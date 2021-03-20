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Мишустин утвердил правила выделения грантов на образовательные проекты
Мишустин утвердил правила выделения грантов на образовательные проекты
Правительство РФ утвердило правила предоставления грантов на господдержку некоммерческих организаций (НКО) для реализации образовательных проектов, сообщается... РИА Новости, 20.03.2021
2021-03-20T10:40
2021-03-20T10:40
россия
михаил мишустин
правительство рф
владимир путин
образование - общество
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Правительство РФ утвердило правила предоставления грантов на господдержку некоммерческих организаций (НКО) для реализации образовательных проектов, сообщается на сайте кабмина.По данным на сайте, в список получателей субсидий включены: волонтёрская организация "Всероссийский студенческий корпус спасателей", АНО "Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)", детско-юношеская организация "Российское движение школьников", АНО "Россия – страна возможностей", общественное движение "Юнармия", АНО "Центр изучения и сетевого мониторинга молодёжной среды". Они получат господдержку по поручению президента России Владимира Путина.Отмечается, что благодаря грантам организации смогут развивать свои образовательные проекты и увеличить охват аудитории. В федеральном бюджете на эти цели уже распределено финансирование: в 2021 году – 4,8 миллиарда рублей, в 2022 году – 4,4 миллиарда рублей, в 2023 году – 4,1 миллиарда рублей.
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россия, михаил мишустин, правительство рф, владимир путин, образование - общество, общество

Мишустин утвердил правила выделения грантов на образовательные проекты

10:40 20.03.2021
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит встречу с представителями туристического бизнеса по вопросу развития туризма в Республике Алтай
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит встречу с представителями туристического бизнеса по вопросу развития туризма в Республике Алтай - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Правительство РФ утвердило правила предоставления грантов на господдержку некоммерческих организаций (НКО) для реализации образовательных проектов, сообщается на сайте кабмина.
"Волонтёрские и молодёжные организации смогут получить гранты от государства и направить их на реализацию образовательных проектов. Правила предоставления такой поддержки утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
По данным на сайте, в список получателей субсидий включены: волонтёрская организация "Всероссийский студенческий корпус спасателей", АНО "Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)", детско-юношеская организация "Российское движение школьников", АНО "Россия – страна возможностей", общественное движение "Юнармия", АНО "Центр изучения и сетевого мониторинга молодёжной среды". Они получат господдержку по поручению президента России Владимира Путина.
Отмечается, что благодаря грантам организации смогут развивать свои образовательные проекты и увеличить охват аудитории. В федеральном бюджете на эти цели уже распределено финансирование: в 2021 году – 4,8 миллиарда рублей, в 2022 году – 4,4 миллиарда рублей, в 2023 году – 4,1 миллиарда рублей.
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