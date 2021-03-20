https://ria.ru/20210320/prosti-1602088719.html

Посольство России сообщило о письмах американцев с извинениями за Байдена

Посольство России сообщило о письмах американцев с извинениями за Байдена

Посольство России в Вашингтоне получило письма от граждан США с извинениями за резкие высказывания американского президента Джо Байдена в адрес российского... РИА Новости, 20.03.2021

2021-03-20T06:45

2021-03-20T06:45

2021-03-20T12:18

россия

джо байден

владимир путин

сша

в мире

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Посольство России в Вашингтоне получило письма от граждан США с извинениями за резкие высказывания американского президента Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина, сообщил глава дипломатической миссии Анатолий Антонов.По его словам, это говорит о том, что "потенциал для нормализации связей между российским и американским народами сохранился". Посол подчеркнул, что тронут позицией жителей США, "понимающих, что диалог между государствами должен строиться на основе взаимного уважения и равноправия".В заключение Антонов выразил надежду на то, что администрация прислушается к "голосу избирателей" и прекратит курс на "дальнейшее обрушение и без того избыточно конфронтационных отношений"."В открытой прямой дискуссии"Ранее в интервью телеканалу ABC News Байден заявил, что Москва "ответит за вмешательство в выборы" в 2020 году. Также президент США утвердительно ответил на вопрос журналиста, считает ли он российского коллегу "убийцей". МИД России назвал это проявлением целенаправленной политики Вашингтона, который "на протяжении двух лет сознательно заводил" российско-американское сотрудничество в тупик.Президент России на это пожелал Байдену здоровья и предложил побеседовать в режиме онлайн. В ответ Белый дом заявил, что президенты уже беседовали и что США поддерживают контакт с российским руководством. Сам Байден заявил, что уверен в том, что "в какой-то момент" переговорит с Путиным."Дал роскошный ответ"Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высоко оценил ответ Владимира Путина на резкие высказывания американского лидера."Это не то заявление, которое можно принять и проглотить. Такое заявление не подходит руководителю государства. Он (Путин. — Прим. ред.) очень умный и дал роскошный ответ", — сказал он."Весь мир смеется над нами"Зрители телеканала Fox News остро отреагировали на выпады президента США Байдена в сторону Путина.Многие американцы опасаются, что из-за действий американского лидера страна может столкнуться с большими проблемами. Некоторые участники дискуссии посчитали, что Байден стал заложником "банды мошенников-демократов", которые привели его к власти. Чаще всего звучат призывы к президенту США извиниться за скоропалительные и необоснованные высказывания в адрес российского лидера.

https://ria.ru/20210319/medinskiy-1602024383.html

https://ria.ru/20210319/bayden-1602023757.html

https://ria.ru/20210319/rukopozhatie-1601975884.html

россия

сша

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россия, джо байден, владимир путин, сша, в мире