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У резиденции посла США в Москве прошла акция против слов Байдена о Путине
У резиденции посла США в Москве прошла акция против слов Байдена о Путине
"Гвардия Захара Прилепина" провела в Москве акцию у резиденции американского посла в знак протеста против высказываний президента США Джо Байдена в адрес... РИА Новости, 20.03.2021
2021-03-20T14:09
2021-03-20T14:26
россия
захар прилепин
джо байден
владимир путин
сша
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. "Гвардия Захара Прилепина" провела в Москве акцию у резиденции американского посла в знак протеста против высказываний президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина, передает корреспондент РИА Новости.Активисты приковали себя к ограде сквера напротив резиденции с требованием принести извинения Путину и россиянам.Также гвардейцы отнесли в посольство письмо с соответствующими требованиями.Ранее Байден на вопрос СМИ, считает ли он своего российского коллегу "убийцей", ответил, что считает. Он также отметил, что Путин "ответит" за якобы вмешательство в американские выборы. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отказалась пояснить, были ли слова Байдена о Путине "метафорой". Она добавила, что президент США заявлял ранее, что "не будет сдерживаться" в выражении своей позиции ни в ходе прямых контактов с российским руководством, ни при публичных оценках.Путин прокомментировал слова Байдена, пожелав ему здоровья и напомнив, что оценивать других людей - все равно что смотреть в зеркало. Он также предложил Байдену побеседовать в пятницу или понедельник.
https://ria.ru/20210313/ssha-1600997381.html
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россия, захар прилепин, джо байден, владимир путин, сша

У резиденции посла США в Москве прошла акция против слов Байдена о Путине

14:09 20.03.2021 (обновлено: 14:26 20.03.2021)
 
© Фото : Гвардия Захара Прилепина"Гвардия Захара Прилепина" провела в Москве акцию у резиденции американского посла в знак протеста против высказываний президента США Джо Байдена в адрес Владимира Путина
Гвардия Захара Прилепина провела в Москве акцию у резиденции американского посла в знак протеста против высказываний президента США Джо Байдена в адрес Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
© Фото : Гвардия Захара Прилепина
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. "Гвардия Захара Прилепина" провела в Москве акцию у резиденции американского посла в знак протеста против высказываний президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина, передает корреспондент РИА Новости.
Активисты приковали себя к ограде сквера напротив резиденции с требованием принести извинения Путину и россиянам.
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Также гвардейцы отнесли в посольство письмо с соответствующими требованиями.
Ранее Байден на вопрос СМИ, считает ли он своего российского коллегу "убийцей", ответил, что считает. Он также отметил, что Путин "ответит" за якобы вмешательство в американские выборы. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отказалась пояснить, были ли слова Байдена о Путине "метафорой". Она добавила, что президент США заявлял ранее, что "не будет сдерживаться" в выражении своей позиции ни в ходе прямых контактов с российским руководством, ни при публичных оценках.
Путин прокомментировал слова Байдена, пожелав ему здоровья и напомнив, что оценивать других людей - все равно что смотреть в зеркало. Он также предложил Байдену побеседовать в пятницу или понедельник.
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РоссияЗахар ПрилепинДжо БайденВладимир ПутинСША
 
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