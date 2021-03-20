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"Ищут такую возможность". Кто в Прибалтике ждет российский "Спутник V"
"Ищут такую возможность". Кто в Прибалтике ждет российский "Спутник V"
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните назвала российскую вакцину "гибридным оружием", и Вильнюс отказался от препарата, хотя дефицит доз не позволяет завершить РИА Новости, 20.03.2021
2021-03-20T08:00
2021-03-20T08:13
ингрида шимоните
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
марко михкельсон
прибалтика
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости, Константин Севастьянов. Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните назвала российскую вакцину "гибридным оружием", и Вильнюс отказался от препарата, хотя дефицит доз не позволяет завершить массовую прививочную кампанию. В Эстонии президент и премьер страны допустили применение "Спутника V", а мэр Таллина Михаил Кылварт призвал правительство начать с Москвой переговоры о поставках. Как в Прибалтике спорят из-за вакцинации — в материале РИА Новости."Спутник V" — это еще одно гибридное оружие"О регистрации первой вакцины против коронавирусной инфекции президент Владимир Путин рассказал еще в августе 2020-го, и реакция Таллина последовала незамедлительно. "Сегодняшняя новость о препарате "Спутник V" — очередной эпизод ведущейся десятилетиями гибридной войны против Запада", — написал в Facebook заместитель председателя комиссии по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсон. Вскоре власти республики сообщили, что закупать российскую вакцину не будут. В Государственном департаменте лекарственных средств заявили: зарегистрированная в России вакцина не имеет разрешения на продажу в Евросоюзе — соответственно, в Эстонии ее использовать тоже нельзя.Позднее, в декабре 2020-го, ситуацию прокомментировал известный в Эстонии врач Аркадий Попов. До недавнего времени он возглавлял кризисный штаб по борьбе с коронавирусом, а с декабря занял должность председателя правления Ляэне-Таллинской центральной больницы. "Если российская вакцина пройдет регистрацию в ЕС и ее допустят к использованию, никаких ограничений быть не должно", — сказал Попов изданию Postimees. А через некоторое время газета The New York Times опубликовала данные, что Эстония вышла на первое место в мире по уровню заражения COVID-19 на 100 тысяч жителей. Этот показатель в республике составляет 112, в следующей за ней Чехии он равен 109.Похожая ситуация возникла и в Латвии. В октябре официальная Рига дала понять, что не заинтересована в "Спутнике V", сославшись на то, что уже сделала первые взносы в "копилку" Евросоюза на изобретение "правильной" вакцины. В Литве вопрос о приобретении российского препарата даже не поднимали. "Говорят, что "Спутник V" — это хорошо, но Путин не использует его для русского народа. А предлагает всему миру как еще одно гибридное оружие — по принципу "разделяй и властвуй". В этом нет ничего нового и полезного для человечества", — написала в начале февраля в твиттере премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните."Это такая же вакцина, как и у всех"В свою очередь, литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис заявил местному изданию "Экспресс-неделя", что вопрос о "Спутнике V" скоро потеряет актуальность — по его словам, уже есть "сотни" производителей подобного же продукта. "У нас точно будет гораздо более широкий выбор, чем сейчас", — пообещал Ландсбергис. Литва, добавил он, не станет использовать российскую вакцину, даже если ее утвердит Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА). Это "геостратегическое решение" — приобретать препараты на деньги налогоплательщиков только у тех государств, которые "ценностно близки Литве".