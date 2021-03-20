Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210320/protest-1602134523.html
В Касселе акция протеста закончилась столкновениями с полицией
В Касселе акция протеста закончилась столкновениями с полицией
Стычки между полицией и протестующими против COVID-ограничений произошли в субботу в немецком Касселе (федеральная земля Гессен), стражи порядка применили... РИА Новости, 20.03.2021
2021-03-20T16:49
2021-03-20T17:16
тюрингия
рейнланд-пфальц
гессен
германия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/14/1602134278_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_8d331b7bbab51a63adf4a61b45446cd1.jpg
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Стычки между полицией и протестующими против COVID-ограничений произошли в субботу в немецком Касселе (федеральная земля Гессен), стражи порядка применили перцовые баллончики и дубинки, а также произвели ряд задержаний, сообщат издание Bild.По его данным, тысячи протестующих собрались в центре города на акцию под названием "Свободные граждане Касселя - основные права и демократия". Участники акции явились на мероприятие без масок и не соблюдали социальную дистанцию.Сообщается, что стражи порядка применили перцовые баллончики и дубинки, когда протестующие попытались прорваться через полицию. Дело дошло до столкновений между полицейскими и участниками акции.Отмечается, что местную полицию поддерживают коллеги из Северного Рейна-Вестфалии, Тюрингии и Рейнланд-Пфальца. Кроме того, привлечены силы федеральной полиции, задействован вертолет.Власти города ранее запретили собрания из-за роста числа заражений коронавирусом.Протесты против ограничительных мер проходят на выходных в целом ряде стран. Помимо Германии, люди вышли на улицы в Польше, Финляндии и Нидерландах.
https://ria.ru/20210320/amsterdam-1602127209.html
тюрингия
рейнланд-пфальц
гессен
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/14/1602134278_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_ce2bc5446e44532464d5c0a864449376.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
тюрингия, рейнланд-пфальц, гессен, германия, в мире

В Касселе акция протеста закончилась столкновениями с полицией

16:49 20.03.2021 (обновлено: 17:16 20.03.2021)
 
© REUTERS / Thilo SchmuelgenАкция протеста против ограничений связанных с эпидемией коронавируса в Касселе, Германия
Акция протеста против ограничений связанных с эпидемией коронавируса в Касселе, Германия - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
© REUTERS / Thilo Schmuelgen
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Стычки между полицией и протестующими против COVID-ограничений произошли в субботу в немецком Касселе (федеральная земля Гессен), стражи порядка применили перцовые баллончики и дубинки, а также произвели ряд задержаний, сообщат издание Bild.
По его данным, тысячи протестующих собрались в центре города на акцию под названием "Свободные граждане Касселя - основные права и демократия". Участники акции явились на мероприятие без масок и не соблюдали социальную дистанцию.
Сообщается, что стражи порядка применили перцовые баллончики и дубинки, когда протестующие попытались прорваться через полицию. Дело дошло до столкновений между полицейскими и участниками акции.
Отмечается, что местную полицию поддерживают коллеги из Северного Рейна-Вестфалии, Тюрингии и Рейнланд-Пфальца. Кроме того, привлечены силы федеральной полиции, задействован вертолет.
Власти города ранее запретили собрания из-за роста числа заражений коронавирусом.
Протесты против ограничительных мер проходят на выходных в целом ряде стран. Помимо Германии, люди вышли на улицы в Польше, Финляндии и Нидерландах.
Сотрудники полиции Нидерландов применяют водометы для разгона протестующих против ограничений из-за COVID-19 в Амстердаме. Кадр из видео - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
Вчера, 15:46
В Амстердаме полиция применила водометы против протестующих
 
ТюрингияРейнланд-ПфальцГессенГерманияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:35"Большая беда": депутат Рады раскрыл планы Зеленского на Украину
04:10Реабилитолог рассказал о гимнастике для легких
03:15Источники сообщили о переносе запуска спутников Galileo "Союзом" с Куру
03:14Посол Келин: политические отношения с Лондоном "практически мертвы"
03:10Названы шесть продуктов, которые не стоит покупать в супермаркете
02:24США пока не приняли решения о сроках вывода войск из Афганистана
02:18Антонов вылетел из Нью-Йорка в Москву для консультаций
02:14Аналитик объяснил, когда нужно избавляться от доллара
02:14Названы способы путешествовать дешевле
02:05"Протрет им пол": американцы оценили отказ Байдена от беседы с Путиным
01:14Посол России в США раскрыл подробности поездки в Москву для консультаций
01:11Финансист предупредил, когда не стоит связываться с долларами
00:57На Украине возбудили уголовное дело после событий у офиса президента
00:53Антонов анонсировал специальную встречу после возвращения из России
23:53Правительство утвердило концепцию профилактики правонарушений подростков
23:50Ряд шведских компаний выразили готовность производить "Спутник V"
23:44Власти назвали причину утечки топлива в Саратовской области
23:12В Ставрополе задержали подозреваемых в избиении мужчины с ребенком
23:06В Саратове рассказали о семье, в которой при пожаре погибли двое детей
22:54В Варшаве двое полицейских пострадали во время акции протеста
Лента новостейМолния