https://ria.ru/20210320/studenty-1602156647.html
Минобрнауки разрешило въезд иностранных студентов из 25 стран
Минобрнауки разрешило въезд иностранных студентов из 25 стран
На учебу в Россию могут вернуться студенты, аспиранты, ординаторы и слушатели подготовительных факультетов из стран с благоприятной эпидемиологической... РИА Новости, 20.03.2021
2021-03-20T21:26
2021-03-20T21:26
2021-03-20T22:57
распространение коронавируса
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
финляндия
азербайджан
армения
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. На учебу в Россию могут вернуться студенты, аспиранты, ординаторы и слушатели подготовительных факультетов из стран с благоприятной эпидемиологической обстановкой, сообщило Минобрнауки в своем Telegram-канале.Уточняется, что такое решение приняло правительство, а ведомство разработало порядок въезда и возвращения к учебе.Список государств, чьи студенты могут вернуться, составляет и обновляет Роспотребнадзор, сейчас в него входят: Абхазия, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Греция, Египет, Индия, Казахстан, Катар, Киргизия, Куба, Мальдивская Республика, ОАЭ, Сейшельские острова, Сербия, Сингапур, Танзания, Турция, Финляндия, Швейцария, Эфиопия, Южная Корея, Южная Осетия, Япония.Так, иностранные студенты должны не менее чем за десять дней уведомить университет о дате возвращения в Россию.За три дня до прибытия им необходимо сдать ПЦР-тест на COVID-19 и при отрицательном результате получить документ об этом на русском или английском языках. В течение 72 часов после въезда в Россию иностранные студенты должны сдать повторный ПЦР-тест. До получения результатов они должны соблюдать самоизоляцию и учиться в онлайн-формате.Без повторного теста вернуться к очному обучению нельзя.Если во время самоизоляции появятся симптомы острого респираторного заболевания, об этом нужно немедленно сообщить в университет и вызвать врача.Подробную пошаговую инструкцию, что делать иностранным студентам, аспирантам, ординаторам, слушателям подготовительных факультетов до приезда в Россию и в первые недели после, выложат на сайтах вузов и в их соцсетях.
https://ria.ru/20201228/studenty-1591166784.html
https://ria.ru/20210313/pandemiya-1601109837.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), финляндия, азербайджан, армения, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости.
На учебу в Россию могут вернуться студенты, аспиранты, ординаторы и слушатели подготовительных факультетов из стран с благоприятной эпидемиологической обстановкой, сообщило Минобрнауки в своем Telegram-канале
.
Уточняется, что такое решение приняло правительство, а ведомство разработало порядок въезда и возвращения к учебе.
Список государств, чьи студенты могут вернуться, составляет и обновляет Роспотребнадзор, сейчас в него входят: Абхазия, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Греция, Египет, Индия, Казахстан, Катар, Киргизия, Куба, Мальдивская Республика, ОАЭ, Сейшельские острова, Сербия, Сингапур, Танзания, Турция, Финляндия, Швейцария, Эфиопия, Южная Корея, Южная Осетия, Япония.
Так, иностранные студенты должны не менее чем за десять дней уведомить университет о дате возвращения в Россию.
За три дня до прибытия им необходимо сдать ПЦР-тест на COVID-19 и при отрицательном результате получить документ об этом на русском или английском языках. В течение 72 часов после въезда в Россию иностранные студенты должны сдать повторный ПЦР-тест. До получения результатов они должны соблюдать самоизоляцию и учиться в онлайн-формате.
Без повторного теста вернуться к очному обучению нельзя.
Если во время самоизоляции появятся симптомы острого респираторного заболевания, об этом нужно немедленно сообщить в университет и вызвать врача.
Подробную пошаговую инструкцию, что делать иностранным студентам, аспирантам, ординаторам, слушателям подготовительных факультетов до приезда в Россию и в первые недели после, выложат на сайтах вузов и в их соцсетях.