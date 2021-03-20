https://ria.ru/20210320/sud-1602113071.html

Суд рассмотрит иск москвича к Radisson из-за угона автомобиля с парковки

Суд рассмотрит иск москвича к Radisson из-за угона автомобиля с парковки

Никулинский суд Москвы рассмотрит 1 апреля иск москвича к сети отелей Radisson о возмещении более 6,5 миллиона рублей за угнанный автомобиль с парковки курорта... РИА Новости, 20.03.2021

2021-03-20T13:11

2021-03-20T13:11

2021-03-20T13:11

россия

lexus

москва

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Никулинский суд Москвы рассмотрит 1 апреля иск москвича к сети отелей Radisson о возмещении более 6,5 миллиона рублей за угнанный автомобиль с парковки курорта "Завидово" в Подмосковье, рассказал РИА Новости представитель истца Андрей Алешкин.По словам адвоката, истец Дмитрий Мансуров отдыхал с семьёй в подмосковном отеле Radisson Resort Завидово. Машину Lexus LX450d стоимостью около 4,5 миллиона рублей оставили на парковке на территории отеля. Однако утром Мансуров машину не обнаружил."Мой доверитель, когда заселялся в отель, был в полной уверенности, что и его жизнь и семьи и имущество находится под надёжной охраной", - рассказал Алешкин.По видеозаписям с камер наблюдения удалось выяснить, что автомобиль угнали двое неизвестных. По словам адвоката, машина проехалась по газону мимо охраны и никто из сотрудников не отреагировал.В отеле ему сказали, что парковка официально относится к курорту "Завидово"."Это они между собой поделили территорию, для человека, который приехал в отель Radisson Resort Завидово все равно, кто юридически приносит в отель еду, а кто стирает белье, но отвечать за все проступки будет Radisson. Кроме того, все претензионные письма мы писали в Radisson", - отметил Алешкин.Мансуров обратился в суд. "Беседа назначена на 1 апреле в Никулинском суде", - сказал собеседник агентства.В иске он просит взыскать стоимость автомобиля 4 миллиона 826 тысяч 300 рублей и 1,7 миллиона рублей в счёт компенсации морального вреда, а также судебные издержки.

https://ria.ru/20200629/1573600443.html

https://ria.ru/20201204/ugon-1587600111.html

россия

москва

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, lexus, москва, московская область (подмосковье), происшествия