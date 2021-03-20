https://ria.ru/20210320/raskhody-1602096415.html

Россияне стали сильнее бояться непредвиденных трат, показало исследование

Россияне стали сильнее бояться непредвиденных трат, показало исследование

Две трети опрощенных россиян рассказали, что стали сильнее бояться непредвиденных расходов после пандемии, следует из исследования компании "Манго Страхование", РИА Новости, 20.03.2021

2021-03-20T09:47

2021-03-20T09:47

2021-03-20T09:47

россия

общество

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Две трети опрощенных россиян рассказали, что стали сильнее бояться непредвиденных расходов после пандемии, следует из исследования компании "Манго Страхование", которое есть в распоряжении РИА Новости.В целом 77% респондентов признались, что боятся непредвиденных трат. И уровень этого страха высокий: большинство оценили свое беспокойство о внезапных тратах на 8 из 10 баллов."Аналитика показывает, что напряжение выросло во многом из-за пандемии - 67% жителей страны признались, что стали сильнее бояться непредвиденных расходов после эпидемии COVID-19. Причем среди людей в возрасте 25-34 лет доля таких людей даже выше общей статистики - 72%", - показало исследование.Также аналитики выяснили, что россияне обладают высокой финансовой ответственностью: больше 70% опрошенных рассказали, что имеют финансовую "подушку" безопасности. Чаще всего это сумма в размере 1-2-месячного дохода, реже - 3-6-месячного дохода. При этом основные страхи россиян связаны с тем, что этой суммы не хватит, чтобы покрыть внезапные расходы. Также респонденты переживают, что снова окажутся без "подушки" безопасности и почувствуют себя уязвимо.Кроме того, россияне нередко задумываются и о пассивном доходе. Так, 60% респондентов хотя бы раз пользовались банковскими вкладами с этой целью. А молодые люди (18-24 лет) чаще других возрастных групп предпочитают инвестировать. Почти треть (28%) опрошенных вовсе не имеют возможности откладывать средства. Среди тех, кто не обладает резервным капиталом, больше всего людей старшего возраста (55+).Тем не менее, россияне находят выход из ситуаций, когда внезапно приходится тратить свои средства. 65% респондентов берут деньги из "подушки", 37% занимают у друзей, 34% расплачиваются кредиткой. Реже всего жители страны в таких случаях берут микрозаймы и продают или закладывают собственные вещи - 4% и 13% соответственно. Также участники опроса заявили, что чувствовали бы себя гораздо спокойнее, если бы были застрахованы от непредвиденных расходов - 82% от всех респондентов высказались за страховку от рисков.В опросе приняли участие тысяча пользователей рунета старше 18 лет, живущих в городах-миллионниках.

https://ria.ru/20210315/vkladchiki-1601192401.html

https://ria.ru/20210211/svadba-1596925521.html

https://ria.ru/20210224/puteshestviya-1598354700.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, общество