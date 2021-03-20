https://ria.ru/20210320/ukraina-1602148791.html

МИД Украины отреагировал на запрет иностранцам владеть землей в Крыму

МИД Украины отреагировал на запрет иностранцам владеть землей в Крыму

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в комментарии РБК-Украина назвал указ о запрете для иностранцев владеть землей в Крыму... РИА Новости, 20.03.2021

2021-03-20T19:46

2021-03-20T19:46

2021-03-20T19:48

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в комментарии РБК-Украина назвал указ о запрете для иностранцев владеть землей в Крыму "юридически ничтожным".Он заявил, что Киев собирается восстанавливать права "законных собственников" на земли после "возвращения" полуострова. В украинском дипломатическом ведомстве также считают, что этот указ не будет иметь правовых последствий для Украины.Запрет на иностранное владениеРанее Владимир Путин подписал указ, запрещающий иностранным гражданам владеть землями на большей части Крыма, это ограничение действует в 19 из 25 муниципальных образований Республики Крым и 12 муниципальных образованиях Севастополя.Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов в комментарии РИА Новости назвал это решение стандартной практикой для многих стран."Поэтому смею заверить, что оснований для паники нет", — сказал он.Молохов отметил, что теперь зарубежные физические и юридические лица не смогут покупать участки на перечисленных в указе территориях."Реквизиция либо конфискация уже существующей недвижимости на земельных участках иностранным собственникам в ближайшее время не грозит", - добавил он.При этом в отношении такой собственности все же появятся ограничения. В частности, иностранцы не смогут наследовать участки или получать их при разделе супружеской собственности.

https://ria.ru/20210320/krym-1602106139.html

https://ria.ru/20210313/krym-1601014586.html

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мид украины, владимир путин, республика крым, украина, в мире