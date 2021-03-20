https://ria.ru/20210320/protest-1602134523.html

В Касселе акция протеста закончилась столкновениями с полицией

В Касселе акция протеста закончилась столкновениями с полицией

Стычки между полицией и протестующими против COVID-ограничений произошли в субботу в немецком Касселе (федеральная земля Гессен), стражи порядка применили... РИА Новости, 20.03.2021

2021-03-20T16:49

2021-03-20T16:49

2021-03-20T17:16

тюрингия

рейнланд-пфальц

гессен

германия

в мире

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Стычки между полицией и протестующими против COVID-ограничений произошли в субботу в немецком Касселе (федеральная земля Гессен), стражи порядка применили перцовые баллончики и дубинки, а также произвели ряд задержаний, сообщат издание Bild.По его данным, тысячи протестующих собрались в центре города на акцию под названием "Свободные граждане Касселя - основные права и демократия". Участники акции явились на мероприятие без масок и не соблюдали социальную дистанцию.Сообщается, что стражи порядка применили перцовые баллончики и дубинки, когда протестующие попытались прорваться через полицию. Дело дошло до столкновений между полицейскими и участниками акции.Отмечается, что местную полицию поддерживают коллеги из Северного Рейна-Вестфалии, Тюрингии и Рейнланд-Пфальца. Кроме того, привлечены силы федеральной полиции, задействован вертолет.Власти города ранее запретили собрания из-за роста числа заражений коронавирусом.Протесты против ограничительных мер проходят на выходных в целом ряде стран. Помимо Германии, люди вышли на улицы в Польше, Финляндии и Нидерландах.

https://ria.ru/20210320/amsterdam-1602127209.html

тюрингия

рейнланд-пфальц

гессен

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тюрингия, рейнланд-пфальц, гессен, германия, в мире