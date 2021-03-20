https://ria.ru/20210320/uchastie-1602107909.html

Делегация AmCham примет участие в ПМЭФ

Делегация AmCham примет участие в ПМЭФ

Делегация Американской торговой палаты (AmCham) в РФ планирует принять участие Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) и провести там круглый... РИА Новости, 20.03.2021

2021-03-20T12:07

2021-03-20T12:07

2021-03-20T12:07

россия

amcham

алексис родзянко

петербургский международный экономический форум (фонд)

российский союз промышленников и предпринимателей

экономика

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Делегация Американской торговой палаты (AmCham) в РФ планирует принять участие Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) и провести там круглый стол, заявил РИА Новости глава объединения Алексис Родзянко."Вместе с Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) думаем о том, чтобы проводить наш традиционный круглый стол. В этом году планируем, что он будет называться "Бизнес-диалог Россия – Северная Америка", - сообщил Родзянко.Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет 2-5 июня в очном формате в КВЦ "Экспофорум".

https://ria.ru/20210320/sanktsii-1602094244.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, amcham, алексис родзянко, петербургский международный экономический форум (фонд), российский союз промышленников и предпринимателей, экономика