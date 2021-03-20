https://ria.ru/20210320/schaste-1602103510.html

Названы вещи, делающие россиян счастливее

Названы вещи, делающие россиян счастливее

Шопинг делает счастливее 62 процента россиян, говорится в исследовании "AliExpress Россия" и ResearchMe. РИА Новости, 20.03.2021

2021-03-20T11:16

2021-03-20T11:16

2021-03-20T12:53

россия

aliexpress

рбк (медиагруппа)

общество

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Шопинг делает счастливее 62 процента россиян, говорится в исследовании "AliExpress Россия" и ResearchMe.Самым приятным моментом при покупке респонденты назвали получение уведомления о готовности товара к выдаче или о передаче его курьеру. Кроме того, они отметили и важность получения купона на скидку при добавлении товара в корзину.Приобретение одежды, обуви или сумок улучшает настроение 40 процентов опрошенных. Еще 35 процентов выбрали покупку гаджетов или техники, а 26 процентов — аксессуаров для дома и товаров для хобби. Новые книги вызывают позитивные эмоции у 21 процента россиян. Меняет настроение в лучшую сторону и покупка растений, шоколада, украшений и косметики. Меньше всего респондентов радуют спорттовары.Получают удовольствие от покупки товаров 40 процентов участников опроса, а еще 21 процент любит искать интересные товары на сайтах магазинов и маркетплейсах.Исследование проводили аналитики "AliExpress Россия" вместе с компанией ResearchMe. В нем приняли участие более тысячи россиян старше 18 лет.

https://ria.ru/20210316/kredit-1601409054.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, aliexpress, рбк (медиагруппа), общество