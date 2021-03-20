https://ria.ru/20210320/son-1602138232.html

Мужчина похудел почти на сто килограммов ради сна

Мужчина похудел почти на сто килограммов ради сна

Житель Великобритании 34-летний Райан Мерфи, весивший 216 килограммов, сбросил около ста из них, чтобы спокойно спать по ночам. Об этом сообщил портал... РИА Новости, 20.03.2021

2021-03-20T17:29

2021-03-20T17:29

2021-03-20T17:29

похудение

фрукты

великобритания

диета

в мире

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Житель Великобритании 34-летний Райан Мерфи, весивший 216 килограммов, сбросил около ста из них, чтобы спокойно спать по ночам. Об этом сообщил портал slimmingworld.Мужчина рассказал на протяжении пяти лет его сон ухудшался: он просыпался по ночам из-за того, что переставал дышать, а храп мешал другим жителям дома. По утрам он с трудом просыпался и в течении дня чувствовал себя уставшим. Днем Мерфи также старался подремать, чтобы хоть как-то взбодриться.Мужчина признался, что часто питался фаст-фудом и совсем не готовил дома. В итоге у него появились проблемы с желудком, а ноги начали отекать. Боли в сердце заставили Мерфи задуматься о здоровье, поэтому он решил сбросить вес.За первую неделю он потерял семь килограммов, перейдя на овощи, фрукты и нежирное мясо. Постепенно он начал худеть все сильнее. С того момента его сон улучшился. Кроме того, Мерфи смог без проблем подняться по лестнице. В результате он похудел почти на сто килограммов.Позднее он начал посещать группу поддержки людей, которые также страдали лишним весом.Сейчас он продолжает готовить здоровые варианты любимых блюд и с нетерпением ждет окончания пандемии, чтобы заняться боксом.

https://ria.ru/20210213/foto-1597300654.html

великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

похудение, фрукты, великобритания, диета, в мире