Между тем эпидемиологическая ситуация в Прибалтике не улучшалась. В странах Балтии власти ввели жесткий карантин — дошло даже до комендантского часа (в Латвии) и ограничений на передвижение между регионами (в Литве). Меры вынужденные: местные системы здравоохранения, ослабленные сокращением больниц и отъездом медиков в богатые государства, не справляются с притоком больных. С конца прошлого года в регион ввозят западную вакцину — но это лишь начало процесса, конца-краю которому не видно. Люди заражаются и умирают. И власти постепенно меняют риторику.В феврале премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила в телеэфире: если Европейское агентство лекарственных средств даст зеленый свет российской вакцине, она не видит причин, по которым ее страна не должна рассматривать приобретение препарата. "Это такая же вакцина, как и у всех", — заметила Каллас и посоветовала не политизировать излишне данный вопрос. Хотя сама тут же добавила: "Возможно, Россия использует "Спутник" в политических целях. Почему они не прививают собственное население, а предлагают вакцину за границу? Чтобы усилить влияние. Китай поступает так же".Мэр подчеркнул: "У нас многие заявляли, что вакцины — не политическая тема. Поэтому необходимо перейти от слов к делу и вести переговоры в том числе с Россией. Есть и другие варианты, например Китай. Заниматься этим необходимо сейчас, иначе есть риск оказаться в самом конце очереди". Аркадий Попов вскоре сообщил, что процент вакцинированных в уездах Харьюмаа и Ида-Вирумаа ниже, чем в целом по стране, — именно потому, что там проживает много этнических русских. Они с недоверием относятся к имеющимся в республике препаратам и ждут, когда на вооружение примут "Спутник V".В обход ЕвросоюзаСейчас в Эстонии применяют вакцины Pfizer-BioNTech, Moderna и AstraZeneka. С последней проблемы — из государств Евросоюза стали поступать сообщения о случаях тромбоза после прививки. В связи с этим эстонский Департамент лекарств 11 марта рекомендовал не применять этот препарат у людей с риском тромбоза — по крайней мере, пока окончательную оценку не вынесло Европейское агентство лекарственных средств.В марте использование AstraZeneka приостановили в Латвии и Литве, затем Рига возобновила ее применение. На этом фоне растет интерес к российской вакцине. Вице-мэр Даугавпилса Ливия Янковская пожаловалась, что часть горожан сознательно уклоняется от привовок — ждет "Спутник V". Посольство России в Латвии вынуждено было выступить со специальным заявлением — о том, что не уполномочено проводить вакцинацию в стране. Но глава латвийского Минздрава Даниэль Павлютс сказал, что не видит проблем с использованием "Спутника V" в Латвии — во всяком случае, если его по всей форме зарегистрирует ЕМА.Власти стран Балтии пытаются ускорить темпы вакцинации, но это непросто: поставки в регион нерегулярны. "Мы не можем получить то количество препаратов, которое нам обещают. Например, неделю назад говорили, что пришлют 19 600 доз. Потом сообщили, что снизят количество до 9600. Вчера поступили последние данные — доз будет менее 3000. Единственная вакцина, которая приходит в обещанном количестве и в срок, — PfizerBioNTech", — рассказал 12 марта гендиректор эстонского Департамента здоровья Юллар Ланно. По его словам, перебои с поставками вынуждают людей буквально охотиться за прививками.Рига, Вильнюс и Таллин уже несколько раз обращались в европейские структуры с просьбой ускорить поставки. Однако напрямую воззвать к России они не могут и потому высказываются расплывчато. Так, в начале марта президент Эстонии Керсти Кальюлайд во время визита в Вильнюс заявила, что ее страна относится к российской вакцине "аполитично" и готова взять ее на вооружение — естественно, если та получит одобрение Евросоюза.Внешнеполитическая позиция стран Балтии традиционно зависит от мнения Польши. В начале марта польский министр обороны Мариуш Блащак допустил, что Варшава, возможно, закупит "Спутник V", причем в обход институтов Евросоюза. "Мы знаем, другие члены сообщества тоже ищут такую возможность", — пояснил он. И если Польша действительно решится на такой шаг, ее примеру могут последовать и страны Балтии — во всяком случае, Эстония и Латвия.
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ингрида шимоните, вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, марко михкельсон, прибалтика

