https://ria.ru/20210320/premiya-1602157985.html

Сергей Шаргунов получил Гран-при премии "Писатель года"

Сергей Шаргунов получил Гран-при премии "Писатель года"

Гран-при национальной литературной премии "Писатель года" получил Сергей Шаргунов, "Поэтом года" стал Юрий Кублановский, церемония вручения премии прошла в... РИА Новости, 20.03.2021

2021-03-20T22:00

2021-03-20T22:00

2021-03-20T22:00

культура

книги

новости культуры

премия "писатель года"

сергей шаргунов

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Гран-при национальной литературной премии "Писатель года" получил Сергей Шаргунов, "Поэтом года" стал Юрий Кублановский, церемония вручения премии прошла в субботу, накануне Дня поэзии, в Концертном зале правительства Москвы, сообщила пресс-служба премии.В номинации "Писатель года" премиями были также отмечены Макс Зимов (Москва), Александр Вальт (Санкт-Петербург) и Олег Пономарев (Тула). Премию "Поэт года" жюри присудило Арсению Загаевскому (Москва), Оксане Цветковой (Нижний Новгород) и Игорю Гонохову (Ногинск).Обладатели Гран-при получили грант от Российского союза писателей в размере 200 тысяч рублей. Остальные лауреаты получили право издания книги за счет оргкомитета премии. Также всем лауреатам была вручена статуэтка в форме пера на постаменте из минеральных камней, символизирующих триколор российского флага.Также были вручены специальные премии в номинации "Книга": поэту Владу Маленко за сборник стихов "Море волнуется разное", писателю Михаилу Визелю за произведение "Пушкин. Болдино. Карантин. Хроника самоизоляции 1830 года".Финалистов и лауреатов премии выбирало большое жюри, в которое вошли известные поэты, прозаики и деятели культуры: Владислав Артемов, Мария Ватутина, Владимир Вишневский, Дмитрий Воденников, Игорь Волгин, Александр Вулых, Александр Городницкий, Сергей Дроботенко, Максим Замшев, Бахыт Кенжеев, Константин Кедров, Виктор Куллэ и другие.Конкурс на соискание премии проходил в течение всего года, рассматривались авторы, публикующие свои произведения в интернете, а также присылавшие заявки в оргкомитет. Конкурсная комиссия изучила сотни тысяч произведений из всех регионов России, ближнего и дальнего зарубежья. В список номинантов (лонг-лист премии) вошли свыше пяти тысяч авторов, а финалистами (шорт-лист премии) стали 200 поэтов и 100 прозаиков.

https://ria.ru/20201211/knigi-1588842945.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

книги, новости культуры, премия "писатель года", сергей шаргунов