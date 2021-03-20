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Во Франции прокомментировали запуски российских ракет "Союз"
Во Франции прокомментировали запуски российских ракет "Союз"
Глава французской компании-оператора Arianespace Стефан Исраэль назвал пуски ракет "Союз" очень хорошим сотрудничеством с Россией. РИА Новости, 20.03.2021
2021-03-20T15:14
2021-03-20T15:14
россия
oneweb
arianespace
космос - риа наука
союз
франция
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Глава французской компании-оператора Arianespace Стефан Исраэль назвал пуски ракет "Союз" очень хорошим сотрудничеством с Россией.В четверг представитель пресс-службы "Роскосмоса" сообщил РИА Новости, что запуски 36 британских спутников связи OneWeb ракетой-носителем "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" с космодрома Восточный планируется в 5.47 утра по московскому времени 25 марта.Контракт между компаниями Arianespace и OneWeb на 21 пуск ракет "Союз" с космодромов Байконур, Восточный и Куру был подписан в июне 2015 года. В сентябре 2020 года OneWeb объявила, что количество законтрактованных пусков "Союзов" сокращено до 19. Выполнены уже четыре: два с Байконура, один с Восточного и один с Куру, на орбиту выведены 110 спутников.OneWeb собирается начать предоставлять коммерческие услуги спутниковой связи в конце 2021 года, а к концу 2022 года развернуть группировку из 648 спутников, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли.
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россия, oneweb, arianespace, космос - риа наука, союз, франция

Во Франции прокомментировали запуски российских ракет "Союз"

15:14 20.03.2021
 
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкУстановка ракеты-носителя "Союз-СТ-Б" с разгонным блоком "Фрегат-МТ" и четырьмя европейскими аппаратами O3b на стартовый стол космодрома Куру во Французской Гвиане. 1 апреля 2019
Установка ракеты-носителя Союз-СТ-Б с разгонным блоком Фрегат-МТ и четырьмя европейскими аппаратами O3b на стартовый стол космодрома Куру во Французской Гвиане. 1 апреля 2019 - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Глава французской компании-оператора Arianespace Стефан Исраэль назвал пуски ракет "Союз" очень хорошим сотрудничеством с Россией.

"Союз" - это очень хорошее партнерство с Россией. Мы проводим запуски российских ракет-носителей из (Французской) Гвианы, а также из России. На следующей неделе мы осуществим еще один запуск", - сказал Исраэль в эфире радиостанции France Inter.

В четверг представитель пресс-службы "Роскосмоса" сообщил РИА Новости, что запуски 36 британских спутников связи OneWeb ракетой-носителем "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" с космодрома Восточный планируется в 5.47 утра по московскому времени 25 марта.
Контракт между компаниями Arianespace и OneWeb на 21 пуск ракет "Союз" с космодромов Байконур, Восточный и Куру был подписан в июне 2015 года. В сентябре 2020 года OneWeb объявила, что количество законтрактованных пусков "Союзов" сокращено до 19. Выполнены уже четыре: два с Байконура, один с Восточного и один с Куру, на орбиту выведены 110 спутников.
OneWeb собирается начать предоставлять коммерческие услуги спутниковой связи в конце 2021 года, а к концу 2022 года развернуть группировку из 648 спутников, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли.
Ракета-носитель Союз-2.1а с разгонным блоком Фрегат на стартовой площадке космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
Вчера, 08:35
Пуск "Союза" с Байконура перенесли на сутки
 
РоссияOneWebArianespaceКосмос - РИА НаукаСоюзФранция
 
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