https://ria.ru/20210320/ukraina-1602154391.html

На Украине радикалы забросали офис президента петардами

На Украине радикалы забросали офис президента петардами

Участники митинга у офиса президента Украины забросали здание взрывпакетами и петардами, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.03.2021

2021-03-20T20:49

2021-03-20T20:49

2021-03-21T01:25

владимир зеленский

одесская область

одесса

киев

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/14/1602154589_0:509:1366:1277_1920x0_80_0_0_2001234c48a05259b5609afb3ec4ff99.jpg

КИЕВ, 20 мар — РИА Новости. Участники митинга у офиса президента Украины забросали здание взрывпакетами и петардами, сообщил корреспондент РИА Новости.Около тысячи человек вышли в центре украинской столицы на акцию в поддержку бывшего главы одесской ячейки "Правого сектора"* Сергея Стерненко, приговоренного к семи годам заключения.Протестующие облили краской центральный вход в здание президентского офиса и разбили стекла в дверях. Они бросили внутрь фаер, который вскоре потух. Митингующие также безуспешно попытались поджечь дверь. Рядом находились сотрудники полиции диалога, которые призваны налаживать связь с организаторами массовых мероприятий, но они не стали вмешиваться в происходящее. Митингующие требовали освободить осужденного.Полиция Киева квалифицировала события у офиса президента как хулиганство и возбудила уголовное дело. Наказание может включать в себя до семи лет лишения свободы.Приморский районный суд Одессы 23 февраля признал Стерненко виновным в похищении человека и разбое и приговорил к семи годам лишения свободы с конфискацией половины имущества.В 2015 году в Одесской области похитили депутата Коминтерновского райсовета Сергея Щербича, его избивали и требовали отказаться от мандата. Щербич заявил, что его похитили Стерненко и его соратник Руслан Демчук.*В январе 2015 года "Правый сектор" был внесен в реестр запрещенных в России организаций.

https://ria.ru/20210318/zelenskiy-1601700555.html

одесская область

одесса

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир зеленский, одесская область, одесса, киев, украина, в мире