диалога, которые призваны налаживать связь с организаторами массовых мероприятий, но они не стали вмешиваться в происходящее.
Митингующие требовали освободить осужденного.
Полиция Киева квалифицировала события у офиса президента как хулиганство и возбудила уголовное дело. Наказание может включать в себя до семи лет лишения свободы.
Приморский районный суд Одессы
23 февраля признал Стерненко виновным в похищении человека и разбое и приговорил к семи годам лишения свободы с конфискацией половины имущества.
В 2015 году в Одесской области
похитили депутата Коминтерновского райсовета Сергея Щербича, его избивали и требовали отказаться от мандата. Щербич заявил, что его похитили Стерненко и его соратник Руслан Демчук.
*В январе 2015 года "Правый сектор" был внесен в реестр запрещенных в России организаций.