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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210320/turizm-1602099026.html
В ВОЗ оценили перспективы возобновления международного туризма
В ВОЗ оценили перспективы возобновления международного туризма
Сейчас сложно давать прогнозы по возобновлению международных путешествий, потому что в мире растет число новых случаев заболевания коронавирусом, об этом в... РИА Новости, 20.03.2021
2021-03-20T10:25
2021-03-20T10:25
распространение коронавируса
мелита вуйнович
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
новости - туризм
здоровье - общество
воз
финляндия
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Сейчас сложно давать прогнозы по возобновлению международных путешествий, потому что в мире растет число новых случаев заболевания коронавирусом, об этом в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" рассказала представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.Иммунизация путешественников, по ее словам, может привести к "неадекватным поставкам" препаратов для приоритетных категорий людей, которые относятся к группе высокого риска тяжелого заболевания.Вуйнович объяснила, что увеличение роста новых случаев COVID-19 в Европейском регионе связано не только с ослаблением мер общественного здравоохранения, но и с тем, что люди стали меньше соблюдать правила защиты. Она также рекомендовала вакцинированным людям во время поездок носить маски, мыть руки, а также держать социальную дистанцию.Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами 27 марта 2020 года. Исключение составили вывозные, грузовые, почтовые, гуманитарные и санитарные рейсы.С августа страна начала разрешать полеты в некоторые страны. Сейчас россияне могут улететь в Турцию, Танзанию, Египет, Швейцарию, ОАЭ, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Сербию, Японию, Южную Корею, Эфиопию, Финляндию, Индию, Катар, Вьетнам, Сингапур, Азербайджан, Армению, а также на Кубу, Сейшелы и Мальдивы.
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мелита вуйнович, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, новости - туризм, здоровье - общество, воз, финляндия, азербайджан, армения

В ВОЗ оценили перспективы возобновления международного туризма

10:25 20.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Сейчас сложно давать прогнозы по возобновлению международных путешествий, потому что в мире растет число новых случаев заболевания коронавирусом, об этом в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" рассказала представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.
"Уровень передачи вируса высок, поэтому говорить о возобновлении международных путешествий в доковидном режиме пока рано", — пояснила она, подчеркнув, что во многих странах не хватает вакцин.
Иммунизация путешественников, по ее словам, может привести к "неадекватным поставкам" препаратов для приоритетных категорий людей, которые относятся к группе высокого риска тяжелого заболевания.
Вуйнович объяснила, что увеличение роста новых случаев COVID-19 в Европейском регионе связано не только с ослаблением мер общественного здравоохранения, но и с тем, что люди стали меньше соблюдать правила защиты.
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Она также рекомендовала вакцинированным людям во время поездок носить маски, мыть руки, а также держать социальную дистанцию.
Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами 27 марта 2020 года. Исключение составили вывозные, грузовые, почтовые, гуманитарные и санитарные рейсы.
С августа страна начала разрешать полеты в некоторые страны. Сейчас россияне могут улететь в Турцию, Танзанию, Египет, Швейцарию, ОАЭ, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Сербию, Японию, Южную Корею, Эфиопию, Финляндию, Индию, Катар, Вьетнам, Сингапур, Азербайджан, Армению, а также на Кубу, Сейшелы и Мальдивы.
 
Распространение коронавирусаМелита ВуйновичКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияНовости - ТуризмЗдоровье - ОбществоВОЗФинляндияАзербайджанАрмения
 
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