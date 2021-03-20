https://ria.ru/20210320/stavka-1602118080.html

Дерипаска назвал повышение ЦБ ключевой ставки "атакой на доходы" россиян

Дерипаска назвал повышение ЦБ ключевой ставки "атакой на доходы" россиян

Предприниматель Олег Дерипаска в своем Telegram-канале назвал решение Центробанка повысить ключевую ставку атакой на доходы россиян и прибыль компаний. РИА Новости, 20.03.2021

2021-03-20T14:18

2021-03-20T14:18

2021-03-20T17:59

россия

ключевая ставка

telegram (приложение)

центральный банк рф (цб рф)

олег дерипаска

инфляция

экономика

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Предприниматель Олег Дерипаска в своем Telegram-канале назвал решение Центробанка повысить ключевую ставку атакой на доходы россиян и прибыль компаний.Так, по его словам, ЦБ было мало "успехов" за предыдущие пять лет.По словам Дерипаски, в России в целом доходы не растут, а снижаются уже "который год". Он призвал ЦБ понять, что инфляцию можно побороть при помощи увеличения предложения российских товаров и услуг, а также продовольствия отечественной переработки.Бизнесмен отметил необходимость развития внутреннего туризма и уменьшения стоимости железнодорожных и авиабилетов. Кроме того, он предложил заняться реструктуризацией основных монополий и создать конкурентную среду для снижения цен на связь, электроэнергию, тепло и другие коммунальные услуги.Для этого, как подчеркнул Дерипаска, нужны инвестиции.В пятницу ЦБ повысил ключевую ставку на 0,25 пункта — до 4,5 процента. Это первое с конца 2018 года ужесточение денежно-кредитной политики в России. Мера призвана снизить темпы инфляции и укрепить курс нацвалюты.Ключевая ставка — это минимальная процентная ставка, по которой ЦБ дает кредиты коммерческим банкам на неделю и по которой готов принимать средства на депозиты.

https://ria.ru/20210320/stavka-1602055421.html

https://ria.ru/20210320/tsentrobank-1602088014.html

россия

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2021

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россия, ключевая ставка, telegram (приложение), центральный банк рф (цб рф), олег дерипаска, инфляция, экономика