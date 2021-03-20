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Пушков рассказал о "прекрасно понятных" причинах падения Байдена на трапе
Пушков рассказал о "прекрасно понятных" причинах падения Байдена на трапе
Падение президента США Джо Байдена на трапе самолета не связано с "сильным ветром", написал в Twitter российский сенатор Алексей Пушков. РИА Новости, 20.03.2021
2021-03-20T12:37
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Падение президента США Джо Байдена на трапе самолета не связано с "сильным ветром", написал в Twitter российский сенатор Алексей Пушков.По его словам, что у инцидента были всем "прекрасно понятные" причины."Как бы сильный ветер истории не выдул Байдена из Белого дома раньше срока", — отметил Пушков, напомнив, что глава Соединенных штатов не раз называл вице-президента Камалу Харрис президентом.В пятницу Байден, поднимаясь по трапу самолета, три раза споткнулся. Снятое журналистами видео распространилось в соцсетях. В Белом доме объяснили, что причиной инцидента стал сильный ветер, а самочувствие президента "прекрасное".
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Байден несколько раз споткнулся и упал, поднимаясь по трапу самолета
Байден вылетает в Джорджию. Пока он поднимался по трапу на "борту номер 1", споткнулся несколько раз и даже упал, но потом встал и помахал провожающим.
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камала харрис, алексей пушков, джо байден, сша, twitter, в мире

Пушков рассказал о "прекрасно понятных" причинах падения Байдена на трапе

12:37 20.03.2021
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Падение президента США Джо Байдена на трапе самолета не связано с "сильным ветром", написал в Twitter российский сенатор Алексей Пушков.
По его словам, что у инцидента были всем "прекрасно понятные" причины.
"Как бы сильный ветер истории не выдул Байдена из Белого дома раньше срока", — отметил Пушков, напомнив, что глава Соединенных штатов не раз называл вице-президента Камалу Харрис президентом.
В пятницу Байден, поднимаясь по трапу самолета, три раза споткнулся. Снятое журналистами видео распространилось в соцсетях. В Белом доме объяснили, что причиной инцидента стал сильный ветер, а самочувствие президента "прекрасное".
Президент США Джо Байден перед вылетом в Джорджию - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
09:40
В соцсетях связали инцидент с Байденом на трапе с происками Трампа
 
Камала ХаррисАлексей ПушковДжо БайденСШАTwitterВ мире
 
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