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Более 1,5 тысячи заявок подано в рамках проекта "Наше дерево" в Москве
Более 1,5 тысячи заявок подано в рамках проекта "Наше дерево" в Москве
Более 1,5 тысячи заявок подано для участия в осенней высадке в рамках проекта "Наше дерево" в Москве, сообщается на сайте мэра столицы. РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-20T13:20
2021-03-20T13:20
2021-03-22T13:24
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Более 1,5 тысячи заявок подано для участия в осенней высадке в рамках проекта "Наше дерево" в Москве, сообщается на сайте мэра столицы."За два месяца молодые родители подали более 1,5 тысячи онлайн-заявлений для участия в проекте "Наше дерево" и осенней высадки саженцев в честь рождения детей. Это в два раза больше, чем за тот же период весенней кампании. Прием заявок начался 16 января и завершится 15 июня", - говорится в сообщении.Министр правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко отметил, что интерес к проекту "Наше дерево" среди молодых родителей растет с каждым годом: если в 2019 году было забронировано и высажено более 2300 деревьев, то в 2020 году — пять тысяч. Весной благодаря участникам проекта в московских парках появится более 4500 саженцев.Больше всего деревьев москвичи забронировали для высадки на природной территории "Кузьминки-Люблино" - 250 саженцев. Кроме того, в Серебряном бору посадят около 240 деревьев, в Битцевском лесу — 217, в ландшафтном заказнике "Тропаревский" — 140, в Москворецком лесопарке — более 120, в Алешкинском лесу — 100. Чаще всего участники проекта выбирают такие породы, как липа, сосна, рябина и ива.
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости.
Более 1,5 тысячи заявок подано для участия в осенней высадке в рамках проекта "Наше дерево" в Москве
, сообщается на сайте мэра столицы.
"За два месяца молодые родители подали более 1,5 тысячи онлайн-заявлений для участия в проекте "Наше дерево" и осенней высадки саженцев в честь рождения детей. Это в два раза больше, чем за тот же период весенней кампании. Прием заявок начался 16 января и завершится 15 июня", - говорится в сообщении.
"Проект "Наше дерево", который стартовал два года назад, за короткий срок стал одним из самых популярных у горожан. Благодаря этой ежегодной акции москвичи теперь могут особо отметить самое счастливое событие в жизни семьи — рождение ребенка, а маленькие жители столицы получают уникальный подарок — собственное именное дерево, - отметил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. — Осенью прошлого года в рамках проекта было высажено более пяти тысяч деревьев, чаще всего москвичи выбирали липу, остролистный клен, сосну обыкновенную, серебристую иву и рябину. В скором времени начнется весенняя высадка именных саженцев".
Министр правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко отметил, что интерес к проекту "Наше дерево" среди молодых родителей растет с каждым годом: если в 2019 году было забронировано и высажено более 2300 деревьев, то в 2020 году — пять тысяч. Весной благодаря участникам проекта в московских парках появится более 4500 саженцев.
"Для семей с детьми на портале mos.ru создан комплекс онлайн-услуг и сервисов. Проект "Наше дерево" — еще одна возможность для молодых родителей отметить знаковое событие рождения ребенка и внести вклад в экологию города. Принять участие в проекте очень просто — достаточно подать онлайн-заявку на портале. При этом часть сведений заполняется автоматически из личного кабинета пользователей, что делает участие в проекте еще более удобным. В среднем каждый месяц горожане бронируют более 700 саженцев, чтобы высадить в любимом парке семейное дерево", — приводятся на сайте слова Лысенко.
Больше всего деревьев москвичи забронировали для высадки на природной территории "Кузьминки-Люблино" - 250 саженцев. Кроме того, в Серебряном бору посадят около 240 деревьев, в Битцевском лесу — 217, в ландшафтном заказнике "Тропаревский" — 140, в Москворецком лесопарке — более 120, в Алешкинском лесу — 100. Чаще всего участники проекта выбирают такие породы, как липа, сосна, рябина и ива.