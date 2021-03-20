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Мужчина похудел почти на сто килограммов ради сна
Мужчина похудел почти на сто килограммов ради сна
Житель Великобритании 34-летний Райан Мерфи, весивший 216 килограммов, сбросил около ста из них, чтобы спокойно спать по ночам. Об этом сообщил портал... РИА Новости, 20.03.2021
2021-03-20T17:29
2021-03-20T17:29
похудение
фрукты
великобритания
диета
в мире
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Житель Великобритании 34-летний Райан Мерфи, весивший 216 килограммов, сбросил около ста из них, чтобы спокойно спать по ночам. Об этом сообщил портал slimmingworld.Мужчина рассказал на протяжении пяти лет его сон ухудшался: он просыпался по ночам из-за того, что переставал дышать, а храп мешал другим жителям дома. По утрам он с трудом просыпался и в течении дня чувствовал себя уставшим. Днем Мерфи также старался подремать, чтобы хоть как-то взбодриться.Мужчина признался, что часто питался фаст-фудом и совсем не готовил дома. В итоге у него появились проблемы с желудком, а ноги начали отекать. Боли в сердце заставили Мерфи задуматься о здоровье, поэтому он решил сбросить вес.За первую неделю он потерял семь килограммов, перейдя на овощи, фрукты и нежирное мясо. Постепенно он начал худеть все сильнее. С того момента его сон улучшился. Кроме того, Мерфи смог без проблем подняться по лестнице. В результате он похудел почти на сто килограммов.Позднее он начал посещать группу поддержки людей, которые также страдали лишним весом.Сейчас он продолжает готовить здоровые варианты любимых блюд и с нетерпением ждет окончания пандемии, чтобы заняться боксом.
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похудение, фрукты, великобритания, диета, в мире

Мужчина похудел почти на сто килограммов ради сна

17:29 20.03.2021
 
© Pixabay / jarmolukМужчина измеряет охват талии
Мужчина измеряет охват талии - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
© Pixabay / jarmoluk
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Житель Великобритании 34-летний Райан Мерфи, весивший 216 килограммов, сбросил около ста из них, чтобы спокойно спать по ночам. Об этом сообщил портал slimmingworld.
Мужчина рассказал на протяжении пяти лет его сон ухудшался: он просыпался по ночам из-за того, что переставал дышать, а храп мешал другим жителям дома. По утрам он с трудом просыпался и в течении дня чувствовал себя уставшим. Днем Мерфи также старался подремать, чтобы хоть как-то взбодриться.
Мужчина признался, что часто питался фаст-фудом и совсем не готовил дома. В итоге у него появились проблемы с желудком, а ноги начали отекать. Боли в сердце заставили Мерфи задуматься о здоровье, поэтому он решил сбросить вес.
За первую неделю он потерял семь килограммов, перейдя на овощи, фрукты и нежирное мясо. Постепенно он начал худеть все сильнее. С того момента его сон улучшился. Кроме того, Мерфи смог без проблем подняться по лестнице. В результате он похудел почти на сто килограммов.
Позднее он начал посещать группу поддержки людей, которые также страдали лишним весом.
Сейчас он продолжает готовить здоровые варианты любимых блюд и с нетерпением ждет окончания пандемии, чтобы заняться боксом.
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