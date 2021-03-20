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Кинолог призвал не рисковать здоровьем собаки ради лайков в соцсетях
Кинолог призвал не рисковать здоровьем собаки ради лайков в соцсетях
Российская кинологическая федерация (РКФ) призвала собаководов не рисковать здоровьем питомца ради лайков и просмотров в соцсетях, поскольку такие способы... РИА Новости, 20.03.2021
2021-03-20T03:06
2021-03-20T03:06
россия
российская кинологическая федерация (ркф)
владимир голубев
общество
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МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Российская кинологическая федерация (РКФ) призвала собаководов не рисковать здоровьем питомца ради лайков и просмотров в соцсетях, поскольку такие способы привлечь внимание зрителей могут закончиться серьезной травмой или гибелью животного, заявил РИА Новости президент РКФ Владимир Голубев.В соцсетях можно встретить видео, на которых питомца подталкивают спрыгнуть с высоты. Кинолог назвал это очень опасной затеей, из-за которой, неудачно приземлившись, собака может вывихнуть или сломать лапы. "Нельзя увлекаться большой высотой и рисковать здоровьем питомца. Если владелец хочет, чтобы его собака брала высоту, следует постепенно обучать ее команде "барьер", - сказал Голубев.Также он выступил против бросков собаки в воду. Это может вызвать фобию к воде. Кроме того, можно не рассчитать глубину, тогда собака ударится или может наглотаться воды. Вместо опасных трюков на публику кинолог советует любителям купать собак в открытых водоемах, заняться дог-дайвингом. "Он не подразумевает погружения собаки в воду. Суть его состоит в том, что собака с разбега прыгает в воду за игрушкой. Затем судьи оценивают длину и высоту прыжка", - сказал глава РКФ.Как и в случае с водой, броски в снег также могут быть опасны: вызвать боязнь сугробов и прогулок на заснеженной улице, привести к травмам, если животное неудачно приземлится на посторонний предмет.Голубев назвал "бездумными" видео с собаками, которых хозяева ставят на скейтборд и спускают с горки. "Безусловно, есть такие собаки, которые лучше людей стоят на доске. Но не всем домашним животным нравится такое занятие. Ставить питомца на доску и отпускать его скатываться вниз с горки очень травмоопасно", - сказал он.По его словам, если и заниматься таким видом спорта, то для этого нужно специально обучать собаку, к тому же, приучая ее без насилия – дать возможность самостоятельно решить, нравится ли ей такой вид спорта."Нередко встречаются любители путешествий с собаками на мопеде. Хорошо, если питомец заранее приучен к данному виду транспорта и находится в специальном отделении для транспортировки. Но есть и такие владельцы, которые сажают собак прямо на мопед, без экипировки. Если вы хотите покататься на мопеде со своей собакой, нужно обязательно приучать ее заранее и внимательно следить за безопасностью питомца. Вы и ваш питомец должны быть полностью готовы, прежде чем пытаться выехать на дорогу. Помимо того, что это опасно для неподготовленной собаки, есть риск стать участником ДТП, в котором пострадает не только пес, но и вы", - рассказал Голубев.
https://ria.ru/20210317/kinologi-1601627982.html
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россия, российская кинологическая федерация (ркф), владимир голубев, общество

Кинолог призвал не рисковать здоровьем собаки ради лайков в соцсетях

03:06 20.03.2021
 
© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкСобака
Собака - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Российская кинологическая федерация (РКФ) призвала собаководов не рисковать здоровьем питомца ради лайков и просмотров в соцсетях, поскольку такие способы привлечь внимание зрителей могут закончиться серьезной травмой или гибелью животного, заявил РИА Новости президент РКФ Владимир Голубев.
"Иногда собаководы совершенно теряют голову и выполняют опасные трюки со своей собакой, зачастую против ее воли. Экстремальные прыжки, подбрасывание собаки с высоты или в снег и другие опасные элементы не редкость на просторах интернета. Но я призываю не рисковать здоровьем четвероногого друга ради просмотров и лайков. Это может закончиться серьезной травмой или гибелью животного. Собаководам нужно помнить, что собака – это не игрушка, и они несут ответственность за жизнь и здоровье питомца", – заявил Голубев.
В соцсетях можно встретить видео, на которых питомца подталкивают спрыгнуть с высоты. Кинолог назвал это очень опасной затеей, из-за которой, неудачно приземлившись, собака может вывихнуть или сломать лапы. "Нельзя увлекаться большой высотой и рисковать здоровьем питомца. Если владелец хочет, чтобы его собака брала высоту, следует постепенно обучать ее команде "барьер", - сказал Голубев.
Также он выступил против бросков собаки в воду. Это может вызвать фобию к воде. Кроме того, можно не рассчитать глубину, тогда собака ударится или может наглотаться воды. Вместо опасных трюков на публику кинолог советует любителям купать собак в открытых водоемах, заняться дог-дайвингом. "Он не подразумевает погружения собаки в воду. Суть его состоит в том, что собака с разбега прыгает в воду за игрушкой. Затем судьи оценивают длину и высоту прыжка", - сказал глава РКФ.
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Как и в случае с водой, броски в снег также могут быть опасны: вызвать боязнь сугробов и прогулок на заснеженной улице, привести к травмам, если животное неудачно приземлится на посторонний предмет.
Голубев назвал "бездумными" видео с собаками, которых хозяева ставят на скейтборд и спускают с горки. "Безусловно, есть такие собаки, которые лучше людей стоят на доске. Но не всем домашним животным нравится такое занятие. Ставить питомца на доску и отпускать его скатываться вниз с горки очень травмоопасно", - сказал он.
По его словам, если и заниматься таким видом спорта, то для этого нужно специально обучать собаку, к тому же, приучая ее без насилия – дать возможность самостоятельно решить, нравится ли ей такой вид спорта.
"Нередко встречаются любители путешествий с собаками на мопеде. Хорошо, если питомец заранее приучен к данному виду транспорта и находится в специальном отделении для транспортировки. Но есть и такие владельцы, которые сажают собак прямо на мопед, без экипировки. Если вы хотите покататься на мопеде со своей собакой, нужно обязательно приучать ее заранее и внимательно следить за безопасностью питомца. Вы и ваш питомец должны быть полностью готовы, прежде чем пытаться выехать на дорогу. Помимо того, что это опасно для неподготовленной собаки, есть риск стать участником ДТП, в котором пострадает не только пес, но и вы", - рассказал Голубев.
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