https://ria.ru/20210320/semya-1602161153.html

В Саратове рассказали о семье, в которой при пожаре погибли двое детей

В Саратове рассказали о семье, в которой при пожаре погибли двое детей

Семья, в которой двое детей погибли в результате пожара в многоэтажном доме в центре Саратова, была благополучной и не состояла на профилактическом учете,... РИА Новости, 20.03.2021

2021-03-20T23:06

2021-03-20T23:06

2021-03-20T23:06

саратов

происшествия

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САРАТОВ, 20 мар - РИА Новости. Семья, в которой двое детей погибли в результате пожара в многоэтажном доме в центре Саратова, была благополучной и не состояла на профилактическом учете, сообщила прокуратура региона.Вечером в субботу произошел пожар в квартире на шестом этаже девятиэтажного дома по адресу: улица Челюскинцев, 40/46, возгорание потушили. По данным главка МЧС, в квартире были обнаружены двое мальчиков двух и девяти лет, медики констатировали их смерть. Прокуратура и СК начали проверки. По данным СК, очагом возгорания стал диван, а пожарных вызвали соседи. В прокуратуре области сообщили РИА Новости, что в качестве возможной причины пожара рассматривается шалость с огнем, поскольку в комнате возле дивана обнаружены спички, а дети были дома одни.

https://ria.ru/20210319/pozhar-1601915241.html

саратов

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

саратов, происшествия