https://ria.ru/20210320/sanktsii-1602120757.html

Эксперт назвал цель "максимальных санкций" Киева против Януковича

Эксперт назвал цель "максимальных санкций" Киева против Януковича

Санкциями против экс-президента Украины Виктора Януковича и бывших чиновников власти страны попытались разыграть патриотическую карту, подогреть интерес к... РИА Новости, 20.03.2021

2021-03-20T14:42

2021-03-20T14:42

2021-03-20T14:42

руслан бортник

владимир зеленский

виктор янукович

украина

в мире

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КИЕВ, 20 мар - РИА Новости. Санкциями против экс-президента Украины Виктора Януковича и бывших чиновников власти страны попытались разыграть патриотическую карту, подогреть интерес к "Крымской платформе" и не допустить в перспективе возможность возвращения этих политиков на Украину, заявил РИА Новости директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.СНБО Украины накануне решил ввести "максимальные санкции" против Януковича, бывшего премьер-министра Николая Азарова и других экс-чиновников."Во-первых, это попытка разыграть определённую патриотическую карту и сказать: смотрите, мы ввели санкции против этих плохих людей, против которых почему-то якобы патриот Пётр Порошенко санкции не ввёл. То есть была попытка обыграть Петра Порошенко в патриотическом сегменте. Вторая цель санкций - это попытка не допустить возвращения этих лиц на территорию Украины, некоторые из которых, например, Азаров с которого ЕС сняли санкции, могли в перспективе вернуться на Украину", - сказал Бортник в комментарии агентству в субботу.По его словам, этими санкциями власти также попытались подгореть вопрос "Крымской платформы" и самих событий вокруг Крыма, потому что в списке очень много фигур, связанных с историей полуострова.Крым стал российским после референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает регион своей территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители полуострова проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ, вопрос Крыма "закрыт окончательно".В конце января 2019 года Оболонский районный суд Киева вынес обвинительный приговор Януковичу по делу о госизмене и заочно назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы. Сам экс-президент Украины считает, что приговор не имеет ничего общего с законом, а судебный процесс был "политическим заказом". Он также заявил, что на судей по его делу оказывалось беспрецедентное давление. По словам адвоката Януковича Виталия Сердюка, экс-президент получил официальное временное политическое убежище на территории РФ.

https://ria.ru/20210320/ukraina-1602117560.html

https://ria.ru/20210320/sanktsii-1602102572.html

https://ria.ru/20210320/sanktsii-1602108199.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

руслан бортник, владимир зеленский, виктор янукович, украина, в мире