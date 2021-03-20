Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210320/sanktsii-1602120757.html
Эксперт назвал цель "максимальных санкций" Киева против Януковича
Эксперт назвал цель "максимальных санкций" Киева против Януковича
Санкциями против экс-президента Украины Виктора Януковича и бывших чиновников власти страны попытались разыграть патриотическую карту, подогреть интерес к... РИА Новости, 20.03.2021
2021-03-20T14:42
2021-03-20T14:42
руслан бортник
владимир зеленский
виктор янукович
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1602031534_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_bbb1f22a19f5799bfb34483d6d090ce4.jpg
КИЕВ, 20 мар - РИА Новости. Санкциями против экс-президента Украины Виктора Януковича и бывших чиновников власти страны попытались разыграть патриотическую карту, подогреть интерес к "Крымской платформе" и не допустить в перспективе возможность возвращения этих политиков на Украину, заявил РИА Новости директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.СНБО Украины накануне решил ввести "максимальные санкции" против Януковича, бывшего премьер-министра Николая Азарова и других экс-чиновников."Во-первых, это попытка разыграть определённую патриотическую карту и сказать: смотрите, мы ввели санкции против этих плохих людей, против которых почему-то якобы патриот Пётр Порошенко санкции не ввёл. То есть была попытка обыграть Петра Порошенко в патриотическом сегменте. Вторая цель санкций - это попытка не допустить возвращения этих лиц на территорию Украины, некоторые из которых, например, Азаров с которого ЕС сняли санкции, могли в перспективе вернуться на Украину", - сказал Бортник в комментарии агентству в субботу.По его словам, этими санкциями власти также попытались подгореть вопрос "Крымской платформы" и самих событий вокруг Крыма, потому что в списке очень много фигур, связанных с историей полуострова.Крым стал российским после референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает регион своей территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители полуострова проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ, вопрос Крыма "закрыт окончательно".В конце января 2019 года Оболонский районный суд Киева вынес обвинительный приговор Януковичу по делу о госизмене и заочно назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы. Сам экс-президент Украины считает, что приговор не имеет ничего общего с законом, а судебный процесс был "политическим заказом". Он также заявил, что на судей по его делу оказывалось беспрецедентное давление. По словам адвоката Януковича Виталия Сердюка, экс-президент получил официальное временное политическое убежище на территории РФ.
https://ria.ru/20210320/ukraina-1602117560.html
https://ria.ru/20210320/sanktsii-1602102572.html
https://ria.ru/20210320/sanktsii-1602108199.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1602031534_34:0:961:695_1920x0_80_0_0_369dcb58b650ccc9a3838154a4bef3af.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
руслан бортник, владимир зеленский, виктор янукович, украина, в мире

Эксперт назвал цель "максимальных санкций" Киева против Януковича

14:42 20.03.2021
 
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
Читать ria.ru в
КИЕВ, 20 мар - РИА Новости. Санкциями против экс-президента Украины Виктора Януковича и бывших чиновников власти страны попытались разыграть патриотическую карту, подогреть интерес к "Крымской платформе" и не допустить в перспективе возможность возвращения этих политиков на Украину, заявил РИА Новости директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.
СНБО Украины накануне решил ввести "максимальные санкции" против Януковича, бывшего премьер-министра Николая Азарова и других экс-чиновников.
Виктор Янукович - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
Вчера, 14:09
Эксперт назвал "максимальные санкции" Киева борьбой со старыми политиками
"Во-первых, это попытка разыграть определённую патриотическую карту и сказать: смотрите, мы ввели санкции против этих плохих людей, против которых почему-то якобы патриот Пётр Порошенко санкции не ввёл. То есть была попытка обыграть Петра Порошенко в патриотическом сегменте. Вторая цель санкций - это попытка не допустить возвращения этих лиц на территорию Украины, некоторые из которых, например, Азаров с которого ЕС сняли санкции, могли в перспективе вернуться на Украину", - сказал Бортник в комментарии агентству в субботу.
По его словам, этими санкциями власти также попытались подгореть вопрос "Крымской платформы" и самих событий вокруг Крыма, потому что в списке очень много фигур, связанных с историей полуострова.
Наталья Поклонская во время брифинга в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
Вчера, 11:08
Поклонская прокомментировала "максимальные санкции" Киева
Крым стал российским после референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает регион своей территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители полуострова проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
"Но в целом санкции играли второстепенную роль. Это больше обертка, отвлекающий манёвр, в который заворачивали передел на рынке добычи полезных ископаемых, введением санкций и ограничений в отношении 19 компаний по добыче энергоносителей", - считает эксперт.
Вид Киева - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
Вчера, 12:12
В Киеве назвали компании, попавшие под санкции из-за пользования недрами
В конце января 2019 года Оболонский районный суд Киева вынес обвинительный приговор Януковичу по делу о госизмене и заочно назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы. Сам экс-президент Украины считает, что приговор не имеет ничего общего с законом, а судебный процесс был "политическим заказом". Он также заявил, что на судей по его делу оказывалось беспрецедентное давление. По словам адвоката Януковича Виталия Сердюка, экс-президент получил официальное временное политическое убежище на территории РФ.
 
Руслан БортникВладимир ЗеленскийВиктор ЯнуковичУкраинаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:35"Большая беда": депутат Рады раскрыл планы Зеленского на Украину
04:10Реабилитолог рассказал о гимнастике для легких
03:15Источники сообщили о переносе запуска спутников Galileo "Союзом" с Куру
03:14Посол Келин: политические отношения с Лондоном "практически мертвы"
03:10Названы шесть продуктов, которые не стоит покупать в супермаркете
02:24США пока не приняли решения о сроках вывода войск из Афганистана
02:18Антонов вылетел из Нью-Йорка в Москву для консультаций
02:14Аналитик объяснил, когда нужно избавляться от доллара
02:14Названы способы путешествовать дешевле
02:05"Протрет им пол": американцы оценили отказ Байдена от беседы с Путиным
01:14Посол России в США раскрыл подробности поездки в Москву для консультаций
01:11Финансист предупредил, когда не стоит связываться с долларами
00:57На Украине возбудили уголовное дело после событий у офиса президента
00:53Антонов анонсировал специальную встречу после возвращения из России
23:53Правительство утвердило концепцию профилактики правонарушений подростков
23:50Ряд шведских компаний выразили готовность производить "Спутник V"
23:44Власти назвали причину утечки топлива в Саратовской области
23:12В Ставрополе задержали подозреваемых в избиении мужчины с ребенком
23:06В Саратове рассказали о семье, в которой при пожаре погибли двое детей
22:54В Варшаве двое полицейских пострадали во время акции протеста
Лента новостейМолния