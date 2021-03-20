В Ставрополе задержали подозреваемых в избиении мужчины с ребенком
ПЯТИГОРСК, 20 мар - РИА Новости. Правоохранители задержали подозреваемых в избиении мужчины с ребенком в Ставрополе, они неоднократно привлекались к уголовной и административной ответственности, сообщает следственное управление СК по Ставропольскому краю.
По данным следствия, 17 марта в одном из микрорайонов Ставрополя между 41-летним мужчиной и молодыми людьми произошел конфликт. Подозреваемые поочередно ударили по лицу мужчину, державшего за руку своего 3-летнего сына. В результате потерпевший упал вместе с ребенком, а злоумышленники скрылись. Мужчина с двухсторонним открытым переломом челюсти был госпитализирован в больницу. Возбуждено уголовно дело о хулиганстве и умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести.
"Следователи Следственного комитета во взаимодействии с оперативниками задержали подозреваемых в избиении мужчины с ребенком на улице в городе Ставрополе. Это 19-летний Карин Амирханов и 21-летний Магомед Кадиев. Молодые люди ранее неоднократно привлекались к уголовной и административной ответственности, в том числе за причинение вреда здоровью", - говорится в сообщении.
Сейчас следователь СКР проводит с задержанными следственные действия и будет ходатайствовать перед судом об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу, добавили в СК.