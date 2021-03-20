В ВОЗ оценили перспективы возобновления международного туризма
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Сейчас сложно давать прогнозы по возобновлению международных путешествий, потому что в мире растет число новых случаев заболевания коронавирусом, об этом в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" рассказала представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.
"Уровень передачи вируса высок, поэтому говорить о возобновлении международных путешествий в доковидном режиме пока рано", — пояснила она, подчеркнув, что во многих странах не хватает вакцин.
Иммунизация путешественников, по ее словам, может привести к "неадекватным поставкам" препаратов для приоритетных категорий людей, которые относятся к группе высокого риска тяжелого заболевания.
Вуйнович объяснила, что увеличение роста новых случаев COVID-19 в Европейском регионе связано не только с ослаблением мер общественного здравоохранения, но и с тем, что люди стали меньше соблюдать правила защиты.
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Она также рекомендовала вакцинированным людям во время поездок носить маски, мыть руки, а также держать социальную дистанцию.
Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами 27 марта 2020 года. Исключение составили вывозные, грузовые, почтовые, гуманитарные и санитарные рейсы.
С августа страна начала разрешать полеты в некоторые страны. Сейчас россияне могут улететь в Турцию, Танзанию, Египет, Швейцарию, ОАЭ, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Сербию, Японию, Южную Корею, Эфиопию, Финляндию, Индию, Катар, Вьетнам, Сингапур, Азербайджан, Армению, а также на Кубу, Сейшелы и Мальдивы.