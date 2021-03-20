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Зак Снайдер объявил, что не будет снимать фильмы по мотивам комиксов
Зак Снайдер объявил, что не будет снимать фильмы по мотивам комиксов
Американский режиссер Зак Снайдер, который на этой неделе презентовал расширенную версию блокбастера "Лига Справедливости", в беседе с изданием Deadline он... РИА Новости, 20.03.2021
2021-03-20T03:10
2021-03-20T03:10
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Американский режиссер Зак Снайдер, который на этой неделе презентовал расширенную версию блокбастера "Лига Справедливости", в беседе с изданием Deadline он признался, что после выхода этой картины не планирует пока снимать фильмы по мотивам комиксов DC. По словам Снайдера, и хотя еще остались комиксы, которые ему нравятся и интересны, снова погружаться в мир супергероев и спасение Вселенной он не хочет. Режиссер добавил, что и выпускающая студия Warner Bros. не проявляла заинтересованности в продолжении сотрудничества с ним. "И это на 100 процентов нормально. Я понимаю", — отметил кинематографист. Тем более, что сейчас он занят в нескольких проектах стримингового сервиса Netflix. Например, недавно он закончил работу над хоррором "Армия мертвецов" (премьера запланирована на май этого года. — Прим .ред.), старается закончить сценарий для еще одного фильма, готовит два мультсериала и много чего еще.
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости.
Американский режиссер Зак Снайдер, который на этой неделе презентовал расширенную версию блокбастера "Лига Справедливости", в беседе с изданием Deadline он признался
, что после выхода этой картины не планирует пока снимать фильмы по мотивам комиксов DC.
По словам Снайдера, и хотя еще остались комиксы, которые ему нравятся и интересны, снова погружаться в мир супергероев и спасение Вселенной он не хочет.
"Есть несколько историй, которые мне нравятся. Я всегда хотел поработать над комиксом Фрэнка Миллера "Бэтмен. Возвращение Темного Рыцаря" и еще парочкой. Да, я очень доволен фильмом, который мы только что закончили, но я не горю желанием снимать еще одну картину по комиксам", — прокомментировал Зак Снайдер.
Режиссер добавил, что и выпускающая студия Warner Bros. не проявляла заинтересованности в продолжении сотрудничества с ним. "И это на 100 процентов нормально. Я понимаю", — отметил кинематографист.
Тем более, что сейчас он занят в нескольких проектах стримингового сервиса Netflix. Например, недавно он закончил работу над хоррором "Армия мертвецов" (премьера запланирована на май этого года. — Прим .ред.), старается закончить сценарий для еще одного фильма, готовит два мультсериала и много чего еще.
"Я просто отлично провожу время, снимая эти фильмы", — заверил Снайдер.