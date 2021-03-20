https://ria.ru/20210320/puli-1602137851.html

В Таиланде полиция применила резиновые пули против демонстрантов

В Таиланде полиция применила резиновые пули против демонстрантов

Полиция спецназначения по контролю толпы применила резиновые пули против демонстрантов в историческом центре Бангкока. РИА Новости, 20.03.2021

2021-03-20T17:25

2021-03-20T17:25

2021-03-20T18:23

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БАНГКОК, 20 мар – РИА Новости. Полиция спецназначения по контролю толпы применила резиновые пули против демонстрантов в историческом центре Бангкока.Прямой репортаж с протеста ведет интернет-телеканал The Reporters.В столкновениях между полицией и демонстрантами во время протеста в историческом центре Бангкока в субботу пострадали 11 человек: шесть полицейских и пять участников протеста, сообщил журналистам заместитель пресс-секретаря городского управления полиции полковник Крисана Паттханачарен."В столкновениях сегодня вечером пострадали шесть полицейских и пять демонстрантов, это подтвержденная информация на данный момент. Продолжается сбор информации, пострадавших может оказаться больше", - сказал он."Демонстранты бросали в полицейских петарды, выпускали сигнальные ракеты, бросали куски арматуры, банки с лаком для ногтей, стеклянные шарики, стеклянные и пластиковые бутылки и другие предметы, используя их в качестве оружия и провоцируя полицейских на ответные действия", - заявил полковник."Сотрудники полиции вели себя в соответствии с уставом и использовали спецсредства контроля толпы поочередно, по нарастающей, от водометов к слезоточивому газу, от слезоточивого газа к резиновым пулям. При переходе на каждый новый этап использования спецсредств они объявляли об этом в громкоговорители", - добавил он.В 20.20 по местному времени (16.20 мск) полиция потребовала, чтобы демонстранты освободили занимаемую ими территорию у моста Пинклао неподалеку от городского кампуса Тхаммасатского университета, заявив, что через минуту откроет огонь резиновыми пулями. Через некоторое время полицейские начали стрелять в сторону толпы резиновыми пулями из ружей. Демонстранты, которых от кордона полиции отделяет около 50 метров, пытаются бросать в полицейских бутылки с водой. Несколько раз были видны и слышны выстрелы из ракетниц по низкой траектории со стороны позиций протестующих.Столкновение участников массового антиправительственного протеста с полицией началось в историческом центре Бангкока в районе Большого королевского дворца и Главной площади города около 19.00 по местному времени (15.00 мск). За час полиция выдавила демонстрантов с территории Главной площади, куда те прорвались перед 19.00, отодвинув два из десятков 20-футовых морских контейнеров, которыми полиция заранее отгородила входы в ограде Главной площади по ее периметру.Прорвавшихся на территорию Главной площади демонстрантов встретили струи воды из полицейских водометов и гранаты со слезоточивым газом. Полицейские сначала потребовали, чтобы демонстранты отошли к мосту Пинклао, а когда это произошло, предложили полностью очистить территорию вокруг Главной площади.Руководители акции, опасаясь повторных столкновений и травм среди демонстрантов, объявили протест завершенным около 19.30 и предложили всем его участникам разойтись. Большинство демонстрантов разошлись, однако небольшие группы агрессивно настроенной молодежи остались в районе площади и продолжили бросать в полицейских бутылки с водой и банки-гранаты со слезоточивым газом, брошенные полицейскими и перехваченные протестующими.На 20.50 (16.50) известно о двух пострадавших, которых вывез с территории столкновения автомобиль "скорой помощи": это молодая девушка, у ноги которой взорвалась граната со слезоточивым газом, и обожгла ногу, и медбрат скорой помощи, который получил резиновую пулю в ногу, когда бежал от машины на помощь девушке.Участники протестной акции, организованной молодежным движением REDEM (Reload Democracy, Перезагрузка демократии), собрались в 18.00 у ограды Главной площади и устроили там мирный митинг в формате "без лидеров", скандируя антиправительственные лозунги. На территории, где проходил митинг, работали лотки с едой и небольшой импровизированный рынок.По планам организаторов, объявленным заранее на страницах молодежных движений REDEM и "Свободная молодежь", митинг против правительства премьер-министра Праюта Чан-Оча и провала в парламенте на прошлой неделе законопроекта о разработке и принятии новой конституции страны, должен был проходить в течение трех часов в мирной форме. Однако около 18.40 небольшая группа участников протеста, экипированных для стычек с полицией, отделилась от основной массы демонстрантов и начала сдвигать контейнеры ограждения, чтобы проникнуть на территорию Главной площади.Массовые митинги молодежных оппозиционных групп проходят в Таиланде регулярно с ноября-декабря 2019 года. Протестующие требуют отставки правительства премьера Чан-Оча, которое считают прямым продолжением военного правительства, правившего страной в 2014-2019 годах, принятия новой конституции взамен основного закона 2017 года, разработанного и принятого под контролем военных, и реформы таиландской монархии, которая, по их мнению, "отступила от принципов конституционной монархии".

https://ria.ru/20210320/amsterdam-1602127209.html

https://ria.ru/20210320/gaz-1602139383.html

https://ria.ru/20210314/myanma-1601178059.html

https://ria.ru/20201113/protesty-1584471327.html

https://ria.ru/20210313/belgiya-1601112224.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

прают чан-оча, бангкок, таиланд, в мире