https://ria.ru/20210320/samolet-1601969425.html

"Не оставили выбора": к чему президент США подтолкнул ВКС России

"Не оставили выбора": к чему президент США подтолкнул ВКС России

Дальнобойные радиолокационные станции, мощная аппаратура слежения и охват всех стратегических направлений — после ликвидации Договора по открытому небу (ДОН),... РИА Новости, 20.03.2021

2021-03-20T08:00

2021-03-20T08:00

2021-03-20T08:12

россия

ту-214он

владимир попов

воздушно-космические силы россии

договор по открытому небу

нато

сша

безопасность

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости, Николай Протопопов. Дальнобойные радиолокационные станции, мощная аппаратура слежения и охват всех стратегических направлений — после ликвидации Договора по открытому небу (ДОН), разорванного по инициативе США, в России решили переоборудовать самолеты-наблюдатели Ту-214ОН в военные разведчики. О новых возможностях этих уникальных спецбортов — в материале РИА Новости.Инструмент наблюденияПервый специализированный самолет наблюдения Ту-214ОН поднялся в воздух в 2011-м, второй — спустя два года. Через несколько лет "тушки" приняли на вооружение ВКС России, они прошли международную сертификацию.США пытались блокировать допуск машин к наблюдательным полетам сначала без объяснения причин, а затем сослались на то, что для одобрения нового оборудования якобы потребовалось дополнительное время и консультации со специалистами. Первый и единственный полет над территорией США "214-й" совершил в апреле 2019-го. Взлетев с аэродрома Роузкранс, он проследовал над штатами Колорадо, Нью-Мексико и Техас. Так Россия проинспектировала несколько крупных военных объектов: ракетный полигон White Sands, базу Форт Блисс, национальные лаборатории в Сандии и Лос-Аламосе, химический склад в Пуэбло.Ввод в строй Ту-214ОН пришелся на период антироссийских санкций США. Вашингтон в том числе ужесточил требования к Москве в рамках ДОН. В частности, запретили летать на малых высотах над Вашингтоном, ограничили наблюдательные полеты над Гавайскими и Алеутскими островами, отказались предоставлять наблюдателям ночевки на территории США. А в конце мая 2020-го президент Дональд Трамп заявил о выходе США из соглашения из-за якобы неоднократных нарушений договора со стороны России. В январе Москва также запустила процесс выхода из ДОН. Конструкция будущегоНо самолеты-наблюдатели без дела не останутся — их дооснастят дополнительным оборудованием и превратят в разведывательные. Кроме того, эти машины можно использовать для контроля защищенности военных объектов России, оценки результатов испытаний различных вооружений и эффективности армейских маневров.По словам Владимира Вербы, генконструктора концерна "Вега" (входит в холдинг "Росэлектроника"), разрабатывающего аппаратуру для "214-х", установленные на борту самолетов системы обладают уникальными возможностями в области воздушного мониторинга."Несомненно, они пригодятся Вооруженным силам для решения широкого спектра задач, — отметил он в беседе с РИА Новости. — Например, для контроля заметности войск и объектов, картографирования, оценки ледовой обстановки".В начале марта сообщили, что один из "наблюдателей" уже выполнил полет в новом качестве: проверил маскировку военных объектов на побережьях Крыма и Краснодарского края, в том числе Севастопольской и Новороссийской военно-морских баз, а также протестировал способности системы ПВО засекать воздушные цели в режиме пассивной локации. Верба пояснил, что бортовой радиотехнический комплекс Ту-214ОН очень схож с тем, которым располагает новейший самолет-разведчик Ту-214Р, но его характеристики намеренно "загрублены" из-за условий договора. "Помимо аэрофотоаппаратуры, там есть дополнительные средства наблюдения, радиолокатор бокового обзора, ТВ- и ИК-аппаратура, — уточняет генконструктор. — В конструкцию радиолокатора заложена возможность повышения разрешения в четыре-шесть раз".Бортовой цифровой фотоаппарат Ту-214ОН точно определяет координаты объектов по всему полю снимка, выдает изображения подстилающей поверхности в режиме реального времени и заданном оператором масштабе. "Цифровая аэрофотосъемка основана на получении отдельных кадров по каждому каналу и после обработки дает высокоточный снимок с несколькими слоями. Просматривать можно в любой заданной комбинации слоев", — рассказывает Верба.Незаменимое звеноПо заверениям разработчиков, самолеты легко перестроить под новые требования, причем без особых затрат. Это подтверждают и профильные эксперты. Так, заслуженный военный летчик России Владимир Попов напомнил, что Ту-214ОН в рамках договора оснащали комплексами для фотографирования местности, картографирования, определения реперных точек, обнаружения и идентификации объектов через фотоснимки и оптико-электронную аппаратуру, системами передачи всей этой информации через космическую или наземную линии на пункты управления. "При доработке, очевидно, добавят систему "свой-чужой" и автоматизированные комплексы передачи информации на командные пункты и пункты управления авиацией и Сухопутных войск, которых априори не могло быть на Ту-214ОН, — говорит генерал. — Все это просто нельзя было выводить за границу, подвергая кодовые частоты риску рассекречиванию. Ведь на борту, по условиям соглашения, могли находиться и иностранные специалисты — представители НАТО".По мнению эксперта, дополнительная пара самолетов-разведчиков кардинально не изменит ситуацию, но все же расширит боевые возможности ВКС: "Если их оставят в АДОН (Авиационная дивизия особого назначения. — Прим. ред.), базирующейся в Чкаловском, то могут, например, оперативно задействовать во время учений на различных стратегических направлениях".В целом, оценивая роль разведывательной авиации, Попов подчеркнул, что сегодня без нее никак не обойтись, даже с учетом развитой системы космической разведки."Воздушная разведка нужна для уточнения обстановки перед нанесением удара, — объясняет генерал. — Ведется постоянный мониторинг, чтобы исключить фактор внезапного нападения. Многие летчики сейчас любят летать с так называемыми гаджетами — различными приемниками GPS. Однако надо понимать, что в случае начала боевых действий все эти приспособления окажутся абсолютно бесполезными".В качестве примера он привел операцию "Буря в пустыни", во время которой американцы целенаправленно снижали точность системы GPS — вручную вносили небольшие отклонения от реальных показателей. Иракцы, наводившие по ней ракеты оперативно-тактических комплексов, постоянно промахивались.Они попытались свалить неудачи на советскую технику и даже потребовали неустойку, но присланные из СССР специалисты быстро разобрались в ситуации. После ручного расчета координат целей ракеты легли с минимальным круговым отклонением.

https://ria.ru/20200521/1571808803.html

https://ria.ru/20201029/giperzvuk-v-evrope-1582110765.html

https://ria.ru/20210127/istrebitel-1594676751.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ту-214он, владимир попов, воздушно-космические силы россии, договор по открытому небу, нато, сша, безопасность