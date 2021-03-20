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В США посетителям парков развлечений запретили кричать на аттракционах

В США посетителям парков развлечений запретили кричать на аттракционах

В Калифорнии для гостей тематических парков ввели новые правила, которые должны снизить риски заражения коронавирусом, сообщает UPI. РИА Новости, 20.03.2021

2021-03-20T00:22

2021-03-20T00:22

2021-03-20T00:22

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. В Калифорнии для гостей тематических парков ввели новые правила, которые должны снизить риски заражения коронавирусом, сообщает UPI.Ассоциация аттракционов и парков штата заявила, что в открывающихся с 1 апреля после годичного перерыва парках должны действовать новые правила.В частности, нужно просить гостей не петь и не кричать во время катания на американских горках.Также предполагается изменить схему загрузки аттракционов, чтобы гости не сидели друг напротив друга. Так шанс заразиться коронавирусом ниже.Число посетителей пока будет совсем небольшим — не более 15 процентов от допандемийного.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, калифорния, сша