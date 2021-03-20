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В Финском заливе спасатели сняли со льдин около 90 рыбаков
В Финском заливе спасатели сняли со льдин около 90 рыбаков
В Финском заливе спасатели сняли с оторвавшихся льдин около 90 рыбаков, сообщили в пресс-службе МЧС. РИА Новости, 20.03.2021
2021-03-20T14:58
2021-03-20T19:01
хорошие новости
финский залив
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. В Финском заливе спасатели сняли с оторвавшихся льдин около 90 рыбаков, сообщили в пресс-службе МЧС.Там уточнили, что утром 20 марта поступило сообщение о появлении трещины в десяти метрах от берега в районе деревни Старое Гарколово. На льду находились 55 рыбаков-любителей, которых спасли.В спасательной операции участвовали 32 человека и десять единиц техники, в том числе вертолеты МЧС и Росавиации.
https://ria.ru/20210201/bereg-1595469106.html
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финский залив, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия

В Финском заливе спасатели сняли со льдин около 90 рыбаков

14:58 20.03.2021 (обновлено: 19:01 20.03.2021)
 
© Фото : ГУМЧС России по Ленинградской областиНа Финском заливе в Ленинградской области спасли около 90 рыбаков
На Финском заливе в Ленинградской области спасли около 90 рыбаков - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
© Фото : ГУМЧС России по Ленинградской области
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. В Финском заливе спасатели сняли с оторвавшихся льдин около 90 рыбаков, сообщили в пресс-службе МЧС.
Там уточнили, что утром 20 марта поступило сообщение о появлении трещины в десяти метрах от берега в районе деревни Старое Гарколово. На льду находились 55 рыбаков-любителей, которых спасли.
"В процессе облета территории были обнаружены еще 39 рыбаков. Все доставлены на берег вертолетами и катерами на воздушной подушке", — добавили в пресс-службе.
В спасательной операции участвовали 32 человека и десять единиц техники, в том числе вертолеты МЧС и Росавиации.
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Хорошие новостиФинский заливФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
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