"Ищут такую возможность". Кто в Прибалтике ждет российский "Спутник V"

08:00 20.03.2021 (обновлено: 08:13 20.03.2021)
 
© РИА Новости / Чедлы Бен Ибрахим / Перейти в фотобанкМедицинский работник демонстрирует ампулу с российской вакциной "Спутник V"
Медицинский работник демонстрирует ампулу с российской вакциной Спутник V - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
© РИА Новости / Чедлы Бен Ибрахим
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости, Константин Севастьянов. Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните назвала российскую вакцину "гибридным оружием", и Вильнюс отказался от препарата, хотя дефицит доз не позволяет завершить массовую прививочную кампанию. В Эстонии президент и премьер страны допустили применение "Спутника V", а мэр Таллина Михаил Кылварт призвал правительство начать с Москвой переговоры о поставках. Как в Прибалтике спорят из-за вакцинации — в материале РИА Новости.

"Спутник V" — это еще одно гибридное оружие"

О регистрации первой вакцины против коронавирусной инфекции президент Владимир Путин рассказал еще в августе 2020-го, и реакция Таллина последовала незамедлительно. "Сегодняшняя новость о препарате "Спутник V" — очередной эпизод ведущейся десятилетиями гибридной войны против Запада", — написал в Facebook заместитель председателя комиссии по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсон. Вскоре власти республики сообщили, что закупать российскую вакцину не будут. В Государственном департаменте лекарственных средств заявили: зарегистрированная в России вакцина не имеет разрешения на продажу в Евросоюзе — соответственно, в Эстонии ее использовать тоже нельзя.
Вакцина от COVID-19 Гам Ковид Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 07.02.2021
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Позднее, в декабре 2020-го, ситуацию прокомментировал известный в Эстонии врач Аркадий Попов. До недавнего времени он возглавлял кризисный штаб по борьбе с коронавирусом, а с декабря занял должность председателя правления Ляэне-Таллинской центральной больницы. "Если российская вакцина пройдет регистрацию в ЕС и ее допустят к использованию, никаких ограничений быть не должно", — сказал Попов изданию Postimees. А через некоторое время газета The New York Times опубликовала данные, что Эстония вышла на первое место в мире по уровню заражения COVID-19 на 100 тысяч жителей. Этот показатель в республике составляет 112, в следующей за ней Чехии он равен 109.
Похожая ситуация возникла и в Латвии. В октябре официальная Рига дала понять, что не заинтересована в "Спутнике V", сославшись на то, что уже сделала первые взносы в "копилку" Евросоюза на изобретение "правильной" вакцины. В Литве вопрос о приобретении российского препарата даже не поднимали. "Говорят, что "Спутник V" — это хорошо, но Путин не использует его для русского народа. А предлагает всему миру как еще одно гибридное оружие — по принципу "разделяй и властвуй". В этом нет ничего нового и полезного для человечества", — написала в начале февраля в твиттере премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.
Канцлер Австрии Себастьян Курц выступает на пресс-конференции, посвященной текущей ситуации с поставками вакцин от COVID-19 в Вене. 12 марта 2021 года - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
16 марта, 08:00Распространение коронавируса
"Безвыходное положение". Кто в ЕС заинтересовался "Спутником V"

"Это такая же вакцина, как и у всех"

В свою очередь, литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис заявил местному изданию "Экспресс-неделя", что вопрос о "Спутнике V" скоро потеряет актуальность — по его словам, уже есть "сотни" производителей подобного же продукта. "У нас точно будет гораздо более широкий выбор, чем сейчас", — пообещал Ландсбергис. Литва, добавил он, не станет использовать российскую вакцину, даже если ее утвердит Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА). Это "геостратегическое решение" — приобретать препараты на деньги налогоплательщиков только у тех государств, которые "ценностно близки Литве".
© AP Photo / Mindaugas KulbisГлава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис
Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис

Главный советник президента Гитанаса Науседы по дипломатическим вопросам Аста Скайсгирите на пресс-конференции пояснила, что позиция лидера страны совпадает с мнением премьера и главы МИД. "О российской вакцине даже речи не идет", — заключила она.

Между тем эпидемиологическая ситуация в Прибалтике не улучшалась. В странах Балтии власти ввели жесткий карантин — дошло даже до комендантского часа (в Латвии) и ограничений на передвижение между регионами (в Литве). Меры вынужденные: местные системы здравоохранения, ослабленные сокращением больниц и отъездом медиков в богатые государства, не справляются с притоком больных. С конца прошлого года в регион ввозят западную вакцину — но это лишь начало процесса, конца-краю которому не видно. Люди заражаются и умирают. И власти постепенно меняют риторику.
Груз с российской вакциной Sputnik V от коронавирусной инфекции covid-19 - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
15 марта, 14:11Распространение коронавируса
В Эстонии призвали обсудить поставки вакцин от COVID-19 с Россией
В феврале премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила в телеэфире: если Европейское агентство лекарственных средств даст зеленый свет российской вакцине, она не видит причин, по которым ее страна не должна рассматривать приобретение препарата. "Это такая же вакцина, как и у всех", — заметила Каллас и посоветовала не политизировать излишне данный вопрос. Хотя сама тут же добавила: "Возможно, Россия использует "Спутник" в политических целях. Почему они не прививают собственное население, а предлагают вакцину за границу? Чтобы усилить влияние. Китай поступает так же".

В марте мэр Таллина Михаил Кылварт напомнил, что прививки от коронавируса, возможно, придется делать повторно. "Через полгода или восемь месяцев потребуется второй круг. А многие ученые считают, что вирус с нами на несколько лет и вакцинироваться необходимо каждый год", — сказал Кылварт в эфире эстонского телевидения.

Мэр подчеркнул: "У нас многие заявляли, что вакцины — не политическая тема. Поэтому необходимо перейти от слов к делу и вести переговоры в том числе с Россией. Есть и другие варианты, например Китай. Заниматься этим необходимо сейчас, иначе есть риск оказаться в самом конце очереди". Аркадий Попов вскоре сообщил, что процент вакцинированных в уездах Харьюмаа и Ида-Вирумаа ниже, чем в целом по стране, — именно потому, что там проживает много этнических русских. Они с недоверием относятся к имеющимся в республике препаратам и ждут, когда на вооружение примут "Спутник V".

В обход Евросоюза

Сейчас в Эстонии применяют вакцины Pfizer-BioNTech, Moderna и AstraZeneka. С последней проблемы — из государств Евросоюза стали поступать сообщения о случаях тромбоза после прививки. В связи с этим эстонский Департамент лекарств 11 марта рекомендовал не применять этот препарат у людей с риском тромбоза — по крайней мере, пока окончательную оценку не вынесло Европейское агентство лекарственных средств.
Флаконы с вакциной AstraZeneca COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
12 марта, 09:23
В ВОЗ изучают отказ ряда стран ЕС от вакцины AstraZeneca
В марте использование AstraZeneka приостановили в Латвии и Литве, затем Рига возобновила ее применение. На этом фоне растет интерес к российской вакцине. Вице-мэр Даугавпилса Ливия Янковская пожаловалась, что часть горожан сознательно уклоняется от привовок — ждет "Спутник V". Посольство России в Латвии вынуждено было выступить со специальным заявлением — о том, что не уполномочено проводить вакцинацию в стране. Но глава латвийского Минздрава Даниэль Павлютс сказал, что не видит проблем с использованием "Спутника V" в Латвии — во всяком случае, если его по всей форме зарегистрирует ЕМА.
© REUTERS / Benoit TessierВакцинация препаратом AstraZeneca
Вакцинация вакциной AstraZeneca - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© REUTERS / Benoit Tessier
Вакцинация препаратом AstraZeneca
Власти стран Балтии пытаются ускорить темпы вакцинации, но это непросто: поставки в регион нерегулярны. "Мы не можем получить то количество препаратов, которое нам обещают. Например, неделю назад говорили, что пришлют 19 600 доз. Потом сообщили, что снизят количество до 9600. Вчера поступили последние данные — доз будет менее 3000. Единственная вакцина, которая приходит в обещанном количестве и в срок, — PfizerBioNTech", — рассказал 12 марта гендиректор эстонского Департамента здоровья Юллар Ланно. По его словам, перебои с поставками вынуждают людей буквально охотиться за прививками.
Шприц на фоне логотипа Pfizer - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
10 марта, 17:07
В странах Балтии задумались о механизме перераспределения вакцин от COVID
Рига, Вильнюс и Таллин уже несколько раз обращались в европейские структуры с просьбой ускорить поставки. Однако напрямую воззвать к России они не могут и потому высказываются расплывчато. Так, в начале марта президент Эстонии Керсти Кальюлайд во время визита в Вильнюс заявила, что ее страна относится к российской вакцине "аполитично" и готова взять ее на вооружение — естественно, если та получит одобрение Евросоюза.

Однако, добавила Кальюлайд, "нынешняя масштабная пропаганда российской вакцины" —"коммуникационная ловушка". Подвох, по ее словам, в том, что Россия якобы не может произвести "Спутник V" в таком количестве, чтобы закрыть потребности ЕС.

Внешнеполитическая позиция стран Балтии традиционно зависит от мнения Польши. В начале марта польский министр обороны Мариуш Блащак допустил, что Варшава, возможно, закупит "Спутник V", причем в обход институтов Евросоюза. "Мы знаем, другие члены сообщества тоже ищут такую возможность", — пояснил он. И если Польша действительно решится на такой шаг, ее примеру могут последовать и страны Балтии — во всяком случае, Эстония и Латвия.
Российская вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
18 марта, 14:09Распространение коронавируса
Российские дипломаты рассказали о просьбах поляков привить "Спутником V"
 
Ингрида ШимонитеВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19РоссияМарко МихкельсонПрибалтика
 
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