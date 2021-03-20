https://ria.ru/20210320/turtsiya-1602103707.html

Турция вышла из Стамбульской конвенции по защите прав женщин

Турция вышла из Стамбульской конвенции по защите прав женщин

Турция заявила о выходе из Стамбульской конвенции Совета Европы о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин, соответствующий указ президента страны... РИА Новости, 20.03.2021

2021-03-20T11:17

2021-03-20T11:17

2021-03-20T11:17

совет европы

турция

в мире

политика

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АНКАРА, 20 мар - РИА Новости. Турция заявила о выходе из Стамбульской конвенции Совета Европы о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин, соответствующий указ президента страны Тайипа Эрдогана опубликован в официальном издании Rеsmi Gazete."Действие конвенции Совета Европы о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин и насилием в семье, подписанной от имени Турецкой Республики 11 мая 2011 года и утвержденной постановлением правительства от 10 февраля 2012 года, прекращено в отношении Турецкой Республики", - говорится в документе.Вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что борьба за защиту прав женщин в стране будет продолжена.Стамбульская конвенция Совета Европы о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин и насилием в семье была принята всеми странами-членами Совета Европы 11 мая 2011 года, она стала первым европейским соглашением, направленным на борьбу с насилием над женщинами и домашним насилием.Турция стала первой страной, ратифицировавшей конвенцию, за ней последовали еще 33 страны.Конвенция часто называется спорным документом, в частности, из-за размытого, по мнению критиков, понятия "гендер".

https://ria.ru/20210103/feminizm-1591817483.html

турция

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совет европы, турция, в мире, политика