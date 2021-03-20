https://ria.ru/20210320/prichiny-1602110874.html

Пушков рассказал о "прекрасно понятных" причинах падения Байдена на трапе

Пушков рассказал о "прекрасно понятных" причинах падения Байдена на трапе

Падение президента США Джо Байдена на трапе самолета не связано с "сильным ветром", написал в Twitter российский сенатор Алексей Пушков. РИА Новости, 20.03.2021

2021-03-20T12:37

2021-03-20T12:37

2021-03-20T12:37

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Падение президента США Джо Байдена на трапе самолета не связано с "сильным ветром", написал в Twitter российский сенатор Алексей Пушков.По его словам, что у инцидента были всем "прекрасно понятные" причины."Как бы сильный ветер истории не выдул Байдена из Белого дома раньше срока", — отметил Пушков, напомнив, что глава Соединенных штатов не раз называл вице-президента Камалу Харрис президентом.В пятницу Байден, поднимаясь по трапу самолета, три раза споткнулся. Снятое журналистами видео распространилось в соцсетях. В Белом доме объяснили, что причиной инцидента стал сильный ветер, а самочувствие президента "прекрасное".

https://ria.ru/20210320/bayden-1602095972.html

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Байден несколько раз споткнулся и упал, поднимаясь по трапу самолета Байден вылетает в Джорджию. Пока он поднимался по трапу на "борту номер 1", споткнулся несколько раз и даже упал, но потом встал и помахал провожающим. 2021-03-20T12:37 true PT0M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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камала харрис, алексей пушков, джо байден, сша, twitter, в мире