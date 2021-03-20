https://ria.ru/20210320/rybaki-1602122606.html
В Финском заливе спасатели сняли со льдин около 90 рыбаков
В Финском заливе спасатели сняли со льдин около 90 рыбаков
В Финском заливе спасатели сняли с оторвавшихся льдин около 90 рыбаков, сообщили в пресс-службе МЧС. РИА Новости, 20.03.2021
2021-03-20T14:58
2021-03-20T14:58
2021-03-20T19:01
хорошие новости
финский залив
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/14/1602123804_0:100:1040:685_1920x0_80_0_0_5a759efe6a3af798f80b79fdf13cc561.jpg
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. В Финском заливе спасатели сняли с оторвавшихся льдин около 90 рыбаков, сообщили в пресс-службе МЧС.Там уточнили, что утром 20 марта поступило сообщение о появлении трещины в десяти метрах от берега в районе деревни Старое Гарколово. На льду находились 55 рыбаков-любителей, которых спасли.В спасательной операции участвовали 32 человека и десять единиц техники, в том числе вертолеты МЧС и Росавиации.
https://ria.ru/20210201/bereg-1595469106.html
финский залив
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/14/1602123804_0:0:1040:780_1920x0_80_0_0_a38d61317ba50bd8ffe4fc003cd0b90d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финский залив, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия