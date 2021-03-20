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Экс-премьер Украины Азаров сравнил страну с фашистской Германией
Экс-премьер Украины Азаров сравнил страну с фашистской Германией
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров сравнил страну с фашистской Германией. Соответствующее заявление, как сообщает РБК, он сделал после того, как... РИА Новости, 20.03.2021
2021-03-20T02:15
2021-03-20T03:24
реакция на события на украине
ситуация на украине
николай азаров (политик)
украина
в мире
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров сравнил страну с фашистской Германией. Соответствующее заявление, как сообщает РБК, он сделал после того, как против него и других чиновников ввели санкции.Решение о введении санкций носит неконституционный характер, оно основано на политическом преследовании оппонентов, добавил Азаров. Он подчеркнул, что не получил никакого документального подтверждения о введенных против него санкциях. Об этом сообщили "на одном украинском канале". Политик назвал происходящее несудебной расправой и посетовал на то, что киевские власти делают все, чтобы он не вернулся на Украину.В очередной санкционный список, утвержденный в минувшую пятницу Советом национальной безопасности и обороны Украины, включены 27 фигурантов. Помимо Азарова в документе упоминаются экс-президент Украины Виктор Янукович, ряд бывших украинских министров и российские политики, так или иначе связанные с Крымом.Николай Азаров возглавлял украинское правительство с марта 2010-го по январь 2014 года. Один из основателей и бывший глава Партии регионов. Выступал с резкой критикой в адрес активистов Евромайдана, называя их террористами, критически отзывался о планах евроинтеграции Украины. После отставки уехал в Австрию. В 2015 году создал Комитет спасения Украины.
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реакция на события на украине, ситуация на украине, николай азаров (политик), украина, в мире

Экс-премьер Украины Азаров сравнил страну с фашистской Германией

02:15 20.03.2021 (обновлено: 03:24 20.03.2021)
 
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкГлава Комитета спасения Украины Николай Азаров
Глава Комитета спасения Украины Николай Азаров - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
© РИА Новости / Александр Натрускин
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров сравнил страну с фашистской Германией. Соответствующее заявление, как сообщает РБК, он сделал после того, как против него и других чиновников ввели санкции.
"Идет зачистка политического поля в Украине. Фактически — превращение в фашистскую Германию", — приводит слова политика агентство.
Решение о введении санкций носит неконституционный характер, оно основано на политическом преследовании оппонентов, добавил Азаров. Он подчеркнул, что не получил никакого документального подтверждения о введенных против него санкциях. Об этом сообщили "на одном украинском канале". Политик назвал происходящее несудебной расправой и посетовал на то, что киевские власти делают все, чтобы он не вернулся на Украину.
В очередной санкционный список, утвержденный в минувшую пятницу Советом национальной безопасности и обороны Украины, включены 27 фигурантов. Помимо Азарова в документе упоминаются экс-президент Украины Виктор Янукович, ряд бывших украинских министров и российские политики, так или иначе связанные с Крымом.
Николай Азаров - РИА Новости, 1920, 13.03.2021
13 марта, 11:11
Бывший премьер Украины Азаров назвал "реального хозяина" страны
Николай Азаров возглавлял украинское правительство с марта 2010-го по январь 2014 года. Один из основателей и бывший глава Партии регионов. Выступал с резкой критикой в адрес активистов Евромайдана, называя их террористами, критически отзывался о планах евроинтеграции Украины. После отставки уехал в Австрию. В 2015 году создал Комитет спасения Украины.
 
Реакция на события на УкраинеСитуация на УкраинеНиколай Азаров (политик)УкраинаВ мире
 
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