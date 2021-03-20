https://ria.ru/20210320/sanktsii-1602108199.html

В Киеве назвали компании, попавшие под санкции из-за пользования недрами

В Киеве назвали компании, попавшие под санкции из-за пользования недрами

Офис президента Украины перечислил 19 недродобывающих компаний, которые по решению Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) попали под санкции. РИА Новости, 20.03.2021

2021-03-20T12:12

2021-03-20T12:12

2021-03-20T12:12

алексей данилов

совет национальной безопасности и обороны украины

владимир зеленский

украина

в мире

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КИЕВ, 20 мар - РИА Новости. Офис президента Украины перечислил 19 недродобывающих компаний, которые по решению Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) попали под санкции.Накануне секретарь СНБО Алексей Данилов заявил о решении применить максимальные санкции в отношении 19 компаний, которые пользуются недрами страны. Он напомнил, что согласно Конституции Украины, недра принадлежат народу, но сложилась ситуация, что компании, получившие разрешения, в основном находятся за границей."СНБО принял решение о применении санкций в отношении таких компаний в сфере недропользования: ООО "Гео Коннект", ООО "Глобал Гео Инвест", ООО "Транс Сет Гео", ООО "Гео Пост", ООО "Гео Вертикаль", ООО "Гео Таргент" ООО "Надра Прайд", ООО "Гео Форс Ойл", ООО "Гео Стене", ООО "Надра Вест Групп", ООО "Бест Оил Компани", ООО "Надрапростир", ООО "Инфо Гео Тренд", ООО "Еджейн Макро ", ООО "Эко Газ Альянс", ООО "Епивал Энерджи", ООО "Юнолит Ойл", ООО "Профи нефть", ООО "Бест Гео Тех", - говорится в сообщении.Уточняется, что в отношении них применены персональные экономические санкции, включая блокировку активов, ограничения торговых операций и транзита ресурсов, а также аннулирования и остановка лицензий и специальных разрешений на добычу и пользование недрами Украины. В сообщении добавляется, что, по мнению правоохранителей, эти компании получили лицензии по заниженной цене, причинив государству крупный ущерб.

https://ria.ru/20210320/sanktsii-1602102572.html

https://ria.ru/20210312/zelenskiy-1601031153.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей данилов, совет национальной безопасности и обороны украины, владимир зеленский, украина, в мире