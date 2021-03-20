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В США посетителям парков развлечений запретили кричать на аттракционах
В США посетителям парков развлечений запретили кричать на аттракционах
В Калифорнии для гостей тематических парков ввели новые правила, которые должны снизить риски заражения коронавирусом, сообщает UPI. РИА Новости, 20.03.2021
2021-03-20T00:22
2021-03-20T00:22
2021-03-20T00:22
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. В Калифорнии для гостей тематических парков ввели новые правила, которые должны снизить риски заражения коронавирусом, сообщает UPI.Ассоциация аттракционов и парков штата заявила, что в открывающихся с 1 апреля после годичного перерыва парках должны действовать новые правила.В частности, нужно просить гостей не петь и не кричать во время катания на американских горках.Также предполагается изменить схему загрузки аттракционов, чтобы гости не сидели друг напротив друга. Так шанс заразиться коронавирусом ниже.Число посетителей пока будет совсем небольшим — не более 15 процентов от допандемийного.
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коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, калифорния, сша
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости.
В Калифорнии для гостей тематических парков ввели новые правила, которые должны снизить риски заражения коронавирусом, сообщает
UPI.
Ассоциация аттракционов и парков штата заявила, что в открывающихся с 1 апреля после годичного перерыва парках должны действовать новые правила.
В частности, нужно просить гостей не петь и не кричать во время катания на американских горках.
Также предполагается изменить схему загрузки аттракционов, чтобы гости не сидели друг напротив друга. Так шанс заразиться коронавирусом ниже.
Число посетителей пока будет совсем небольшим — не более 15 процентов от допандемийного.