Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210320/superprodukty-1602136446.html
Ученые развеяли миф о существовании "суперпродуктов"
Ученые развеяли миф о существовании "суперпродуктов"
Ученые выяснили, что лишь материнское молоко можно считать "суперпродуктом". Об этом пишет The Conversation. РИА Новости, 20.03.2021
2021-03-20T17:10
2021-03-20T17:10
екатерина бурляева
открытия - риа наука
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/05/1600141400_0:183:3070:1911_1920x0_80_0_0_bd283e775a24c1da85fde023f9ff069e.jpg
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Ученые выяснили, что лишь материнское молоко можно считать "суперпродуктом". Об этом пишет The Conversation. Так, специалисты из испанского университета Овиедо назвалиэто понятие маркетинговым термином, который используют производители для обозначения продуктов, содержащих наибольшее количество питательных веществ.Речь идет о витаминах и минералах, а также о биоактивных веществах, например, пищевых волокнах и полифенолах. Вместе с тем отмечается, что это слово не признано официальными организациями, в том числе Европейским агентством по безопасности продуктов.Таким образом, ученые заключили, что только материнское молоко можно назвать настоящим "суперпродуктом", тогда как остальные заявления являются маркетинговой уловкой.Вместе с тем эксперты подчеркнули, что некоторые продукты действительно богаты полезными микроэлементами, однако их употребление не заменит сбалансированного питания. В качестве примера они привели капусту. Например, кудрявая и листовая имеет более высокое содержание кальция, фолиевой кислоты, рибофлавина, витаминов C, K и A, чем другие крестоцветные, хотя их фитохимический состав идентичен. При этом ученые подчеркивают, что несмотря на полезные свойства, нельзя утверждать, что определенный вид капусты является "суперпродуктом" в сравнении с другим.Ранее врач-терапевт и диетолог Екатерина Бурляева назвала кабачки, баклажаны, огурцы, помидоры и зелень идеальным продуктами для похудения, так как они состоят большей частью из воды и клетчатки, которые быстро создают ощущение сытости.
https://ria.ru/20210212/pravila-1597247800.html
https://rsport.ria.ru/20210126/protein-1594561466.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/05/1600141400_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_d745413371a6c96c60ec753f9481774d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
екатерина бурляева, открытия - риа наука

Ученые развеяли миф о существовании "суперпродуктов"

17:10 20.03.2021
 
© Depositphotos / cookelmaЖенщина берет молоко из холодильника
Женщина берет молоко из холодильника - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
© Depositphotos / cookelma
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Ученые выяснили, что лишь материнское молоко можно считать "суперпродуктом". Об этом пишет The Conversation.
Так, специалисты из испанского университета Овиедо назвалиэто понятие маркетинговым термином, который используют производители для обозначения продуктов, содержащих наибольшее количество питательных веществ.
Речь идет о витаминах и минералах, а также о биоактивных веществах, например, пищевых волокнах и полифенолах.
Вместе с тем отмечается, что это слово не признано официальными организациями, в том числе Европейским агентством по безопасности продуктов.
Сбалансированное питание - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
12 февраля, 17:11
Врач рассказал о правилах питания, продлевающих жизнь
Таким образом, ученые заключили, что только материнское молоко можно назвать настоящим "суперпродуктом", тогда как остальные заявления являются маркетинговой уловкой.
Вместе с тем эксперты подчеркнули, что некоторые продукты действительно богаты полезными микроэлементами, однако их употребление не заменит сбалансированного питания.
В качестве примера они привели капусту. Например, кудрявая и листовая имеет более высокое содержание кальция, фолиевой кислоты, рибофлавина, витаминов C, K и A, чем другие крестоцветные, хотя их фитохимический состав идентичен. При этом ученые подчеркивают, что несмотря на полезные свойства, нельзя утверждать, что определенный вид капусты является "суперпродуктом" в сравнении с другим.
Ранее врач-терапевт и диетолог Екатерина Бурляева назвала кабачки, баклажаны, огурцы, помидоры и зелень идеальным продуктами для похудения, так как они состоят большей частью из воды и клетчатки, которые быстро создают ощущение сытости.
Культурист - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
26 января, 07:00ЗОЖ
Спортивное питание: когда оно полезно, а когда вредно?
 
Екатерина БурляеваОткрытия - РИА Наука
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:35"Большая беда": депутат Рады раскрыл планы Зеленского на Украину
04:10Реабилитолог рассказал о гимнастике для легких
03:15Источники сообщили о переносе запуска спутников Galileo "Союзом" с Куру
03:14Посол Келин: политические отношения с Лондоном "практически мертвы"
03:10Названы шесть продуктов, которые не стоит покупать в супермаркете
02:24США пока не приняли решения о сроках вывода войск из Афганистана
02:18Антонов вылетел из Нью-Йорка в Москву для консультаций
02:14Аналитик объяснил, когда нужно избавляться от доллара
02:14Названы способы путешествовать дешевле
02:05"Протрет им пол": американцы оценили отказ Байдена от беседы с Путиным
01:14Посол России в США раскрыл подробности поездки в Москву для консультаций
01:11Финансист предупредил, когда не стоит связываться с долларами
00:57На Украине возбудили уголовное дело после событий у офиса президента
00:53Антонов анонсировал специальную встречу после возвращения из России
23:53Правительство утвердило концепцию профилактики правонарушений подростков
23:50Ряд шведских компаний выразили готовность производить "Спутник V"
23:44Власти назвали причину утечки топлива в Саратовской области
23:12В Ставрополе задержали подозреваемых в избиении мужчины с ребенком
23:06В Саратове рассказали о семье, в которой при пожаре погибли двое детей
22:54В Варшаве двое полицейских пострадали во время акции протеста
Лента новостейМолния