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В Саратове рассказали о семье, в которой при пожаре погибли двое детей
В Саратове рассказали о семье, в которой при пожаре погибли двое детей
Семья, в которой двое детей погибли в результате пожара в многоэтажном доме в центре Саратова, была благополучной и не состояла на профилактическом учете,... РИА Новости, 20.03.2021
2021-03-20T23:06
2021-03-20T23:06
саратов
происшествия
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САРАТОВ, 20 мар - РИА Новости. Семья, в которой двое детей погибли в результате пожара в многоэтажном доме в центре Саратова, была благополучной и не состояла на профилактическом учете, сообщила прокуратура региона.Вечером в субботу произошел пожар в квартире на шестом этаже девятиэтажного дома по адресу: улица Челюскинцев, 40/46, возгорание потушили. По данным главка МЧС, в квартире были обнаружены двое мальчиков двух и девяти лет, медики констатировали их смерть. Прокуратура и СК начали проверки. По данным СК, очагом возгорания стал диван, а пожарных вызвали соседи. В прокуратуре области сообщили РИА Новости, что в качестве возможной причины пожара рассматривается шалость с огнем, поскольку в комнате возле дивана обнаружены спички, а дети были дома одни.
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саратов, происшествия

В Саратове рассказали о семье, в которой при пожаре погибли двое детей

23:06 20.03.2021
 
© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 20 мар - РИА Новости. Семья, в которой двое детей погибли в результате пожара в многоэтажном доме в центре Саратова, была благополучной и не состояла на профилактическом учете, сообщила прокуратура региона.
Вечером в субботу произошел пожар в квартире на шестом этаже девятиэтажного дома по адресу: улица Челюскинцев, 40/46, возгорание потушили. По данным главка МЧС, в квартире были обнаружены двое мальчиков двух и девяти лет, медики констатировали их смерть. Прокуратура и СК начали проверки. По данным СК, очагом возгорания стал диван, а пожарных вызвали соседи. В прокуратуре области сообщили РИА Новости, что в качестве возможной причины пожара рассматривается шалость с огнем, поскольку в комнате возле дивана обнаружены спички, а дети были дома одни.

"По поручению прокурора Саратовской области Сергея Филипенко ведомством организовано проведение проверки по факту гибели детей при пожаре… Семья благополучная, на учете не состояла. Прокуратурой организована проверка по факту оставления несовершеннолетних детей без присмотра. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.

Работник пожарной охраны - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
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