https://ria.ru/20210320/pravila-1602100154.html

Мишустин утвердил правила выделения грантов на образовательные проекты

Мишустин утвердил правила выделения грантов на образовательные проекты

Правительство РФ утвердило правила предоставления грантов на господдержку некоммерческих организаций (НКО) для реализации образовательных проектов, сообщается... РИА Новости, 20.03.2021

2021-03-20T10:40

2021-03-20T10:40

2021-03-20T10:40

россия

михаил мишустин

правительство рф

владимир путин

образование - общество

общество

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Правительство РФ утвердило правила предоставления грантов на господдержку некоммерческих организаций (НКО) для реализации образовательных проектов, сообщается на сайте кабмина.По данным на сайте, в список получателей субсидий включены: волонтёрская организация "Всероссийский студенческий корпус спасателей", АНО "Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)", детско-юношеская организация "Российское движение школьников", АНО "Россия – страна возможностей", общественное движение "Юнармия", АНО "Центр изучения и сетевого мониторинга молодёжной среды". Они получат господдержку по поручению президента России Владимира Путина.Отмечается, что благодаря грантам организации смогут развивать свои образовательные проекты и увеличить охват аудитории. В федеральном бюджете на эти цели уже распределено финансирование: в 2021 году – 4,8 миллиарда рублей, в 2022 году – 4,4 миллиарда рублей, в 2023 году – 4,1 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20201217/granty-1589695083.html

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россия, михаил мишустин, правительство рф, владимир путин, образование - общество, общество