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Украина введет санкции против 19 компаний в сфере недропользования
Украина введет санкции против 19 компаний в сфере недропользования
Совет национальной безопасности и обороны Украины решил ввести максимальные санкции в отношении 19 компаний, которые пользуются недрами страны, заявил в пятницу РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T20:27
2021-03-19T20:57
алексей данилов
украина
в мире
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КИЕВ, 19 мар - РИА Новости. Совет национальной безопасности и обороны Украины решил ввести максимальные санкции в отношении 19 компаний, которые пользуются недрами страны, заявил в пятницу на брифинге секретарь СНБО Алексей Данилов."Принято решение относительно санкций в контексте недрапользования… Относительно 19 компаний применен максимальный вид санкций, который может применить наша страна и которые может применить СНБО нашей страны", - сказал Данилов.При этом, по его словам, СНБО принял решение о необходимости проведения аудита разрешений, выданных на пользование недрами. "Принято решение: в течение короткого времени будет проведен аудит всех без исключения разрешений, которые выдавались, начиная с 1994 года, будет публичная информация о каждом разрешении… Если будет выявлено нарушение во время выполнения лицензионных условий этих разрешений, такие разрешения будут в законный способ возвращаться народу Украины", - сказал Данилов.Он напомнил, что согласно Конституции Украины, недра страны принадлежат народу, но сложилась ситуация, что компании, получившие разрешения, в основном находятся за границей.
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алексей данилов, украина, в мире

Украина введет санкции против 19 компаний в сфере недропользования

20:27 19.03.2021 (обновлено: 20:57 19.03.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Кабинета министров Украины в Киеве
Здание Кабинета министров Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 19 мар - РИА Новости. Совет национальной безопасности и обороны Украины решил ввести максимальные санкции в отношении 19 компаний, которые пользуются недрами страны, заявил в пятницу на брифинге секретарь СНБО Алексей Данилов.
"Принято решение относительно санкций в контексте недрапользования… Относительно 19 компаний применен максимальный вид санкций, который может применить наша страна и которые может применить СНБО нашей страны", - сказал Данилов.
При этом, по его словам, СНБО принял решение о необходимости проведения аудита разрешений, выданных на пользование недрами. "Принято решение: в течение короткого времени будет проведен аудит всех без исключения разрешений, которые выдавались, начиная с 1994 года, будет публичная информация о каждом разрешении… Если будет выявлено нарушение во время выполнения лицензионных условий этих разрешений, такие разрешения будут в законный способ возвращаться народу Украины", - сказал Данилов.
Он напомнил, что согласно Конституции Украины, недра страны принадлежат народу, но сложилась ситуация, что компании, получившие разрешения, в основном находятся за границей.
Виктор Янукович - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
Вчера, 20:52
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