https://ria.ru/20210320/protesty-1602138028.html

В Киеве проходит акция протеста против карантина и вакцинации

В Киеве проходит акция протеста против карантина и вакцинации

Акция протеста против карантинных ограничений и проведения вакцинации от коронавируса проходит в центре Киева в субботу, сообщило издание "Страна" со ссылкой на РИА Новости, 20.03.2021

2021-03-20T17:25

2021-03-20T17:25

2021-03-20T17:25

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

киев

украина

в мире

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КИЕВ, 20 мар - РИА Новости. Акция протеста против карантинных ограничений и проведения вакцинации от коронавируса проходит в центре Киева в субботу, сообщило издание "Страна" со ссылкой на собственного корреспондента.С сегодняшнего дня в Киеве действуют усиленные карантинные ограничения, согласно которым в столице запрещено проводить массовые мероприятия."В центре Киева на Михайловской площади проходит акция протеста против коронавирусных ограничений. Участники акции без защитных масок, а также у некоторых протестующих в руках шарики с надписью "Stop fake pandemic" (остановите фейковую пандемию - ред.). Также протестующие выступают против вакцинации", - сообщает издание на своем сайте.С начала пандемии на Украине заболели 1 535 218 человек, выздоровели 1 253 972 человека, летальных исходов – 29 775, проведено 7 624 537 ПЦР-тестов.

https://ria.ru/20210318/evropa-1601695787.html

киев

украина

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коронавирус covid-19, киев, украина, в мире