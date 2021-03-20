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В Касселе акция протеста закончилась столкновениями с полицией
В Касселе акция протеста закончилась столкновениями с полицией
Стычки между полицией и протестующими против COVID-ограничений произошли в субботу в немецком Касселе (федеральная земля Гессен), стражи порядка применили... РИА Новости, 20.03.2021
2021-03-20T16:49
2021-03-20T16:49
2021-03-20T17:16
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гессен
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Стычки между полицией и протестующими против COVID-ограничений произошли в субботу в немецком Касселе (федеральная земля Гессен), стражи порядка применили перцовые баллончики и дубинки, а также произвели ряд задержаний, сообщат издание Bild.По его данным, тысячи протестующих собрались в центре города на акцию под названием "Свободные граждане Касселя - основные права и демократия". Участники акции явились на мероприятие без масок и не соблюдали социальную дистанцию.Сообщается, что стражи порядка применили перцовые баллончики и дубинки, когда протестующие попытались прорваться через полицию. Дело дошло до столкновений между полицейскими и участниками акции.Отмечается, что местную полицию поддерживают коллеги из Северного Рейна-Вестфалии, Тюрингии и Рейнланд-Пфальца. Кроме того, привлечены силы федеральной полиции, задействован вертолет.Власти города ранее запретили собрания из-за роста числа заражений коронавирусом.Протесты против ограничительных мер проходят на выходных в целом ряде стран. Помимо Германии, люди вышли на улицы в Польше, Финляндии и Нидерландах.
https://ria.ru/20210320/amsterdam-1602127209.html
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тюрингия, рейнланд-пфальц, гессен, германия, в мире
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости.
Стычки между полицией и протестующими против COVID-ограничений произошли в субботу в немецком Касселе (федеральная земля Гессен
), стражи порядка применили перцовые баллончики и дубинки, а также произвели ряд задержаний, сообщат издание Bild
.
По его данным, тысячи протестующих собрались в центре города на акцию под названием "Свободные граждане Касселя - основные права и демократия". Участники акции явились на мероприятие без масок и не соблюдали социальную дистанцию.
Сообщается, что стражи порядка применили перцовые баллончики и дубинки, когда протестующие попытались прорваться через полицию. Дело дошло до столкновений между полицейскими и участниками акции.
Отмечается, что местную полицию поддерживают коллеги из Северного Рейна-Вестфалии, Тюрингии
и Рейнланд-Пфальца
. Кроме того, привлечены силы федеральной полиции, задействован вертолет.
Власти города ранее запретили собрания из-за роста числа заражений коронавирусом.
Протесты против ограничительных мер проходят на выходных в целом ряде стран. Помимо Германии, люди вышли на улицы в Польше, Финляндии и Нидерландах.