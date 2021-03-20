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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210320/sputnik-1602162610.html
Ряд шведских компаний выразили готовность производить "Спутник V"
Ряд шведских компаний выразили готовность производить "Спутник V"
Российскую вакцину против коронавируса "Спутник V" готовы производить несколько шведских компаний, пишет газета Svenska Dagbladet. РИА Новости, 20.03.2021
2021-03-20T23:50
2021-03-20T23:50
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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вакцины
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евросоюз
швеция
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Российскую вакцину против коронавируса "Спутник V" готовы производить несколько шведских компаний, пишет газета Svenska Dagbladet.Начальник отдела Агентства по инновациям Vinnova Ларс Хаммарстрем уточнил, что в данный момент мощности местных компаний не заточены под масштабное производство, однако позволяют организовать выпуск определенных объемов препарата. "Речь необязательно идет о строительстве большого завода, а лишь о том, чтобы попробовать развить те возможности &lt;…&gt;, что уже имеются", — сказал он.Профессор и эксперт по вакцинам Каролинского института Али Миразими, в свою очередь, отметил, что считает целесообразным использование всех имеющихся вакцин. Тем не менее, он уверен, что производство "Спутника V" на европейских предприятиях ускорит и упростит контроль качества препарата.В понедельник шведский координатор по вакцинации Ричард Бергстрем заявил, что страна может получить российскую вакцину уже в июне. Он добавил, что уже вел переговоры по условиям поставок."Спутник V" одобрили в 52 странах с общим населением свыше 1,4 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами российский препарат занимает второе место в мире.
https://ria.ru/20210320/pribaltika-1601990012.html
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Ряд шведских компаний выразили готовность производить "Спутник V"

23:50 20.03.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкВакцина "Спутник V"
Вакцина Спутник V - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Российскую вакцину против коронавируса "Спутник V" готовы производить несколько шведских компаний, пишет газета Svenska Dagbladet.
Начальник отдела Агентства по инновациям Vinnova Ларс Хаммарстрем уточнил, что в данный момент мощности местных компаний не заточены под масштабное производство, однако позволяют организовать выпуск определенных объемов препарата.
Медицинский работник демонстрирует ампулу с российской вакциной Спутник V - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
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"Ищут такую возможность". Кто в Прибалтике ждет российский "Спутник V"
"Речь необязательно идет о строительстве большого завода, а лишь о том, чтобы попробовать развить те возможности <…>, что уже имеются", — сказал он.
Профессор и эксперт по вакцинам Каролинского института Али Миразими, в свою очередь, отметил, что считает целесообразным использование всех имеющихся вакцин. Тем не менее, он уверен, что производство "Спутника V" на европейских предприятиях ускорит и упростит контроль качества препарата.
В понедельник шведский координатор по вакцинации Ричард Бергстрем заявил, что страна может получить российскую вакцину уже в июне. Он добавил, что уже вел переговоры по условиям поставок.
"Спутник V" одобрили в 52 странах с общим населением свыше 1,4 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами российский препарат занимает второе место в мире.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияВакциныКоронавирусыЕвросоюзШвецияЕвропаВ мире
 
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