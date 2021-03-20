https://ria.ru/20210320/shaman-1602086080.html

Собиравшегося в поход на Москву якутского "шамана" признали невменяемым

Собиравшегося в поход на Москву якутского "шамана" признали невменяемым

Экспертиза признала якутского "шамана" Александра Габышева невменяемым и особо опасным, защита просит о повторной экспертизе с участием других специалистов,... РИА Новости, 20.03.2021

2021-03-20T03:46

2021-03-20T03:46

2021-03-20T03:46

александр габышев (якутский шаман)

москва

иркутск

происшествия

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ЯКУТСК, 20 мар – РИА Новости. Экспертиза признала якутского "шамана" Александра Габышева невменяемым и особо опасным, защита просит о повторной экспертизе с участием других специалистов, сообщила РИА Новости адвокат Ольга Тимофеева.В январе "шаман" во время принудительной госпитализации, по версии следствия, ранил полицейского самодельным клинком длиной 84 сантиметра. В феврале следователи возбудили уголовное дело о "применении насилия, опасного для жизни и здоровья". В рамках уголовного дела "шаману" были назначены разные экспертизы. Проведение психолого-психиатрической экспертизы суд вновь доверил экспертам из Якутского психоневрологического диспансера, который неоднократно выступал противоположной стороной по спорам в отношении Габышева. Якутский городской суд удовлетворил иск психоневрологического диспансера о принудительном лечении Габышева. В середине марта Верховный суд Якутии оставил в силе решение горсуда.Габышев выглядит заторможенным, мало и тихо говорит, отметила адвокат. "…Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, телесные повреждения (кровоподтеки, ссадины, рана) не причинили вреда здоровью сотрудника Росгвардии. У Габышева имеется ушибленная рана на голове, экспертиза не установила механизм ее образования, но исключила возможность ее получения с высоты собственного роста. Сам Александр говорит, что надеялся, что признают вменяемым, так как считает себя психически здоровым, помнит все обстоятельства задержания, он защищался, так как сотрудники взломали дверь и ворвались к нему домой, чтобы увезти его насильно в психдиспансер", - утверждает защитник.В январе на YouTube появилось обращение Габышева, в котором он рассказывал о планах пойти в новый поход в Москву. В марте он намеревался отправиться из Якутска на белом коне, его сторонники – на технике, основной отряд добровольцев должен был присоединиться к ним в Иркутске, далее они собирались добраться до Алтая, потом - до Урала, а затем - до Москвы. Тимофеева отмечала, что по закону Габышев может свободно перемещаться по стране, и уточняла, что о своих планах подзащитный ей не рассказывал.В середине мая прошлого года Габышева уже доставляли в психдиспансер, позже суд признал законными действия по его принудительной госпитализации. Выписали Габышева в июле на основании решения врачебной комиссии о том, что он не нуждается в принудительном стационарном лечении. В январе полиция вновь увезла "шамана" в психдиспансер.

https://ria.ru/20210128/lechenie-1594894581.html

https://ria.ru/20200622/1573304494.html

москва

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александр габышев (якутский шаман), москва, иркутск, происшествия