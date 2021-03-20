Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210320/stavka-1602118080.html
Дерипаска назвал повышение ЦБ ключевой ставки "атакой на доходы" россиян
Дерипаска назвал повышение ЦБ ключевой ставки "атакой на доходы" россиян
Предприниматель Олег Дерипаска в своем Telegram-канале назвал решение Центробанка повысить ключевую ставку атакой на доходы россиян и прибыль компаний. РИА Новости, 20.03.2021
2021-03-20T14:18
2021-03-20T17:59
россия
ключевая ставка
telegram (приложение)
центральный банк рф (цб рф)
олег дерипаска
инфляция
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155503/75/1555037519_0:212:2888:1837_1920x0_80_0_0_851ef80c7298a7e74fff3cc236a35ecc.jpg
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Предприниматель Олег Дерипаска в своем Telegram-канале назвал решение Центробанка повысить ключевую ставку атакой на доходы россиян и прибыль компаний.Так, по его словам, ЦБ было мало "успехов" за предыдущие пять лет.По словам Дерипаски, в России в целом доходы не растут, а снижаются уже "который год". Он призвал ЦБ понять, что инфляцию можно побороть при помощи увеличения предложения российских товаров и услуг, а также продовольствия отечественной переработки.Бизнесмен отметил необходимость развития внутреннего туризма и уменьшения стоимости железнодорожных и авиабилетов. Кроме того, он предложил заняться реструктуризацией основных монополий и создать конкурентную среду для снижения цен на связь, электроэнергию, тепло и другие коммунальные услуги.Для этого, как подчеркнул Дерипаска, нужны инвестиции.В пятницу ЦБ повысил ключевую ставку на 0,25 пункта — до 4,5 процента. Это первое с конца 2018 года ужесточение денежно-кредитной политики в России. Мера призвана снизить темпы инфляции и укрепить курс нацвалюты.Ключевая ставка — это минимальная процентная ставка, по которой ЦБ дает кредиты коммерческим банкам на неделю и по которой готов принимать средства на депозиты.
https://ria.ru/20210320/stavka-1602055421.html
https://ria.ru/20210320/tsentrobank-1602088014.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155503/75/1555037519_79:0:2810:2048_1920x0_80_0_0_f38fdd2b6287e4d8dfa68a73985ea2fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, ключевая ставка, telegram (приложение), центральный банк рф (цб рф), олег дерипаска, инфляция, экономика

Дерипаска назвал повышение ЦБ ключевой ставки "атакой на доходы" россиян

14:18 20.03.2021 (обновлено: 17:59 20.03.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкОлег Дерипаска
Олег Дерипаска - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Предприниматель Олег Дерипаска в своем Telegram-канале назвал решение Центробанка повысить ключевую ставку атакой на доходы россиян и прибыль компаний.
Так, по его словам, ЦБ было мало "успехов" за предыдущие пять лет.
"Граждане уже не верят "завтракам", а правительство ничего добиться не сможет, пока не поменяется денежно-кредитная политика Банка России", — написал он, отметив, что западные "партнеры" не преминут воспользоваться ситуацией подлить масло в огонь социального недовольства.
По словам Дерипаски, в России в целом доходы не растут, а снижаются уже "который год". Он призвал ЦБ понять, что инфляцию можно побороть при помощи увеличения предложения российских товаров и услуг, а также продовольствия отечественной переработки.
Здание Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
Вчера, 08:00
Жесткое решение: почему ЦБ внезапно поднял ключевую ставку
Бизнесмен отметил необходимость развития внутреннего туризма и уменьшения стоимости железнодорожных и авиабилетов. Кроме того, он предложил заняться реструктуризацией основных монополий и создать конкурентную среду для снижения цен на связь, электроэнергию, тепло и другие коммунальные услуги.
Для этого, как подчеркнул Дерипаска, нужны инвестиции.

"Кто будет инвестировать в предприятия с рентабельностью в районе трех-четырех процентов, когда ЦБ восстанавливает депозитные ставки на уровне пяти процентов? Какой-то театр абсурда", — заключил он.

В пятницу ЦБ повысил ключевую ставку на 0,25 пункта — до 4,5 процента. Это первое с конца 2018 года ужесточение денежно-кредитной политики в России. Мера призвана снизить темпы инфляции и укрепить курс нацвалюты.
Ключевая ставка — это минимальная процентная ставка, по которой ЦБ дает кредиты коммерческим банкам на неделю и по которой готов принимать средства на депозиты.
Флаг на здании Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
Вчера, 06:02
Эксперт рассказала о последствиях повышения ставки ЦБ для экономики
 
Россияключевая ставкаTelegram (приложение)Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)Олег ДерипаскаИнфляцияЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:35"Большая беда": депутат Рады раскрыл планы Зеленского на Украину
04:10Реабилитолог рассказал о гимнастике для легких
03:15Источники сообщили о переносе запуска спутников Galileo "Союзом" с Куру
03:14Посол Келин: политические отношения с Лондоном "практически мертвы"
03:10Названы шесть продуктов, которые не стоит покупать в супермаркете
02:24США пока не приняли решения о сроках вывода войск из Афганистана
02:18Антонов вылетел из Нью-Йорка в Москву для консультаций
02:14Аналитик объяснил, когда нужно избавляться от доллара
02:14Названы способы путешествовать дешевле
02:05"Протрет им пол": американцы оценили отказ Байдена от беседы с Путиным
01:14Посол России в США раскрыл подробности поездки в Москву для консультаций
01:11Финансист предупредил, когда не стоит связываться с долларами
00:57На Украине возбудили уголовное дело после событий у офиса президента
00:53Антонов анонсировал специальную встречу после возвращения из России
23:53Правительство утвердило концепцию профилактики правонарушений подростков
23:50Ряд шведских компаний выразили готовность производить "Спутник V"
23:44Власти назвали причину утечки топлива в Саратовской области
23:12В Ставрополе задержали подозреваемых в избиении мужчины с ребенком
23:06В Саратове рассказали о семье, в которой при пожаре погибли двое детей
22:54В Варшаве двое полицейских пострадали во время акции протеста
Лента новостейМолния