https://ria.ru/20210320/stavropol-1602161381.html

В Ставрополе задержали подозреваемых в избиении мужчины с ребенком

В Ставрополе задержали подозреваемых в избиении мужчины с ребенком

Правоохранители задержали подозреваемых в избиении мужчины с ребенком в Ставрополе, они неоднократно привлекались к уголовной и административной... РИА Новости, 20.03.2021

2021-03-20T23:12

2021-03-20T23:12

2021-03-20T23:12

следственный комитет россии (ск рф)

ставропольский край

ставрополь

происшествия

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ПЯТИГОРСК, 20 мар - РИА Новости. Правоохранители задержали подозреваемых в избиении мужчины с ребенком в Ставрополе, они неоднократно привлекались к уголовной и административной ответственности, сообщает следственное управление СК по Ставропольскому краю.По данным следствия, 17 марта в одном из микрорайонов Ставрополя между 41-летним мужчиной и молодыми людьми произошел конфликт. Подозреваемые поочередно ударили по лицу мужчину, державшего за руку своего 3-летнего сына. В результате потерпевший упал вместе с ребенком, а злоумышленники скрылись. Мужчина с двухсторонним открытым переломом челюсти был госпитализирован в больницу. Возбуждено уголовно дело о хулиганстве и умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести.Сейчас следователь СКР проводит с задержанными следственные действия и будет ходатайствовать перед судом об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу, добавили в СК.

https://ria.ru/20210314/ekaterinburg-1601180676.html

ставропольский край

ставрополь

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следственный комитет россии (ск рф), ставропольский край, ставрополь, происшествия