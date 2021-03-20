https://ria.ru/20210320/rybaki-1602122606.html

В Финском заливе спасатели сняли со льдин около 90 рыбаков

В Финском заливе спасатели сняли со льдин около 90 рыбаков

В Финском заливе спасатели сняли с оторвавшихся льдин около 90 рыбаков, сообщили в пресс-службе МЧС. РИА Новости, 20.03.2021

2021-03-20T14:58

2021-03-20T14:58

2021-03-20T19:01

хорошие новости

финский залив

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. В Финском заливе спасатели сняли с оторвавшихся льдин около 90 рыбаков, сообщили в пресс-службе МЧС.Там уточнили, что утром 20 марта поступило сообщение о появлении трещины в десяти метрах от берега в районе деревни Старое Гарколово. На льду находились 55 рыбаков-любителей, которых спасли.В спасательной операции участвовали 32 человека и десять единиц техники, в том числе вертолеты МЧС и Росавиации.

https://ria.ru/20210201/bereg-1595469106.html

финский залив

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

финский залив, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия