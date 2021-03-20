https://ria.ru/20210320/superprodukty-1602136446.html

Ученые развеяли миф о существовании "суперпродуктов"

Ученые развеяли миф о существовании "суперпродуктов"

Ученые выяснили, что лишь материнское молоко можно считать "суперпродуктом". Об этом пишет The Conversation. РИА Новости, 20.03.2021

2021-03-20T17:10

2021-03-20T17:10

2021-03-20T17:10

екатерина бурляева

открытия - риа наука

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Ученые выяснили, что лишь материнское молоко можно считать "суперпродуктом". Об этом пишет The Conversation. Так, специалисты из испанского университета Овиедо назвалиэто понятие маркетинговым термином, который используют производители для обозначения продуктов, содержащих наибольшее количество питательных веществ.Речь идет о витаминах и минералах, а также о биоактивных веществах, например, пищевых волокнах и полифенолах. Вместе с тем отмечается, что это слово не признано официальными организациями, в том числе Европейским агентством по безопасности продуктов.Таким образом, ученые заключили, что только материнское молоко можно назвать настоящим "суперпродуктом", тогда как остальные заявления являются маркетинговой уловкой.Вместе с тем эксперты подчеркнули, что некоторые продукты действительно богаты полезными микроэлементами, однако их употребление не заменит сбалансированного питания. В качестве примера они привели капусту. Например, кудрявая и листовая имеет более высокое содержание кальция, фолиевой кислоты, рибофлавина, витаминов C, K и A, чем другие крестоцветные, хотя их фитохимический состав идентичен. При этом ученые подчеркивают, что несмотря на полезные свойства, нельзя утверждать, что определенный вид капусты является "суперпродуктом" в сравнении с другим.Ранее врач-терапевт и диетолог Екатерина Бурляева назвала кабачки, баклажаны, огурцы, помидоры и зелень идеальным продуктами для похудения, так как они состоят большей частью из воды и клетчатки, которые быстро создают ощущение сытости.

https://ria.ru/20210212/pravila-1597247800.html

https://rsport.ria.ru/20210126/protein-1594561466.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

екатерина бурляева, открытия - риа наука