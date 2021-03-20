https://ria.ru/20210320/rossiya-1602030545.html

Почему Россия не требует возвращать свои подарки

Почему Россия не требует возвращать свои подарки

Седьмая годовщина возвращения Крыма отмечалась в Москве большим концертом, перед началом которого выступил Владимир Путин. Было бы неудивительно, если бы... РИА Новости, 20.03.2021

2021-03-20T08:00

2021-03-20T08:00

2021-03-20T08:10

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евразийский союз

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Седьмая годовщина возвращения Крыма отмечалась в Москве большим концертом, перед началом которого выступил Владимир Путин. Было бы неудивительно, если бы президент ограничился просто поздравлением с праздником и напоминанием о том, что Крым является для России сакральным, "чрезвычайно важным для нашего сердца, души и веры" местом. Но, кроме этого, Путин в своей небольшой речи сформулировал главный принцип русской внешнеполитической программы, нашей геополитической концепции. Стоит привести полную цитату:Путин и раньше не раз говорил о том, что Крым и нынешний юго-восток Украины были переданы в ее состав в рамках единого Советского Союза без каких-либо оснований — но теперь проблема сформулирована шире и жестче.Речь идет вообще обо всех русских землях, которые были отрезаны в пользу советских республик в составе СССР.В результате историческая Россия после 1991 года понесла огромные потери — когда все республики, включая Российскую Федерацию, стали независимыми государствами. В территориальном смысле в Европе (и частично в Азии) государство оказалось отброшенным в XVII век — но это если смотреть на Российскую Федерацию как на конечный результат русской истории. Но Российская Федерации — это лишь эпизод нашего исторического пути, у нас только за последний век с небольшим сменилось три формы государственного устройства. Русский мир, русская цивилизация гораздо шире и глубже нашего сегодняшнего политического устройства — понимание этого объединяет большинство русских людей, в каком бы государстве они ни жили. Россия будет развиваться и меняться — восстанавливая мощь и силу русской цивилизации, русского мира, русского народа. И всех тех народов, что исторически оказались связаны с ним.Путин не сформулировал доктрину русского реваншизма, территориальных претензий к соседям. Он не сказал о том, что русские собираются отбирать сделанные без их ведома подарки.Русские ничего не забыли — и многому научились. Восстановить Российскую империю или Советский Союз невозможно — но можно вернуть русскому миру его силу, геополитическую субьектность и самодостаточность, понимание своей уникальности. Этот процесс уже вовсю идет — восстанавливается не просто Российская Федерация, а русский мир, русское пространство. Оно при этом не только для русских — как внутри Российской Федерации, так и вне ее, все народы и народности абсолютно равноправны.Путин не выдвигает территориальных претензий к бывшим союзным республикам.Мы просто не позволим превратить их в заградительный вал против России, не позволим использовать их в борьбе с Россией, не позволим с их помощью нанести нам ущерб.В своем прямом обращении как к геополитическим противникам, в первую очередь атлантическим, так и к элитам и народам бывших советских республик, чьи народы Путин называет братскими, он предлагает им идти вперед вместе, по сути, в союзе с Россией. На месте несработавшего СНГ Россия строит Евразийский союз, подкрепленный ОДКБ. Именно из-за нежелания Запада и части украинских элит допустить присоединение Украины к Евразийскому союзу и произошел киевский Майдан и смещение Януковича — но борьба за Украину продолжается. И не может быть проиграна Россией — потому что касается не внешнеполитических интересов, а судьбы самой русской цивилизации, самого большого русского народа, частью которого являются и украинцы-малороссы.Россия не имеет права даже помыслить свое будущее без Украины (не говоря уже о вражде с ней) — потому что это две нерасторжимые части одного целого, одного дерева русской истории. Элиты, если вообще можно назвать так сейчас украинские верхи, сформированные из временщиков 90-х, приходят и уходят, а национальные интересы русского народа и его украинской части остаются неизменными. И едиными. И вернуться к этому единству — и есть главная цель нашего народа на ближайшую перспективу.Это не значит, что Россия будет захватывать или поглощать Украину. Нет, Россия будет разворачивать Украину обратно к себе, возвращать ее на столбовую дорогу нашей общей русской истории. Отбивая при этом на геополитическом уровне все попытки увести Незалежную под атлантический зонтик, евроинтегрировать и вестернизировать ее. Сменить геополитическую ориентацию Украины, перекодировать ее — не получится. Именно из этого нужно исходить той части атлантических элит, что все еще надеется на конечный стратегический успех на украинском фронте.Я думаю, что высказанное Путиным предостережение относится не только к Украине — но и к Средней Азии и Кавказу, Молдавии и Прибалтике. Да, последняя уже в НАТО — но атлантические стратеги и прибалтийские элиты очень напрасно и недальновидно пытаются разыгрывать карту русской угрозы Прибалтике. Русские собираются напасть на Прибалтику, у них есть планы ее аннексии! — бесчисленное количество раз, особенно за последние семь лет, этим пугали прибалтов, европейцев, да и весь мир. Россия не собирается нападать на Прибалтику — но ее категорически не устраивает то, что ей пытаются угрожать с земель, много веков связанных с Россией и русскими (не говоря уже о том, как много русских живет в Латвии и Эстонии). Только очень наивный стратег может думать, что превращение этих государств во враждебные России, в часть заградительного вала против России, это процесс необратимый.Российские интересы не ограничиваются постсоветским пространством, наша цель состоит в перестройке всей глобальной архитектуры — но приведение территории русского и постсоветского миров в порядок является само собой разумеющейся, бесспорной национальной задачей. Вместе с народами этих осколков империи, вместе с их элитами — или вопреки этим временщикам, которых все равно сметет ветер истории. Русской истории.

https://ria.ru/20210319/krym-1601933327.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210318/putin-1601878380.html

https://ria.ru/20210318/putin-1601881859.html

https://ria.ru/20210319/razgovor-1601962427.html

республика крым

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Петр Акопов https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

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Петр Акопов https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

республика крым, россия, евразийский союз, снг, владимир путин, москва, латвия, авторы, мнение - авторы