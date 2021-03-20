https://ria.ru/20210320/proekt-1602301904.html

Более 1,5 тысячи заявок подано в рамках проекта "Наше дерево" в Москве

Более 1,5 тысячи заявок подано в рамках проекта "Наше дерево" в Москве

Более 1,5 тысячи заявок подано для участия в осенней высадке в рамках проекта "Наше дерево" в Москве, сообщается на сайте мэра столицы. РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-20T13:20

2021-03-20T13:20

2021-03-22T13:24

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Более 1,5 тысячи заявок подано для участия в осенней высадке в рамках проекта "Наше дерево" в Москве, сообщается на сайте мэра столицы."За два месяца молодые родители подали более 1,5 тысячи онлайн-заявлений для участия в проекте "Наше дерево" и осенней высадки саженцев в честь рождения детей. Это в два раза больше, чем за тот же период весенней кампании. Прием заявок начался 16 января и завершится 15 июня", - говорится в сообщении.Министр правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко отметил, что интерес к проекту "Наше дерево" среди молодых родителей растет с каждым годом: если в 2019 году было забронировано и высажено более 2300 деревьев, то в 2020 году — пять тысяч. Весной благодаря участникам проекта в московских парках появится более 4500 саженцев.Больше всего деревьев москвичи забронировали для высадки на природной территории "Кузьминки-Люблино" - 250 саженцев. Кроме того, в Серебряном бору посадят около 240 деревьев, в Битцевском лесу — 217, в ландшафтном заказнике "Тропаревский" — 140, в Москворецком лесопарке — более 120, в Алешкинском лесу — 100. Чаще всего участники проекта выбирают такие породы, как липа, сосна, рябина и ива.

https://ria.ru/20201209/moskva-1588337445.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городское хозяйство москвы, москва, общество