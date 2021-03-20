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Эксперт рассказал о последствиях решения Киева по "Мотор Сич"
Эксперт рассказал о последствиях решения Киева по "Мотор Сич"
Украинско-китайские отношения пострадают в связи с решением суда в Киеве об аресте 100% акций компании "Мотор Сич", могут возникнуть проблемы со сбытом... РИА Новости, 20.03.2021
2021-03-20T14:01
2021-03-20T14:01
мотор сич
китай
украина
экономика
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КИЕВ, 20 мар - РИА Новости. Украинско-китайские отношения пострадают в связи с решением суда в Киеве об аресте 100% акций компании "Мотор Сич", могут возникнуть проблемы со сбытом металлопродукции на рынок КНР, прокомментировал РИА Новости руководитель украинского центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.Ранее Шевченковский районный суд Киева принял решение об аресте 100% акций компании "Мотор Сич", в числе акционеров которой есть китайская Beijing Skyrizon, и передал их в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).В СБ Украины пояснили, что сейчас проводят досудебные расследования в отношении "Мотор Сич" по двум направлениям. Первое - по признакам преступлений, предусмотренных статьями 14, 15, 111 и 113 Уголовного кодекса Украины, то есть относительно диверсионной и подрывной деятельности в пользу РФ. Второе - по признакам преступлений, предусмотренных статьями 209, 212 и 364 Уголовного кодекса Украины (отмывание доходов, уклонение от уплаты налогов, злоупотребление властью).Кроме того, по словам эксперта, в случае, если китайские инвесторы подадут в международный суд на Украину, он может присудить выплатить несколько миллиардов долларов компенсации. "Если за один миллиард транша МВФ мы едва ли не на коленях стоим, то несколько миллиардов, которые мы можем получить по арбитражу, – это более чем серьезная для Украины сумма", - сказал Золотарев.Политолог считает, что, принимая решение о национализации "Мотор Сич", власти подыгрывали внешним интересам, жертвуя собственными. "Итогом этих игр может стать то, что одно из последних предприятий советского хай-тека "Мотор Сич" в итоге загнется", - считает Золотарев.Совет национальной безопасности и обороны Украины в марте принял решение о возвращении в государственную собственность авиастроительного предприятия "Мотор Сич". Решение СНБО должен ввести в действие своим указом президент. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь потребовал от украинской стороны соблюдения законных прав китайских инвесторов после решения о возвращении предприятия "Мотор Сич" в госсобственность.Президент Украины Владимир Зеленский ранее ввел в действие решение СНБО о введении на три года санкций против акционеров компании "Мотор Сич". В частности, санкции коснулись четырех китайских компаний и одного гражданина КНР. Представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя введение Киевом санкций, заявил, что Китай надеется на обеспечение Украиной законных интересов и прав китайских компаний. Китайская компания Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment, которая является акционером "Мотор Сич", считает санкции необоснованными.
https://ria.ru/20210317/ukraina-1601497186.html
https://ria.ru/20210316/prouchit-1601521325.html
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мотор сич, китай, украина, экономика

Эксперт рассказал о последствиях решения Киева по "Мотор Сич"

14:01 20.03.2021
 
© AP Photo / Andy WongМужчина рассматривает двигатель вертолета, разработанный компанией "Мотор Сич", представленный на выставке Aviation Expo China в Пекине
Мужчина рассматривает двигатель вертолета, разработанный компанией Мотор Сич, представленный на выставке Aviation Expo China в Пекине - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
© AP Photo / Andy Wong
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КИЕВ, 20 мар - РИА Новости. Украинско-китайские отношения пострадают в связи с решением суда в Киеве об аресте 100% акций компании "Мотор Сич", могут возникнуть проблемы со сбытом металлопродукции на рынок КНР, прокомментировал РИА Новости руководитель украинского центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.
Ранее Шевченковский районный суд Киева принял решение об аресте 100% акций компании "Мотор Сич", в числе акционеров которой есть китайская Beijing Skyrizon, и передал их в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).
Легкий многоцелевой вертолет Ми-2МСБ-1 на международной специализированной выставке Оружие и безопасность - 2019 в Киеве. - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
17 марта, 08:00
Украина против Китая: впереди большая схватка
В СБ Украины пояснили, что сейчас проводят досудебные расследования в отношении "Мотор Сич" по двум направлениям. Первое - по признакам преступлений, предусмотренных статьями 14, 15, 111 и 113 Уголовного кодекса Украины, то есть относительно диверсионной и подрывной деятельности в пользу РФ. Второе - по признакам преступлений, предусмотренных статьями 209, 212 и 364 Уголовного кодекса Украины (отмывание доходов, уклонение от уплаты налогов, злоупотребление властью).
"Это решение очень плохо отразится (на отношениях Украины с Китаем – ред.), поскольку Китай, претендующий на статус первой экономики мира, является важным партнером для Украины. Не будем забывать, что родной город Зеленского (Кривой Рог – ред.) - производящий металлопродукцию, и крупнейший рынок ее сбыта – это Китай. С этим рынком сбыта могут возникнуть проблемы", - сказал Золотарев.
Кроме того, по словам эксперта, в случае, если китайские инвесторы подадут в международный суд на Украину, он может присудить выплатить несколько миллиардов долларов компенсации. "Если за один миллиард транша МВФ мы едва ли не на коленях стоим, то несколько миллиардов, которые мы можем получить по арбитражу, – это более чем серьезная для Украины сумма", - сказал Золотарев.
Двигатель Д-18Т в цеху ОАО Мотор Сич в Запорожье - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
16 марта, 17:24
Китайцы предложили способы "проучить" Украину за "Мотор Сич"
Политолог считает, что, принимая решение о национализации "Мотор Сич", власти подыгрывали внешним интересам, жертвуя собственными. "Итогом этих игр может стать то, что одно из последних предприятий советского хай-тека "Мотор Сич" в итоге загнется", - считает Золотарев.
Совет национальной безопасности и обороны Украины в марте принял решение о возвращении в государственную собственность авиастроительного предприятия "Мотор Сич". Решение СНБО должен ввести в действие своим указом президент. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь потребовал от украинской стороны соблюдения законных прав китайских инвесторов после решения о возвращении предприятия "Мотор Сич" в госсобственность.
В цеху ОАО Мотор Сич в Запорожье, Украина - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
12 марта, 04:28
Эксперт рассказал о последствиях национализации Украиной "Мотор Сич"
Президент Украины Владимир Зеленский ранее ввел в действие решение СНБО о введении на три года санкций против акционеров компании "Мотор Сич". В частности, санкции коснулись четырех китайских компаний и одного гражданина КНР. Представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя введение Киевом санкций, заявил, что Китай надеется на обеспечение Украиной законных интересов и прав китайских компаний. Китайская компания Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment, которая является акционером "Мотор Сич", считает санкции необоснованными.
 
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