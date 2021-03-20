https://ria.ru/20210320/soyuz-1602124533.html

Во Франции прокомментировали запуски российских ракет "Союз"

Во Франции прокомментировали запуски российских ракет "Союз"

Глава французской компании-оператора Arianespace Стефан Исраэль назвал пуски ракет "Союз" очень хорошим сотрудничеством с Россией. РИА Новости, 20.03.2021

2021-03-20T15:14

2021-03-20T15:14

2021-03-20T15:14

россия

oneweb

arianespace

космос - риа наука

союз

франция

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Глава французской компании-оператора Arianespace Стефан Исраэль назвал пуски ракет "Союз" очень хорошим сотрудничеством с Россией.В четверг представитель пресс-службы "Роскосмоса" сообщил РИА Новости, что запуски 36 британских спутников связи OneWeb ракетой-носителем "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" с космодрома Восточный планируется в 5.47 утра по московскому времени 25 марта.Контракт между компаниями Arianespace и OneWeb на 21 пуск ракет "Союз" с космодромов Байконур, Восточный и Куру был подписан в июне 2015 года. В сентябре 2020 года OneWeb объявила, что количество законтрактованных пусков "Союзов" сокращено до 19. Выполнены уже четыре: два с Байконура, один с Восточного и один с Куру, на орбиту выведены 110 спутников.OneWeb собирается начать предоставлять коммерческие услуги спутниковой связи в конце 2021 года, а к концу 2022 года развернуть группировку из 648 спутников, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли.

https://ria.ru/20210320/raketa-1602092344.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, oneweb, arianespace, космос - риа наука, союз, франция