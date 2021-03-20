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Делегация AmCham примет участие в ПМЭФ
Делегация AmCham примет участие в ПМЭФ
Делегация Американской торговой палаты (AmCham) в РФ планирует принять участие Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) и провести там круглый... РИА Новости, 20.03.2021
2021-03-20T12:07
2021-03-20T12:07
россия
amcham
алексис родзянко
петербургский международный экономический форум (фонд)
российский союз промышленников и предпринимателей
экономика
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Делегация Американской торговой палаты (AmCham) в РФ планирует принять участие Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) и провести там круглый стол, заявил РИА Новости глава объединения Алексис Родзянко."Вместе с Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) думаем о том, чтобы проводить наш традиционный круглый стол. В этом году планируем, что он будет называться "Бизнес-диалог Россия – Северная Америка", - сообщил Родзянко.Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет 2-5 июня в очном формате в КВЦ "Экспофорум".
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россия, amcham, алексис родзянко, петербургский международный экономический форум (фонд), российский союз промышленников и предпринимателей, экономика

Делегация AmCham примет участие в ПМЭФ

12:07 20.03.2021
 
© Фото : предоставлено AmChamПрезидент Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко
Президент Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
© Фото : предоставлено AmCham
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Делегация Американской торговой палаты (AmCham) в РФ планирует принять участие Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) и провести там круглый стол, заявил РИА Новости глава объединения Алексис Родзянко.
"Да, мы собираемся на форум (ПМЭФ - ред.) и готовимся к нему, общаемся с организаторами", - поделился глава палаты.
"Вместе с Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) думаем о том, чтобы проводить наш традиционный круглый стол. В этом году планируем, что он будет называться "Бизнес-диалог Россия – Северная Америка", - сообщил Родзянко.
Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет 2-5 июня в очном формате в КВЦ "Экспофорум".
Президент Американской торговой палаты в России Алексис Родзянко на Петербургском международном экономическом форуме-2019 - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
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РоссияAmChamАлексис РодзянкоПетербургский международный экономический форум (фонд)Российский союз промышленников и предпринимателейЭкономика
 
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