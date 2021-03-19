https://ria.ru/20210319/sanktsii-1602063278.html

Украина введет санкции против 19 компаний в сфере недропользования

Украина введет санкции против 19 компаний в сфере недропользования

Совет национальной безопасности и обороны Украины решил ввести максимальные санкции в отношении 19 компаний, которые пользуются недрами страны, заявил в пятницу РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T20:27

2021-03-19T20:27

2021-03-19T20:57

алексей данилов

украина

в мире

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КИЕВ, 19 мар - РИА Новости. Совет национальной безопасности и обороны Украины решил ввести максимальные санкции в отношении 19 компаний, которые пользуются недрами страны, заявил в пятницу на брифинге секретарь СНБО Алексей Данилов."Принято решение относительно санкций в контексте недрапользования… Относительно 19 компаний применен максимальный вид санкций, который может применить наша страна и которые может применить СНБО нашей страны", - сказал Данилов.При этом, по его словам, СНБО принял решение о необходимости проведения аудита разрешений, выданных на пользование недрами. "Принято решение: в течение короткого времени будет проведен аудит всех без исключения разрешений, которые выдавались, начиная с 1994 года, будет публичная информация о каждом разрешении… Если будет выявлено нарушение во время выполнения лицензионных условий этих разрешений, такие разрешения будут в законный способ возвращаться народу Украины", - сказал Данилов.Он напомнил, что согласно Конституции Украины, недра страны принадлежат народу, но сложилась ситуация, что компании, получившие разрешения, в основном находятся за границей.

https://ria.ru/20210319/sanktsii-1602065712.html

украина

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алексей данилов, украина, в мире