Во Франции прокомментировали запуски российских ракет "Союз"
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкУстановка ракеты-носителя "Союз-СТ-Б" с разгонным блоком "Фрегат-МТ" и четырьмя европейскими аппаратами O3b на стартовый стол космодрома Куру во Французской Гвиане. 1 апреля 2019
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Глава французской компании-оператора Arianespace Стефан Исраэль назвал пуски ракет "Союз" очень хорошим сотрудничеством с Россией.
"Союз" - это очень хорошее партнерство с Россией. Мы проводим запуски российских ракет-носителей из (Французской) Гвианы, а также из России. На следующей неделе мы осуществим еще один запуск", - сказал Исраэль в эфире радиостанции France Inter.
Контракт между компаниями Arianespace и OneWeb на 21 пуск ракет "Союз" с космодромов Байконур, Восточный и Куру был подписан в июне 2015 года. В сентябре 2020 года OneWeb объявила, что количество законтрактованных пусков "Союзов" сокращено до 19. Выполнены уже четыре: два с Байконура, один с Восточного и один с Куру, на орбиту выведены 110 спутников.
OneWeb собирается начать предоставлять коммерческие услуги спутниковой связи в конце 2021 года, а к концу 2022 года развернуть группировку из 648 спутников, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли.
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