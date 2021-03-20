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В Киеве проходит акция протеста против карантина и вакцинации
В Киеве проходит акция протеста против карантина и вакцинации
Акция протеста против карантинных ограничений и проведения вакцинации от коронавируса проходит в центре Киева в субботу, сообщило издание "Страна" со ссылкой на РИА Новости, 20.03.2021
2021-03-20T17:25
2021-03-20T17:25
2021-03-20T17:25
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киев
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КИЕВ, 20 мар - РИА Новости. Акция протеста против карантинных ограничений и проведения вакцинации от коронавируса проходит в центре Киева в субботу, сообщило издание "Страна" со ссылкой на собственного корреспондента.С сегодняшнего дня в Киеве действуют усиленные карантинные ограничения, согласно которым в столице запрещено проводить массовые мероприятия."В центре Киева на Михайловской площади проходит акция протеста против коронавирусных ограничений. Участники акции без защитных масок, а также у некоторых протестующих в руках шарики с надписью "Stop fake pandemic" (остановите фейковую пандемию - ред.). Также протестующие выступают против вакцинации", - сообщает издание на своем сайте.С начала пандемии на Украине заболели 1 535 218 человек, выздоровели 1 253 972 человека, летальных исходов – 29 775, проведено 7 624 537 ПЦР-тестов.
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коронавирус covid-19, киев, украина, в мире
КИЕВ, 20 мар - РИА Новости.
Акция протеста против карантинных ограничений и проведения вакцинации от коронавируса проходит в центре Киева в субботу, сообщило издание "Страна
" со ссылкой на собственного корреспондента.
С сегодняшнего дня в Киеве действуют усиленные карантинные ограничения, согласно которым в столице запрещено проводить массовые мероприятия.
"В центре Киева на Михайловской площади проходит акция протеста против коронавирусных ограничений. Участники акции без защитных масок, а также у некоторых протестующих в руках шарики с надписью "Stop fake pandemic" (остановите фейковую пандемию - ред.). Также протестующие выступают против вакцинации", - сообщает издание на своем сайте.
С начала пандемии на Украине заболели 1 535 218 человек, выздоровели 1 253 972 человека, летальных исходов – 29 775, проведено 7 624 537 ПЦР-тестов.