Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210320/schaste-1602103510.html
Названы вещи, делающие россиян счастливее
Названы вещи, делающие россиян счастливее
Шопинг делает счастливее 62 процента россиян, говорится в исследовании "AliExpress Россия" и ResearchMe. РИА Новости, 20.03.2021
2021-03-20T11:16
2021-03-20T12:53
россия
aliexpress
рбк (медиагруппа)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/149967/53/1499675399_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_2b2d01fe0b16f5dd16446a020f173d6b.jpg
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Шопинг делает счастливее 62 процента россиян, говорится в исследовании "AliExpress Россия" и ResearchMe.Самым приятным моментом при покупке респонденты назвали получение уведомления о готовности товара к выдаче или о передаче его курьеру. Кроме того, они отметили и важность получения купона на скидку при добавлении товара в корзину.Приобретение одежды, обуви или сумок улучшает настроение 40 процентов опрошенных. Еще 35 процентов выбрали покупку гаджетов или техники, а 26 процентов — аксессуаров для дома и товаров для хобби. Новые книги вызывают позитивные эмоции у 21 процента россиян. Меняет настроение в лучшую сторону и покупка растений, шоколада, украшений и косметики. Меньше всего респондентов радуют спорттовары.Получают удовольствие от покупки товаров 40 процентов участников опроса, а еще 21 процент любит искать интересные товары на сайтах магазинов и маркетплейсах.Исследование проводили аналитики "AliExpress Россия" вместе с компанией ResearchMe. В нем приняли участие более тысячи россиян старше 18 лет.
https://ria.ru/20210316/kredit-1601409054.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/149967/53/1499675399_0:0:2224:1667_1920x0_80_0_0_ca508cd6976faea5f5aa80dafd0334bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, aliexpress, рбк (медиагруппа), общество

Названы вещи, делающие россиян счастливее

11:16 20.03.2021 (обновлено: 12:53 20.03.2021)
 
© Fotolia / alimyakubovПокупки в интернете
Покупки в интернете - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
© Fotolia / alimyakubov
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Шопинг делает счастливее 62 процента россиян, говорится в исследовании "AliExpress Россия" и ResearchMe.
Самым приятным моментом при покупке респонденты назвали получение уведомления о готовности товара к выдаче или о передаче его курьеру. Кроме того, они отметили и важность получения купона на скидку при добавлении товара в корзину.
Приобретение одежды, обуви или сумок улучшает настроение 40 процентов опрошенных. Еще 35 процентов выбрали покупку гаджетов или техники, а 26 процентов — аксессуаров для дома и товаров для хобби. Новые книги вызывают позитивные эмоции у 21 процента россиян. Меняет настроение в лучшую сторону и покупка растений, шоколада, украшений и косметики. Меньше всего респондентов радуют спорттовары.
Получают удовольствие от покупки товаров 40 процентов участников опроса, а еще 21 процент любит искать интересные товары на сайтах магазинов и маркетплейсах.
Исследование проводили аналитики "AliExpress Россия" вместе с компанией ResearchMe. В нем приняли участие более тысячи россиян старше 18 лет.
Внесение наличных денег в банкомат - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
16 марта, 06:39
Россияне назвали комфортную сумму платежа по кредиту
 
РоссияAliExpressРБК (медиагруппа)Общество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:15В Дагестане город остался без воды из-за загрязнения водохранилища
13:11Суд рассмотрит иск москвича к Radisson из-за угона автомобиля с парковки
12:56Источник: актера из "Универа" Лаврова задержали за угрозы автоинспектору
12:54Эксперты рассказали, почему Байден не называет саудовского принца убийцей
12:47На Кубе туристам разрешили ездить на экскурсии за пределы курортов
12:38Источник подтвердил отправку письма участникам "нормандского формата"
12:37Пушков рассказал о "прекрасно понятных" причинах падения Байдена на трапе
12:36Глава Крыма назвал Киев "хамоватым лакеем, подражающим западным хозяевам"
12:29Константинов назвал "максимальные санкции" Киева бессмысленными
12:28Американский конгрессмен высмеял Байдена за отказ пообщаться с Путиным
12:25В Японии объявили угрозу цунами из-за землетрясения магнитудой 7,2
12:25Платные парковки бьют по общинам в центре Москвы, считает священник
12:22Под Новосибирском нашли тело шестилетнего ребенка
12:18AstraZeneca перенесла поставку партии вакцины в Италию
12:12В Киеве назвали компании, попавшие под санкции из-за пользования недрами
12:07Делегация AmCham примет участие в ПМЭФ
12:04В Крыму 11 тысяч участков попали под запрет на владение иностранцами
12:00В Черное море направился еще один американский корабль
11:58В Госдуме прокомментировали слова Авакова о новой холодной войне
11:50В Крыму прокомментировали запрет иностранцам владеть землей
Лента новостейМолния